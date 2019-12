Eredményes esztendőt zár a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Sikeres évet zár a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal. Megyénk az országos átlag tekintetében élen jár az ügyintézés gyorsaságát illetően. Foglalkoztatás vonatkozásában pedig stabilan tartja jó pozícióját. A munkanélküliek aránya a Tiszakécskei és a Bajai járásban a legalacsonyabb, és immár a jánoshalmi kistérségben is hat százalék alatt stagnál. Az idei esztendő fejlesztéseiről, változásairól, valamint a jövő évi tervekről Kovács Ernő megyei kormánymegbízottal beszélgettünk.

– Mennyire értékeli eredményesnek az idei esztendőt?

– Sikeres esztendőt zárunk. Idén mintegy kétmillió határozatot hoztunk, több mint 1900 munkatársunk van, és az általuk végzett szakszerű és lelkiismeretes munkát jónak értékelem. Köszönettel tartozom nekik, amiért a megyék versenyében is megálljuk a helyünket. Összehasonlítva más megyékkel, a jobbak közé tartozunk a hivatali várakozási idők átlagát tekintve. Mi magunk is figyeljük a várakozási időket, és természetesen figyelmet fordítunk az ügyfeleink észrevételeire is.

– Ügyfél-elégedettség tekintetében hogyan teljesítenek a megyei kormányablakok?

– Az ügyintézés gyors és zökkenőmentes. Munkatársaink legfőbb célja, hogy ügyfeleink elégedetten távozzanak. Sose felejtem el, mikor a kécskei kormányablakban az ötvenezredik ügyfelet köszöntöttük. A lakiteleki hölgy elmondta, hogy előző nap már régen bezárt a kormányablak, rajta kívül már egyetlen ügyfél sem tartózkodott az épületben, de a nyitvatartási időn túl is hárman segítettek neki, hogy ügye elintézéséhez milyen dokumentumokat kell másnapra magával hoznia. E visszajelzésből is azt látom, hogy a munkatársaink valóban odafigyelnek az emberekre, lelkiismeretesen segítik őket. Mint az előbbi példa is mutatja, nagyon sokszor előfordul, hogy csak érdeklődni jönnek az ügyfelek. Bizalommal fordulnak hozzánk, és sokan az adósságuk, a családi vagy éppen a megélhetési problémáikkal kapcsolatban is tőlünk kérnek felvilágosítást. Amennyiben problémájuk megoldása nem tartozik illetékességi körünkbe, nem egyszerűen elküldjük őket, hanem elmagyarázzuk, hol tudják azokat elintézni.

– Idén is gyarapodott a megyei kormányablakok száma. Hol tartunk jelenleg?

– Lajosmizsén nyílt meg 18. kormányablakunk. Láttuk, hogy nagy az igény a városban egy kormányablak kialakítására, az elhelyezése azonban egy ideig kérdéses volt. Korábban a polgármesteri hivatalban évi több mint tízezer fős ügyfélszámmal működött az okmányiroda. A városháza azonban egy kormányablak kialakítására már nem volt megfelelő. Végül sikerült rátalálnunk az elhagyott Sury Iskolára, melynek átalakítását az önkormányzattal közösen valósítottuk meg. A tető felújítása ugyanis már nem képezhette az önkormányzati pályázat részét, így arra mi szereztünk forrást, továbbá a berendezéseket is mi biztosítottuk. Egy szép, tágas, minden tekintetben kényelmes kormányablakot sikerült kialakítanunk, ahol a korábbi okmányirodához képest számos új feladatot is el tudnak látni munkatársaink.

– Mekkora sikere volt idén a kormányablakbusznak?

– Mintegy kétszáz helyre vonult ki idén a mobil kormányablak, mely adat, úgy gondolom, önmagáért beszél. Nagy cégekhez is eljutottunk vele, melyek vállalatvezetői nagyon jó néven vették, hogy munkatársaik csak leszaladtak munkaruhában, és olyan fontos ügyeket tudtak elintézni, melyek miatt egyéb esetben lehet, hogy kilépőt kellett volna kérniük, vagy szabadságot kellett volna kivenniük. Nagy segítséget jelentett továbbá a házhoz menő ügyintézés a mozgásukban valamilyen oknál fogva korlátozott, valamint az idős és kisgyermekes ügyfeleink számára is. A szolgáltatás természetesen jövőre is igényelhető lesz.

– Foglalkoztatás tekintetében megyénk továbbra is tartja jó pozícióját?

