Emlőrák: mielőbb orvoshoz kell fordulni tünet esetén

Az alternatív gyógymódokra hiábavalóan elvesztegetett idő miatt sok nőnél későn kezdődhet el az emlődaganat hatékony, valódi kezelése. Ha valaki más utat is ki szeretne próbálni, a megyei kórház Onkoradiológiai Központjánál akkor is mindenképpen jelentkezzen, ha tünetet észlel, például csomót tapint ki – hívta fel a figyelmet dr. Horváth Zsolt főorvos, a központ vezetője.

Az Emlőrák Konszenzus Konferenciát 2009-ben tartották meg először Kecskeméten, múlt héten pedig már a negyedik tanácskozást tartották. A közben eltelt évek alatt az emlőrák diagnosztikájában és az alkalmazott terápiában számos olyan változás történt, amely az eddigi ajánlások felülvizsgálatát és frissítését teszi indokolttá. Szinte minden területen jelentek meg olyan eredmények, amelyek komoly befolyást gyakorolnak a klinikai gyakorlatra, a betegutakra. A mostani tanácskozásra 250 szakember regisztrált, és hasznos, építő hozzászólások hangzottak el a nap során – tudtuk meg a szervezőtől, dr. Horváth Zsolt főorvostól, a Bács-Kiskun Megyei Kórház Onkoradiológiai Központjának vezetőjétől.

Mint kérdésünkre részletezte, számos olyan készülék jelent meg, amelyek még precízebbé, részletesebbé teszik a képek felbontását, és megkönnyítik a diagnózis felállítását, annak megállapítását, jó vagy rosszindulatú daganatról van-e szó. De sokat bővült a tudás a molekuláris patológia terén is, amelynek segítségével például a betegséget okozó genetikai tényezőket lehet feltárni, így pontosabb lehet a prognózis a rák lefolyásáról és a legjobb személyre szabott kezelésekről. Az új tb-finanszírozású eljárások, tesztek Kecskeméten is rendelkezésre állnak – hangsúlyozta Horváth Zsolt.

Kiemelte azt is: a kiváló minőségű szakmai munkához nemcsak a tárgyi feltételek adottak, hanem nagyon jó az együttműködés a daganatok gyógyításához, a terápiák összeállításához szükséges más orvosi szakmákkal is, így a sebészettel, a sugárterápiával egyaránt.

Országosan évente körülbelül nyolcezer új emlődaganatos beteget diagnosztizálnak, Bács-Kiskun megyében a lakosság arányához képest kicsit kevesebbet, körülbelül 350-et. Mellettük rengeteg – közel másfél ezer – korábban kezelt páciens állapotát követik figyelemmel, így a gondozottjaik száma megközelíti a kétezret.

– Nem tudok túl optimistán beszámolni arról, hogy a betegek egyre nagyobb hányada fordul hozzánk a rák korai stádiumában, mert az az igazság, hogy sok beteg előrehaladott állapotban kerül be az ellátórendszerbe. Ennek az okát mi is folyamatosan keressük, de abban biztos vagyok, hogy az alternatív medicinális utak, a természetgyógyászat keresése és a velük való hiábavaló próbálkozás hátráltatja a rák korai felismerését, diagnosztizálását, és a késlekedés ronthatja a betegek életesélyeit. Nyilván sokan félnek a hagyományos egészségüggyel együtt járó beavatkozásoktól, a sugár- vagy kemoterápiás kezeléstől, a műtéttől, és ez a félelem természetesen teljességgel érthető. Ahogy az is, hogy a betegek szeretnének egyszerűbb, olcsóbb, kevésbé fájdalmas gyógymódokat. Mi sem jókedvünkből végzünk kemoterápiát, hajtunk végre műtétet, de az általunk kínált módszerek mögött van tudományos bizonyíték, más gyógymódok mögött pedig nincs, így azokat nem tudjuk ajánlani. Ha valaki mégis hisz ezekben, akkor is keressen meg minket is, és beszélje meg kezelőorvosával, mit érdemes követni, minek van haszna és mi kifejezetten káros – mondta.

Kérdésünkre Horváth Zsolt kijelentette: a maguk részéről mindent elkövetnek, hogy a gyógyítást mihamarabb megkezdhessék, a betegutat minél jobban lerövidítsék. Kecskeméten a diagnózist követő három-négy héten belül lehetséges a terápia. Nagyon fontos, hogy aki szűrésre meghívót kap, mindenképpen menjen el, és ha csomót talál a mellében, a lehető leghamarabb forduljon szakorvoshoz.

Az Onkoradiológiai Központban a járványhelyzetben sincs korlátozva a működés, mivel maradandó egészségkárosodáshoz vezető betegségeket kezelnek, így csak az nehezítheti meg az itt folyó gyógyítást, ha a kapcsolódó osztályok kapacitása csökken. Tavasszal viszonylag gyorsan sikerült úgy megszervezni az ellátást, hogy ne maradjanak el a szükséges műtétek és vizsgálatok.