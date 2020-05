Emlékerdőt avattak a sáskalaposi parkerdőnél

A jövő évi, hazánkban megrendezendő vadászati és természeti világkiállítás jegyében egy egyhektáros parkerdőt telepítettek a Tompa és Kelebia között található sáskalaposi parkerdőnél. A változatos fafaj-összetételű erdőt a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. ültette.

Egy új erdő születése mindig öröm számunkra – nyilatkozta az avató előtt Sulyok Ferenc, a KEFAG Zrt. vezérigazgatója. A hatalmas érdeklődéssel várt, jövő évi Egy a Természettel elnevezésű világkiállítás kapcsán kijelentette: annak sikeréért mindent megtesznek.

– Egy olyan száraz, homokos területen vagyunk most, ahol az erdőt és a vadat is ugyanúgy gondozni, ápolni kell. Társaságunknál kiemelt jelentőséggel bír a dámgazdálkodás, amiben a balotaszállási-kelebiai populáció méltán híres; a dám megszokta, tűri ezt a tájat – mondta a többi között Sulyok Ferenc, aki hozzátette: hétféle kemény és lágy lombos fát és fenyőt elegyítettek a cserjékkel szegélyzett közjóléti parkerdőbe. Mint elhangzott: az új erdő elsődleges funkciója az ide látogatók természethez való kapcsolatának erősítése, valamint a felüdülés és a kikapcsolódás szolgálata.

Sulyok Ferenc szólt arról is, hogy a helyszín kiválasztása nem véletlen, amit az érintett vadgazdálkodási egység – a Dél-Kiskunsági Erdészet – kimagasló eredményei is motiváltak. Az emlékerdő tőszomszédságában található sportpályán szokták tartani a dámbarcogás utáni trófea­szemléket is. – Ezen a sívó homoknak tűnő területen megint egy maradandót sikerült alkotnia az erdésztársadalomnak, amiért köszönet jár minden kollégámnak – hangsúlyozta Sulyok Ferenc.

Bors Richárd, az Egy a Természettel Nonprofit Kft. szakmai igazgatója, a vadászati és természeti világkiállítás kormánybiztosa, Kovács Zoltán szavait tolmácsolta a résztvevők számára. A köszöntőből kiderült: a sáskalaposi emlékerdő a negyedik a sorban, amit a világkiállítás jegyében tavaly december óta átadtak. Az állami erdőgazdaságok mindegyik egy-egy hektár erdő telepítésével állítanak emléket a 2021-es világkiállításnak, s így összesen 22 hektár erdőt ültetnek.

– Az emlékerdőkbe közel 180 ezer facsemetét ültetnek az erdészek, akiknek munkája a holnap emberét is szolgálja – fogalmazott levelében Kovács Zoltán, aki kiemelte, hogy ez az akció szervesen illeszkedik a magyar kormány faültetési kampányához, amely során az állami erdőgazdaságok 86 településen, kétmillió facsemete és közel száz tonna mag felhasználásával, 550 hektár új erdőt létesítenek. – Többi között azért is rendezünk 1971 után világkiállítást, hogy Magyarország bemutathassa: élen jár a természethasználat különféle módjaiban. Hirdessük bátran, hogy Magyarország példamutató természetvédelmi hagyományokkal és tudással rendelkezik – írta többek között köszöntőjében a kormánybiztos.

Megnőhet a belföldi turizmus szerepe

– Az új, de már 100 éves országhatár mentén létesült ez az emlékerdő, amelyben szinte minden fafaj fellelhető, ami az akkori Kárpát-medencét jellemezte – mondta beszéde során Bányai Gábor, a térség országgyűlési képviselője, aki arra is emlékeztetett, hogy a magyar erdészek a világ egyik legjobb szakmai csapata, akik egykoron Kanada erdőgazdálkodását is megteremtették. Bányai Gábor úgy vélekedett: az elkövetkező időszakban megnő a belföldi turizmus szerepe, ami komoly kihívás és lehetőség is a térség számára.