– Az idei esztendőben is komoly előrelépések történtek. A 11 járási hivatal jól lefedi megyénk területét. Nincsenek olyan foltok, melyekben azt látnánk, hogy ellátatlan egy terület, és ott azért lenne magasabb a munkanélküliség, mert nehezebb hozzájutni a munkaerő-közvetítő szolgáltatáshoz. Jól teljesítünk tehát e téren is. Nagyon nagy munka kellett ahhoz, hogy a jánoshalmi kistérségben tíz százalék alá kerüljön a munkanélküliség, de most már ott is hat százalék alatt van. Érdekességként megemlíteném, hogy feltehetően sokan gondolják, hogy Kecskeméten a legkisebb a munkanélküliek aránya, azonban e versenyben a Tiszakécskei és a Bajai járás vezet. E munka folyamatos, egy pillanatra sem csökkenhet, hiszen akkor elveszítenénk jó státuszunkat. Ennek érdekében számos rendezvényt szervezünk évről évre a lakosság számára. Pályaválasztási kiállításaink közelebb hozzák a fiatalokat a munka világához, állásbörzéinken az álláskeresők betekintést nyerhetnek egy-egy cég tevékenységébe. Sok toborzást folytatunk. Ha pedig gond adódik, például nagyobb létszámú leépítés esetén, a megyei vállalatokkal kialakított jó kapcsolat révén munkatársaink azonnal tudnak hova fordulni. A Kecskeméti járásban például előfordult, hogy több mint százfős leépítést jósoltak elő, és az odafigyelésünknek és e jó kapcsolatoknak köszönhetően az állásukat elvesztők elhelyezése gyorsan zajlott le. Ráadásul ezen átmeneti problémák kezelésében pályázati lehetőségek is segítségünkre vannak. Például egy átmeneti rendelésállomány-csökkenés esetén jó megoldást jelenthet az állami munkahelymegtartó támogatás igénylése az elbocsátás helyett.

– Októberben megyénkben is elkezdődött az országos munkaerőpiaci reform. Mi ennek a lényege?

– Számunkra e reform célkitűzése nem újdonság, ugyanis azt jelenti, hogy még intenzívebb kapcsolatot kell fenntartania a foglalkoztatási osztályoknak a térség munkáltatóival. Mi a harmadik csoportba kapcsolódtunk be öt megyével, és örömmel mondhatom, hogy a kiszabott létszámhoz képest az elsők között vagyunk. A munkaerőpiaci reform keretében december végéig 300 főt kellett volna elhelyeznünk, azonban már most jelentősen túlteljesítettünk. Ugyanis az előirányzott több mint dupláját, 700 főnél is többet sikerült elhelyeznünk eddig. Köszönettel tartozom ezért minden munkatársamnak és természetesen a megyei cégeknek.

– Milyen változások, fejlesztések várhatók a következő esztendőben?

– Nagy terveink vannak. Idén is sok százmillió forintot költöttünk épületeinkre ügyfeleink és munkatársaink kényelme érdekében. Az egyik legjelentősebb beruházásunk az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályunk átköltözése volt a Halasi útra, egy korszerű, példaértékű épületbe. Emellett októberben adtuk át a Jánoshalmi járási hivatal épületét. E tendenciát szeretnénk jövőre is folytatni két nagy beruházással. A kormányhivatal központi, kecskeméti épülete kívülről ugyan már megújult, belül azonban még számos felújítás indokolt. A hiányzó folyosórészek leburkolása, a hiányzó klímák beszerzése, a 15 szintes épület liftjeinek cseréje, melyek már igencsak elavultak, a szociális helyiségek és a konyhák felújítása még előttünk álló feladatok, melyek összköltsége mintegy 390 millió forint. Továbbá a József Attila utcai állami épületünket is szeretnénk felújítani, mely kívülről szintén megújult már, ám még nem beköltözhető. Ahhoz falakat kell áthelyezni, valamint a teljes fűtési és világítási rendszert fel kell újítani. E beruházás körülbelül 270 millió forintba kerül majd. Emellett természetesen folyamatosan zajlanak a számítógépes fejlesztések, valamint az új gépek és eszközök beszerzése. Iparkodunk ezekhez pályázati támogatásokat szerezni, és minél modernebb, illetve gyorsabb technikát meghonosítani. Ezzel párhuzamosan készülünk arra, hogy a közigazgatás az emberek otthonából is elérhető legyen, hogy minél több ügyet tudjanak elektronikus úton intézni ügyfeleink.

– Évről évről jótékonysággal készülnek az ünnepre.

– A karácsony elsősorban személyes ünnep, de munkatársaink évek óta egy kicsit kiterjesztik. Igyekszünk azokra is gondolni, akik nem biztos, hogy kapnának ajándékot. A mi számunkra ők nincsenek elfelejtve. Idén a kecskeméti Juhar utcai gyermekotthon, a kiskunhalasi „Bárka” Integrált Szociális Intézmény és a kecskeméti „Platán” Integrált Szociális Intézmény gondozottjainak gyűjtöttünk ajándékokat. Munkatársaimnak és minden kedves olvasónak áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánok, továbbá, hogy mindenkinek kerüljön valami szép dolog, odafigyelés, szeretet és jó szó a fenyőfa alá.