Eredményes évet zárt idén is a Kecskeméti Rajzfilmstúdió

Mozgalmas és eredményes év volt az idei a Kecskeméti Rajzfilmstúdió életében, mely egyben a 14. KAFF éve is volt, de egyebek mellett népmesejátszóteret is átadtak és könyv is megjelent a kecskeméti animáció történetéről. Mikulás Ferenc, a rajzfilmstúdió vezetője értékelte a stúdió évét.

A mozgalmas idei évben fontos szerepet kapott egy, a nézők számára kevéssé érzékelhető történés, ugyanis a tulajdonviszonyokban változás történt. A Kecskemétfilm Kft. 13,8 százalékos állami vagyonrészét öt és fél millió forintért megvásárolta a kft., így az állam már nem tulajdonostárs a vállalkozásban.

Mikulás Ferenc elmondta, hogy ebben az évben sikerült felépíteni a Toldi-sorozat stábját, most már kilencven ember dolgozik a kecskeméti és a budapesti műtermekben az elbeszélő költemény animációs feldolgozásán. A sorozat gyártása a tavalyi év végén kezdődött és jövő év végéig tart. Jelenleg öt epizóddal készültek el. A stúdióvezető elárulta, hogy a Toldiból egész estés változat is készülhet.

Befejezéséhez közeledik a Cigánymesék sorozat és újabb 13 filmre szereztek támogatást.

Az idei a 14. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál (KAFF) éve is volt, melyhez 11. alkalommal csatlakozott az Európai Animációs Játékfilm és TV-film Fesztivál. Az immár 48 éve működő Kecskeméti Rajzfilmstúdió célkitűzése a fesztivállal kezdettől fogva a műfaj általános formanyelvének erősítése volt, így idén sem csak a szórakoztató és a művészei animációs filmeket, hanem alkalmazott animációkat is bemutattak a rangos nemzetközi rendezvényen. A fesztiválon 26 euró­pai országból 134, Magyarországról 210 nevezett filmet tekintett meg a nemzetközi előzsűri, az európai filmek versenyében több, nemzetközi díjjal már elismert alkotás szerepelt. A fesztivál kínálata idén is kiemelkedően gazdag volt: a versenyprogramok mellett információs vetítések, retrospektív programok és panorámablokkok is szerepeltek a műsortervben, utóbbiban kiemelt szerepet kapott Afrika animációs filmművészete, s a japán–magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének 150. évfordulója kapcsán a két nemzet animációs szakmai együttműködésének négy évtizedét reprezentáló kiállítás és filmvetítés. Afrika motívumai a Katona József Könyvtár homlokzatán, nagyszabású fényfestés keretében elevenedtek meg. A fesztivál zsűrijében a nemzetközi animációs művészet jeles képviselői foglaltak helyet, többek között az Oscar-díjas Michael Dudok de Wit és az Emmy-díjas Csupó Gábor, a kanadai filmrendező és fotográfus Ishu Patel, valamint a svájci Otto Alder, a Luzer­ni Egyetem professzora.

A vetítések négy helyszínen, a Hírös Agórában, az Otthon Moziban, a Malom Moziban és egy szabadtéri helyszínen zajlottak, a magyar versenyprogramokat Kecskemét környező 12 településén is megnézhették az érdeklődők.

A zenei fellépők között volt a Muzsikás együttes, a fesztiválokra rendszeresen visszatérő, több animációs film zenéjét is szerző Kaláka együttes és az Afrika programhoz illeszkedő szenegáli Camara Ballet formáció. A fesztiválon szakmai tanácskozást tartott a KönyvtárMozi és az Animációs Producerek Szövetsége. Két szakmai könyvbemutatóra is sor került: A Kecskeméti animációs film és a Magyar animációs alkotók I. című könyveket is itt ismerhette meg először a nagyközönség.

Június 19-én, a fesztivál keretében átadták a jeles iparművész, Kő Boldizsár által tervezett népmesejátszóteret Kecskeméten, a rajzfilmstúdió mellett, ahol a Magyar népmesék motívumkincseit játék közben ismerhetik meg a legkisebbek.

A fesztiválon az egyes kategóriagyőztes animációs filmművészek mellett életműdíjat kapott a Kaláka Együttes és Pro Cultura Hungarica díjat kapott a Hiroshimai Nemzetközi Animációs Filmfesztivál igazgatója, Sayoko Kinoshita.

– Az idei a KAFF 34 éves történetének talán legsikeresebb fesztiválja volt, melyre több mint 670 hazai és külföldi szakmabeli akkreditálta magát, akik szinte meg is töltötték a város szállodáit – összegzett Mikulás Ferenc.

Nemcsak a játszótéren és képernyőkön jelennek meg a Magyar népmesék alakjai, hanem immár Kecskemét óvoda­felújítási programjának keretében a város óvodáiban is.

A városvezetés elhatározta, hogy minden kecskeméti újszülött ajándékcsomagot kap, melybe bekerült a 100 magyar népmese című könyv. Ebben az évben számos előadást tartottak az iskolákban, melyeken keresztül a fiatalok is megismerhették a Mondák a magyar történelemből című sorozatot, valamint a roma közösségnek is többször vetítették a Cigánymesék sorozatot. Az idei évben filmbemutató is volt, nagy sikerrel mutatták be a Vízipók-csodapók felújított változatát.

