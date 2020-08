Érdeklődők is megnézhetik a tiszaugi híd építését

Végigkísérhetik az érdeklődők az új tiszaugi híd építését. Szakember irányítása mellett megnézhetik, hogyan épül egy új híd, Magyarország második legnagyobb folyóján.

Nem csak a sajtó képviselői, de az érdeklődők is betekintést nyerhetnek abba, hogy hogyan épül az M44-es gyorsforgalmi út új Tisza-hídja. Az érdeklődők, az erre a célra épített látogatóközpontban megnézhetik a látványtervet, a fővállalkozó Duna Aszfalt Kft. munkatársa pedig részletekkel is szolgál az építéssel kapcsolatban, sőt egy kis animációs videó anyagot is meg lehet nézni, az építés kezdetétől a befejezésig.

A nyíltnap alkalmával, a látogatást vezető kivitelező először az M44-es gyorsforgalmi útról beszélt az érdeklődőknek, mely Tiszakürt és Lakitelek között tíz kilométer hosszban épül. A szakaszon 7 db vasbeton műtárgy valósul meg, amiből az egyik az új Tisza-híd. Az út folytatásának építése is megkezdődött Lakitelek és Szentkirály között.

A szakember az animációsfilm vetítése közben részletesen elmagyarázta a híd építési folyamatát. Ebből meg lehetett tudni, hogy a mederhíd hossza 307 méter, a híd teljes hossza 556 méter. A teljes hídszerkezet jobb parti ártéri híd, mederhíd és bal parti ártéri híd szakaszokból áll. A mederhíd acélszerkezete több elemből készül, amit folyamatosan, tizenhat méteres szakaszokban tolnak előre a Tisza irányába. A két oldal várhatóan idén novemberben fog majd összeérni. A teljes híd tíz támaszú, melyből a mederhíd négy támaszon nyugszik. Az alapozásaként szolgáló cölöpök átmérője 1,3 méter, az ártéri híd szakaszokon egy méter. A cölöpök összhossza meghaladja az 5800 métert. A munkaterületen jelenleg a pilonokat építik, a jobb és bal part közötti pilon építése között nagyjából három hét eltérés van. Az egész szerkezet magassága a pályaszinttől 37,64 m lesz. A mederhíd acélszerkezetének tömege több mint 2500 tonna. A hídelemeket Lengyelországban gyártják, onnan szállítják elemenként Magyarországra. A műtárgy elkészítésénél közel húszezer köbméter betont használnak fel. Az összes feszítő kábel hossza megközelíti a tíz kilométert.

A hídépítés 2019 januárjában indult el, az átadás az ütemezés szerint, 2021 szeptemberében várható. A kivitelező szerint, a beruházás látványos részei még előttük állnak, a befejező munkák ugyanis még ezután következnek, mint például az ártéri szakaszokon felhasznált előregyártott feszített vasbeton tartók elhelyezése, pályalemez építés, feszítési munkák, a bevonatok, az aszfaltozás, a szigetelési munkák, partél, illetve egyéb burkolások, amiket az elkövetkezendő egy évben kell megvalósítani. A tájékoztatás után a látogatók megtekintették a híd építését.