Érdemes átvizsgálni vásárlás előtt a kiszemelt használt autót

Új helyett használt autót vásá­rolni mindig rejt magában kockázatot. Az új autók jelentősen drágábbak, mint a már használatban lévő társaik, ez utóbbiak viszont kedvezőbb áruk mellett a típus vagy a használat jellegéből adódó számos hibát rejthetnek magukban, melyek orvoslásához adott esetben mélyen a pénztárcánkba kell nyúlnunk. A kellemetlen helyzet megelőzése érdekében érdemes néhány szempontot figyelembe venni, mielőtt használt autót vásárolunk.

Az autó állapotfelmérésében kívülről befelé haladjunk. Először vizsgáljuk át a karosszériát, a futóművet és a motorteret, majd a belteret, végül kérjünk egy néhány kilométeres próbautat az eladótól.

Fontos, hogy nappali fényben és tisztán nézzünk autót, ne garázsban vagy parkolóházban, mert a természetes fényben olyan apró sérüléseket is megláthatunk, melyek rejtve maradnának a félhomályban vagy a szennyeződés alatt. A karosszéria esetleges horpadásait érintőfényben jól láthatjuk. A szembeötlően nagy illesztési hézagok a karosszériaelemek korábbi töréséből eredő tökéletlen javításra utalhatnak.

Fontos figyelnünk a karosszérián a rozsdásodás jeleit. Alaposan nézzük át a küszöb környékét, ahová a vizet, sarat felverik a kerekek, mert ez fő rozsdásodási terület. Az ajtók alján-belsején is feltűnhetnek rozsdafoltok, de ez kívülről csak nagyobb kiterjedés esetén válik láthatóvá, ezért nyissuk ki az ajtókat és úgy vizsgáljuk meg az alsó részeket. A rozsdásodás komoly dolog, adott esetben egy motorprobléma szervizelésének árával megegyező lehet a javítás összege, valamint az autó biztonságát is meghatározza, hiszen az elkorrodálódott pontok gyengítik a karosszéria szilárdságát. Barátunk lehet egy festékvastagság-mérő is, ami megmutatja, hogy van-e gitt a festékréteg alatt, ami korábbi törést jelezhet.

Vizsgáljuk meg a futóművet is, ehhez jó társ egy elemlámpa, ahol a nehezen látható pontokba is bevilágíthatunk.

Itt vizsgáljuk meg a lengéscsillapítókat, melyeken ha olajat látunk, az bizonyára csereérett, mert már nem működik rendesen. A féltengely gumiharangok a szennyeződésektől védik a féltengelycsuklót. Ha nincsenek jó állapotban, akkor bejuthat szennyeződés a féltengelycsuklóhoz, ami gyorsan tönkreteszi a fémet és több tízezres, akár százezres költséget is jelenthet.

Árulkodó lehet, ha benézünk a kerékjárati ívbe, melynek műanyag burkolatán korábbi törés esetén nyomot hagy a kerék. Ha száraz a motortér, az jó jel. A burkolatok könnyen lepattinthatók, ezért magunk is megvizsgálhatjuk, hogy jelentkezik-e olajfolyás a hengereknél és a turbónál. Ha ilyet látunk, ajánlott továbbállni. Az autóval kapcsolatos tájékoztató matricákat a motortérbe is elhelyezik a gyártók, így ezek meglétét is érdemes figyelni. Ha nem látunk ilyet, előfordulhat, hogy törött volt az autó, mert ezeket szinte sosem pótolják. Korábbi törésre utalhat az is, ha gyűrött a rendszámtábla.

A külcsín után következik a belbecs. Az ülések állapota árulkodhat a valós kilométerről. Ha kiült az ülés, kopott az ülőfelület kárpitozása, az oldaltámaszok szivacstömése foszlik, az sokat használt autóra utalhat. Viszont a kopott kormányt ugyanúgy okozhatja egy gyűrűs vagy durvább kéz, mint a sok használat. Az utastérben próbáljuk ki az összes kezelőszervet, és bizonyosodjunk meg az elektromos eszközök működőképességéről. Megnézhetjük a szivargyújtót is, ami ha használva volt, dohányzó tulajdonosra utalhat.

Mindenképpen kérjünk próbautat, mely során figyeljük a motortérből és a futómű felől érkező hangokat, koppanásokat.

Indulás előtt tekerjük el a kormányt mindkét végpontjába, hogy van-e lötyögés vagy bármilyen hibára utaló hang. Ha a tulajdonos vagy kereskedő nem engedi a próbautat, az szintén árulkodó jel.

A nagyobb kiadások elkerülése érdekében vásárlás előtt javasolt saját költségen szakszervizes állapotfelmérést végeztetni a kiszemelt autón. Több olyan szolgáltatás is elérhető, melyen keresztül pár ezer forintért lekérdezhető az autó előélete, ami tartalmazza az esetleges baleseteket és a garanciális javításokat. Mindezeket alkalmazva kicsi az esélye, hogy meglepetés ér bennünket a vásárlás után.