Mikulás Ferenc elmondta, hogy a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel közösen szeretnék beindítani az animátorképzést Kecskeméten, a Neumann János Egyetemen és az ezt illető tárgyalásokat már elkezdték. A képzésen nemcsak animátorokat képeznek, hanem az egyetemen tanuló pedagógusok is részt vehetnek a kurzusokon, így nyerve betekintést az animációsfilm-készítés folyamataiba. Ebben az évben megtörtént az Animációs Múzeum szakmai előkészítése is, a megvalósításhoz az anyagi körülményeket kell megteremteni.

Tovább erősödtek a külföldi kulturális kapcsolatok is. Mikulás Ferenc zsűritag volt Teheránban, ahol kiállításon, filmvetítésen és előadásokon nyílt alkalom bemutatni a 100 éves magyar animációt és megjelent egy perzsa–angol nyelvű kiadvány is a témában, mindemellett egy iráni animátor hölgy dolgozhatott a rajzfilmstúdióban ösztöndíjjal.

Az 56 millió lakosú kínai Csöcsiang tartomány központja, Hangcsou fesztiválja mát több mint tíz éve partnerfesztivál. Az együttműködés nyomán ősszel a hangzoui helyi közszolgálati televízió képviselői tettek látogatást a kecskeméti stúdióban. Mikulás Ferenc jövő áprilisban részt vesz az ottani fesztiválon és meglátogatja az ott létesült csúcstechnológiával felépített animációs múzeumot, mely megvalósításának módszertanát átvehetik és alkalmazhatják a leendő kecskeméti múzeum létrehozásához.

Mikulás Ferenc elmondta, hogy a Medvevilág Szicíliában című olasz–francia animációs film készítésében is közreműködtek, melyet októberben mutattak be a magyar mozik, és a producer az eredményt látva további három film társkészítőjének kérte fel a stúdiót.

2019-ben is számos külföldi szakmai rendezvényen jelentek meg a stúdió munkái. Fesztiválvetítésen voltak a kecskeméti filmek többek között Los Angelesben, Bukarestben, Koszovóban, Jerevánban, Tajvanon, Vietnámban, Szingapúrban, Indiában, Kolozsvárott, Csíkszeredán és Brassóban. Nagy Gyula és Weisz Béla rendszerváltozással kapcsolatos filmjeit pedig New Yorkban is bemutatták.

Nem feledték a fiatal tehetségek támogatását sem, ezért pályázatot hirdettek a Moholy-Nagy egyetem mesterképzéses animátorai számára, akik közül egy fiatalember elnyerte a rajzfilmstúdió ösztöndíját, két évig 100 ezer forinttal támogatják havonta, majd az egyetem elvégzése után a rajzfilmstúdióban kezdheti meg munkáját.

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség által működtetett KönyvtárMozi már mintegy 500 település könyvtárában működik, ahol a rajzfilmstúdió filmjeit is meg lehet tekinteni, az Országos Rajzfilmünnepen pedig 82 településen vetítették a stúdió animációs filmjeit.

A stúdió mint látogatható művészeti műhely Kecskemét idegenforgalmában is jelentős szerepet képvisel, melyet a számok is bizonyítanak: 2019-ben 175 csoport, összesen 4500 fő érkezett a városba azért, hogy megismerje a stúdió munkáját.

Díjak tekintetében sem volt szűkmarkú az esztendő, a budapesti CINEMIRA Nemzetközi Gyerekfilm Fesztiválon a Hogyan lett az ember a Legjobb animációs kisfilm díját nyerte. A KAFF-on a Riza éjszakája a legjobb tv-sorozat díját kapta és az argentínai Córdobában megrendezett Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon a Városi legendák sorozat Az emberi test epizódja a zsűri különdíját nyerte el.

Több mint százmillió megtekintés

Már több mint 102 millió megtekintésnél tart – jelenleg a magyar nyelvű csatorna 89 millió, míg az angol nyelvű több mint 13 millió – a legnagyobb videómegosztó oldalra feltöltött Magyar népmesék sorozat, emellett több mint százezer feliratkozója van a csatornának. Nagy lendületet adott a sorozat ismertségének az angol szinkron elkészítése, így a világon sokkal többen ismerhetik meg hazánk népmesekincsét. Mikulás Ferenc elmondta, hogy a távol-keleti országokban nagyon népszerű a sorozat, melyről a tengernyi dicsérő hozzászólás is árulkodik. Érdekesség, hogy Ázsiától Afrikán át a Közel-Keletig számos országból érkeznek olyan hozzászólások, hogy az ő nemzeti mesekincsük is tartalmaz a Magyar népmesékhez hasonló motívumokat, ami ismét bizonyítja, hogy a népmesék az emberiség közös kultúrkincse, mindenhol megnyilvánuló ősképek alapján szőtt egyetemes történetek. Magyar sugárzású televíziókban ebben az évben december elejéig 2303 alkalommal lehetett kecskeméti animációs filmet nézni, ami napi hat filmet jelent.