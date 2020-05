Enyhít a városvezető, de szamócafesztivált idén nem rendeznek Lajosmizsén

Több polgármesteri hatáskörben hozott korlátozást feloldott Basky András, Lajos­mizse polgármestere. Szerdától használhatók a sportpályák és a játszóterek Lajosmizsén a megfelelő higiénés és biztonsági előírások betartásával, valamint a piac is megnyitotta kapuit csütörtökön. Azonban a vásár megtartását továbbra is határozatlan ideig felfüggesztik, és a szamócafesztivál is elmarad.

Basky András, Lajos­mizse polgármestere arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy a vidéket érintő járványügyi korlátozások kormányzati feloldásával szerdától hatályon kívül helyezett több, saját hatáskörben meghozott korlátozó rendelkezést.

Ennek értelmében a lajosmizsei piac csütörtökön újra megnyitja kapuit, ami csütörtökön és szombaton 6 órától 12 óráig tart nyitva. Továbbra is sávos időbeli korlátozás érvényes a látogatásra, a 65 éven felüliek 9 és 12 óra közötti idősávban térhetnek be a piacra. A kilátogatóknak a másfél méteres távolságot be kell tartaniuk, szájat és orrot eltakaró eszközt (maszkot, sálat) illetve gumikesztyűt javasolt viselniük.

Ismét a korlátozások előtti előírások vonatkoznak a temetéseken és a polgári házasságkötéseken való részvételre, ugyanakkor felhívta a figyelmet a polgármester, hogy a másfél méteres távolságot be kell tartaniuk a résztvevőknek, ami így korlátozza a vendégek lehetséges számát.

Szerdától ismét látogatható a Polyák Imre Sportcsarnok, a Lázár Bence Lajosmizsei Labdarúgó Sportcentrum, a Dózsa György utca 82. szám alatti kis tornaterem és a Radnóti téri sportpark. Ugyancsak megnyitnak a játszóterek, immár szabadon használható a Központi parkban és a Béke lakótelepen található játszótér. Basky András felhívta a figyelmet arra, hogy ezek látogatása esetén mindenkinek magának kell gondoskodnia a vírus elleni védekezésről és mindenhol ügyelni kell a másfél méteres térköz betartásáról. Az önkormányzat a sportparkot és a két játszóteret minden héten pénteken délelőtt 8 és 12 óra között fertőtleníti – tudtuk meg a polgármestertől, aki azt kéri a lakosságtól, hogy ebben az idősávban ne használják a területeteket.

Az egészségház egészségügyi szolgáltatásai kizárólag telefonos egyeztetés után vehetőek igénybe. Az intézmény Mizsei utca felőli és a terhestanácsadó bejárata ideiglenesen zárva van. Így munkanapokon 7 és 16 óra között a Dózsa György utcai fotocellás ajtón, míg 16 és reggel 7 óra között az ügyelet felőli fotocellás ajtón lehet bemenni. A rendelőbe lépéskor minden személyen elvégzik a pre-triage-t, illetve a lázmérést és a kézfertőtlenítést is, illetve mindenkinek járványügyi kérdőívet kell kitölteni.

Basky András elmondta, hogy a vásár megtartásának felfüggesztése továbbra is él, szerdától határozatlan ideig továbbra is felfüggesztette a polgármester, és a szamócafesztivál is elmarad.