Engedély nélkül álltak fel a fűre a monsterek

Napok óta engedély nélkül, tiltott területen parkolnak Kecskeméten a XXL Monster Truck Show kamionjai, de hiába bírságolják őket – közölte a Kecskeméti Városrendészet.

A monster „gépszörnyekkel” Kecskemét három forgalmas részén, az Izsáki úton, a Mercedes-Benz Kosárlabda Akadémia előtt és a GAMF mellett, továbbá a Március 15. utcánál parkoltak fel a gyepre a kamionok.

– A védett zöldfelületeken terpeszkedő behemótok nyilván a trélerre felállított monstereket reklámoznák – mindezt engedély nélkül és tiltott terülten parkolva, immár napok óta – közölte szerkesztőségünkkel a Kecskeméti Városrendészet, hangsúlyozva: közterület-felügyelőik hiába bírságolják meg a járműveket minden nap, és szólítják fel az azonnali távozásra.

– A kamionok tulajdonosát minden nap, amióta felálltak járművei a parkosított részeken a gyepre, feljelenti a Kecskeméti Városrendészet, és már többször is felszólítottuk hivatalosan, hogy azonnal hagyják el a zöldfelületet, de mindez eddig semmit sem használt – mondta el Csíkos Imre, a Kecskeméti Városrendészet vezetője.

– Tudomásunk szerint – mivel reklám-tevékenységet folytat – erre a célra sem kért városi engedélyt, más kérdés persze, hogy még ha kért volna, természetszerűleg arra a területre, és általánosságban is: semmilyen zöldterületre sem kaphatott volna helyfoglalási engedélyt. Jogosnak érzem a környékeken sétálók, és általánosságban a városlakók felháborodását azért, hogy vannak olyanok is köztünk, akik azt hiszik, hogy nekik mindent szabad; és semmibe veszik környezetünk védelmét; a füvet széttaposva, a parkot tönkretéve próbálják meg ingyen reklámozni magukat – folytatta Csíkos Imre.

Kiemelte: kiemelt feladatuknak tekintik a városi zöldfelületek védelmét, és a jövőben is mindent megteszünk azért, hogy a város köztereit senki se tehesse tönkre, se személyautóval, sem pedig tehergépjárművekkel ne állhassanak be büntetlenül a parkosított területekre. Ennek megakadályozására célzott ellenőrzéseket folytatnak, a szabálytalankodókat pedig feljelentjük. Így történik ez XXL Monster Truck Show kamionjaival is, melyeknek eltávolításáért mindent meg fognak tenni – jelentette ki a Városrendészet vezetője.