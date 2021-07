Emlékszobára, panoptikumra és falunapra is jut a pályázati pénzből

Az orgoványi művelődési ház három és fél millió forintot nyert a hungarikum­pályázaton a napokban. A forrásból szobát hoznak létre dr. Tóth Zoltán emlékére, panoptikumot alakítanak ki, és még a falunap megrendezésére is jut belőle.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony támogatás helyett alamizsnát ígér

Az orgoványi művelődési ház a napokban nyert három és fél millió forintot a hungarikumpályázaton kulturális célú felhasználásra. Az összeg egy részét az orgoványi kötődésű dr. Tóth Zoltán, az Ifjú Vakok Intézete, később a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola igazgatója emlékének szentelt szoba kialakítására fordítják. Az emlékszoba a Molnár Gergely utcai volt Csollák-házban kap helyet a közeljövőben, ahol egyébként a mentési pont is működik – tájékoztatott Tóthné Szakolczai Tünde, az orgoványi művelődési ház vezetője.

Tóth Zoltán orgoványi munkásságáról Gellért Imréné Etelka helybéli nyugdíjas pedagógus, az Orgoványi Kulturális Egyesület és a helyi értéktár bizottság tagja írt emlékkönyvet, mely a lakiteleki Antológia Kiadó gondozásában jelent meg 2015-ben. A szerzőben a könyv megírásához végzett mintegy évtizedes kutatómunka során felötlött, hogy egy helyiséget rendezzenek be a jelentős tudós és pedagógus tiszteletére.

Tóth Zoltán sokat tett a korabeli Orgovány jólétéért: képviselő-testületi és presbitériumi tagként, valamint egyházbíraként is a település haladását, kulturális fejlődését szolgálta, emellett a szegényeket is pártfogolta. A jelentős tudósként számontartott pedagógus, Szondi Lipót és Ranschburg Pál szellemi közösségéhez tartozott, aki tudományos szempontból is kötődik Orgoványhoz, mert ott fejezte be Általános gyógypedagógia című tankönyvét. A könyv mellett számos egyéb formában is ápolja a település a jeles férfi emlékét: emlékpark és életműdíj őrzi a nevét, és az általános iskola névadója lett.

Gellértné Etelka elmondta, hogy immár egy szerény anyagi fedezet és a helyi vezetés is mögötte áll, így eljött az ideje, hogy létrehozzák az emlékszobát, melyben Tóth Zoltán korabeli dolgozószobájának rekonstrukciója kap helyet, és kivetítőn mutatják be a Vakok Intézete régi és mostani életét.

Ehhez Somorjai Ágnes, a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye intézményvezetője biztosítja a fotóanyagot.

Gellértné Etelka hozzátette, hogy Tóth Zoltán előremutató módszerekkel fejlesztette az intézet látássérült tanulóit, nagy hangsúlyt fektetve a saját élményekre és a képzetviláguk mozgósítására. Ennek keretében tapintás alapján segített bemutatni az egyes állatfajtákat, amihez kitömött állatokat használt. Ezért kitanulta az állatpreparálást a Magyar Nemzeti Múzeumban, és az általa készített preparátumokat is bevonta a fejlesztőprogramjába. Erre reflektálva preparált állatok is helyet kapnak az emlékszobában. Mindezek mellett korabeli visszaemlékezések idézik meg az Orgoványhoz kötődő tudós alakját.

– A célunk, hogy maradandó, a szabályoknak megfelelő és hitelesített emlékszobát alakítsunk ki, ahová bárki betérhet és megismerheti Orgovány e fontos alakjának életművét – zárta gondolatai Gellértné Etelka.

A pályázati forrásból ugyancsak a Csollák-házban kialakítanak egy panoptikumot Tóthné Szakolczai Tünde tervei alapján, ahol a helyi népviseletet és a csikósöltözéket tekinthetik meg a betérők, illetve Orgovány pusztai látképét is megcsodálhatják egy nagy méretű molinón. Szintén a pályázat biztosította összegből rendezik meg a háromnapos falunapot augusztus végén. Ez lesz az első év, amikor Orgovány is bekapcsolódik az eddig Kunszállás, Jakabszállás és Fülöpjakab nevével fémjelzett Falvak Éjszakájába.