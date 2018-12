Erdőtüzek oltásához is bevethető az új autó

Több mint hárommilliárd forint értékben fejlesztette járműparkját az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF). Összesen 83 járművet adtak át a napokban, Budapesten. A hadrendbe állított új tűzoltójárművek közül egy nagy teljesítményű, menet közbeni tűzoltásra is alkalmas erdőtüzes vízszállítót kapott a kiskunhalasi tűzoltó parancsnokság, és egy szintén erdőtüzeknél alkalmazott konténerszállító járművet a kiskunfélegyházi tűzoltók.

A sorozatgyártás előtt a halasi tűzoltók is tesztelhették azt a tízezer liter oltóvíz szállítására alkalmas nagyteljesítményű tűzoltóautót, amelynek egyik újonnan legyártott példányát vehették át csütörtökön a fővárosban. A prototípus márciustól szeptemberig volt csapatpróbán a halasi tűzoltó parancsnokságon, több éles bevetésen is kipróbálhatták a tűzoltók, az így szerzett gyakorlati tapasztalatokat a szakemberek elemezték és a sorozatgyártáskor igyekeztek hasznosítani – mondta el lapunknak Babud Jenő tűzoltó ezredes, a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője.

A szimplafülkés erdőtüzes vízszállító gépjármű alkalmas a gépjárműfecskendők vízutánpótlásának biztosítására, szükség esetén önálló beavatkozó járműként is bevethető, erdőtüzek és épületek oltásakor egyaránt. A gépjármű 10 ezer literes beépített víztartállyal rendelkezik, a Rosenbauer N25 típusú szivattyú 2500 liter vizet képes átszivattyúzni egy perc alatt, és menet közbeni oltásra is képes.

A háromtengelyes vízszállító gépjárművet Renault járműalvázra építették, közúton és terepen is jól használható. Az európai uniós előírásoknak megfelelő dízelüzemű járművet automatizált tengelykapcsolóval felszerelt sebességváltóval látták el. Összesen 12 darabot adtak át most belőle – egyet a halasi tűzoltók kaptak – értéke több mint 126 millió forint. Hamarosan a kiskunfélegyházi tűzoltóságra is fog érkezni belőle egy.

A kiskunfélegyházi tűzoltók a budapesti ünnepélyes átadáson egy erdőtüzes cserefelépítménnyel ellátott konténerszállító gépjárművet kaptak, amellyel rövidebb idő alatt, nagyobb kapacitással és modernebb felszerelésekkel érkezhetnek a kárhelyszínre, ahol hatékonyabban tudják felszámolni a károkat az új beavatkozási eljárásoknak köszönhetően a korábbiaknál jóval kisebb környezeti ártalommal. A jármű értéke több mint 211 millió forint.

A budapesti ünnepségen összesen tizenkét szimplafülkés, egy duplafülkés vízszállítót, három konténerszállítót, valamint három magasból mentő tűzoltóautót, ötvennégy elektromos személyautót és tíz, a többi közt ipari katasztrófák esetén is bevethető, úgynevezett kritikusinfrastruktúra-bevetési egységet adtak át több mint három milliárd forint értékben.

Egységes védelmi rendszer

Góra Zoltán, az OKF vezetője az átadóünnepségen hangsúlyozta, hogy a járművek egy modern, egységes védelmi rendszer alapját képezik, amely Magyarország biztonságát szolgálja. A vezérőrnagy emlékeztetett arra, hogy a tűzoltó-járműpark megújításának a programját 2013-ban indította el a katasztrófavédelem, a fejlesztés keretében ez idáig 108 járművel bővült a katasztrófavédelem járműparkja, több mint 14 milliárd forint felhasználásával.

