Érdemes tanácsokat kérni

A Covid-járvány elmúlt egy éve során kevés szó esett a sajtóban a gyógyszerészek munkájáról, holott kivették a részüket a járvány elleni védekezésből. Naponta sok ezer beteg, vásárló fordul meg a megye 144 gyógyszertárában. Dr. Bartos Zoltánnal, a kecskeméti Háry Gyógyszertár vezető gyógyszerészével, a Magyar Gyógyszerész Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezet Etikai Bizottság elnökével beszélgettünk.

– A megyében 144 gyógyszertár működik, több száz lehet az ott dolgozók száma, naponta sok ezer emberrel találkoznak. Az elmúlt egy év során volt-e jelentős számú megbetegedés önök között?

– Tavaly márciustól mondhatni az első vonalban dolgoznak a gyógyszerész és asszisztens kollégáink. Csoda lett volna, ha nem történik megbetegedés közöttük, a teljes körű védekezés mellett is! Akárcsak a többi egészségügyi intézményben, a gyógyszertárakban is magas szintű expozíciónak vagyunk kitéve. Ezt csak a legnagyobb odafigyeléssel és a járványügyi szabályok elvárható maximális szintű betartásával tudjuk kiküszöbölni – mondta dr. Bartos Zoltán.

– Önök, egészségügyi dolgozók, megkapták a védőoltásokat. Választhattak közülük, vagy mindenki egyformát kapott?

– Az oltási sorrend kezdeti szakaszában az egészségügyi rendszer szereplőit oltották be először, értelemszerűen a gyógyszertárak dolgozóit is behívták. Csak dicsérni tudom a Bács-Kiskun megyei kórház orvosait, valamint a gyógyszerész kamara megyei vezetőségét azért, amilyen gyorsan szervezték meg és bonyolították le a megyei gyógyszertárakban helytállók oltását. Az első körben csak egyféle vakcina állt rendelkezésre, így választási lehetőségünk nem volt.

– A gyógyszerészek a hazai egészségügy bizalmi szereplői. Ha valaki az oltások szükségességéről kérdezi, ön mit felel?

– Nyugodt szívvel mondhatom, hogy az orvosok és a gyógyszerészek felé is bizalommal forduljanak kérdéseikkel a betegek. A jelenlegi ismereteink szerint mindegy, melyik oltást kapják, mindenképp kialakul a megfelelő immunitás, és most ez a legfontosabb! Sokan érzelmi alapon szeretnének dönteni a különböző gyártmányú vakcinák közül, de hatékonyságát tekintve nincsenek komoly különbségek. A mellékhatásukat tekintve pedig általános, másféle vakcinák esetében is felmerülő mellékhatásokkal találkoztak a szakemberek: enyhe bőrpír, izomfájdalom, ritka esetben hőemelkedés. Én is csak a személyes tapasztalatokkal tudom megnyugtatni a hozzám fordulókat: az oltás másnapján gyenge izomfájdalmam volt, ami másnapra rendeződött.

– Van-e olyan szabadon vásárolható készítmény, amelyet javasol, vagy amelyet a családjának, barátainak ajánl a járvány elleni védekezés miatt?

– Általánosságban elmondható, hogy a C-vitamin-, illetve a D-vitamin-készítmények a szervezetünk immunrendszerét erősítik ezekben a megterhelő hónapokban. Felnőttek esetén a magasabb, 1000–1500 milligramm C-vitamin napi adagja javasolt, D-vitaminból az 1000–2500 nemzetközi egység (NE) a kielégítő. Kiegészítésként szakemberek javasolják a cink-, valamint a szeléntartalmú készítmények szedését is kúraszerűen. Ezekből a készítményekből nagyon sokféle található a gyógyszertárak polcain, mégis érdemes kikérnünk vásárlás előtt a gyógyszerész véleményét, kitérve az esetleges krónikus betegségekre.

– Tavaly voltak olyan hónapok, amikor a gyógyszertárak forgalma jelentősen megnőtt. Az idén ez jellemző-e a harmadik koronavírus- hullám elején?

– A tavaly márciusi forgalomemelkedést egy áprilisi zuhanás követte. Ez is bizonyította, hogy a krónikus betegek a gyógyszereik javát előre szerették volna biztonságban tudni. Valóban érezhető volt, hogy az emelkedő esetszámok hatására a lakosság az immunrendszerét is szerette volna megfelelő szintre emelni a multivitamin-készítmények fokozottabb fogyasztásával. Az első hullám idején a vírus természetéről nem sokat tudtunk, érthető volt az ijedtség. Mostanra már kikristályosodott sok minden, a páciensek is tudatosabban vásárolnak. Óvják a maguk és környezetük egészségét, és ez nagyban hozzájárult a terjedés lassulásához.

– Tavaly márciusig a D3-vitaminról sokan talán semmit sem tudtak. Manapság a C-vitamin mellett a legismertebbé lépett elő. Ön mekkora NE tartalmú szert javasol vásárolni egy középkorú ember számára, aki egészséges, illetve egy idős nyugdíjas esetében mit javasol?

– Az idősebb korosztályban – főként a nőknél – a csontritkulás miatt is javallt a D-vitamin szedése, mindamellett az immunrendszert is erősíti. Sok páciensnek a háziorvos is fel tud írni támogatással vényre D-vitamin-készítményt. Valóban érezhető volt az elmúlt egy évben, hogy a D3-vitamin-készítmények forgalma megnőtt – a gyógyszerek mellett az étrendkiegé­szítő-készítmények tekintetében is. Azonban mindig érde­mes kikérni a gyógyszertárban dolgozók tanácsait, hiszen a krónikus betegségben szenvedők (például a veseelégtelenségben szenvedők) vitaminpótlása speciális igényt formál. Amint már fentebb is említettem a D-vitamin-készítményekből a felnőtteknél a napi 1000–2500 nemzetközi egység az elfogadott, idős korban pedig ezt a háziorvos tudja meghatározni a társbetegségek ismeretében.

– Szedett-e valamit az immunrendszere erősítése érdekében?

– Szerintem mi annyi beteggel találkozunk munkánk során, hogy eleve erősebb az immunrendszerünk. Komolyra fordítva a szót: egészséges életvitel és táplálkozás mellett magas dózisú C-vitamint szedek a mai napig is, D-vitaminnal és cinkkel kombinálva. És próbálom pozitív gondolatokkal körülvenni magam, mert hiszem, hogy ez is kihat az egészségre.

– Mentősök mondták, hogy az idén a védekezés miatt mintha elmaradt volna a menetrendszerű influenzajárvány. Osztja ezt a véleményt?

– Igen, ezt csak megerősíteni tudom, a felsőlégúti, illetve influenzaszerű tünetekkel kevesebbet találkozunk a napi munka során. Biztos vagyok benne, hogy ennek köze lehet a megfelelő védekezési protokolloknak, mégpedig, hogy vigyázunk magunk és mások egészségére.