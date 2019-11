Első pörköltjét tizenkét évesen főzte Meleg Antal

Szakácsnak készült, ám egy év után mégis csak meggondolta magát, mivel beleunt a zöldségpucolásba és a mosogatásba. A kerekegyházi Meleg Antal, bár más pályát választott, mégsem tudott felhagyni a főzéssel. Gasztronómiai ismereteit sokáig a család, a barátok, munkatársak körében gyakorolta, ám jó tizenöt évvel ezelőtt úgy határozott, a nagyközönség előtt is megméretteti magát.

Meleg Antal mindig szerette a hasát, így néhány jó falat reményében már kisgyermekként is sokat forgolódott édesanyja szoknyája körül a konyhában. Figyelt és tanult, a megszerzett tudásról tizenkét évesen adott először számot egy véletlen folytán.

– Gyakran jártunk halat fogni a haverokkal. A zsákmányon mindig igazságosan megosztoztunk, és hogy mi is kivegyük kicsit a részünket a ház körüli teendőkből, megpucoltuk a kárászokat és a pontyokat. A munka legélvezetesebb része természetesen a haltüdő kipukkantása volt. Nagy buzgalmamban azonban nem számoltam a körülöttünk nyüzsgő háziszárnyasokkal. A baj megtörtént, az egyik mohó tyúk a bakancsom talpa alatt lehelte ki lelkét. A büntetéstől való félelmemben gyorsan elvágtam a vergődő baromfi nyakát és nyomban átfutottam nagymamámhoz segítséget kérni. A felpucolt tyúkot hazavittem és pörköltet főztem belőle. A csínytevésért járó pofon természetesen nem maradt el, ám az étel olyan jól sikerült, hogy a későbbiekben is jogosultságot kaptam ahhoz, hogy tovább gyakorolhassam a főzés tudományát – mesélte mosolyogva az első önállóan elkészített étele megszületésének történetét Meleg Antal.

Az általános iskolai tanulmányainak befejezése után nem volt kérdéses, hogy Meleg Antal milyen pályát válasszon magának hivatásul. A szakácsmesterséget mégsem tanulta ki, mivel sohasem kerülhetett a fazék közelébe. Az első évben a tanulóknak a zöldségpucolás, a mosogatás és más alantas konyhai kisegítőmunka volt osztályrészük. A kedvét szegett fiatalember így gyorsan odébbállt, és műszaki pályán folytatta tanulmányait.

– A csalódás ellenére a főzés szeretete végigkísérte életem. Főzőtudományomat először családi és baráti körben gyakoroltam, de a munkahelyemen is gyakran kértek meg a kollégáim, hogy rittyentsek nekik valami jóféle ebédet vagy vacsorát. Később nagyobb rendezvényeken is szakácskodtam, majd úgy tizenöt éve, engedve Kecskeméti István barátom unszolásának, beneveztem életem első főzőversenyére. Legnagyobb örömömre a siker nem maradt el, birkapörköltemet a másodiknak járó díjjal jutalmazta a neves szakemberekből álló zsűri Karcagon. Ezek után mondhatni nem volt megállás, sorra neveztem be a helyi, a környékbeli és távolabbi települések versenyeire, és nem igazán emlékszem olyan esetre, hogy üres kézzel tértem volna haza – mutatott büszkén az asztalon felhalmozott oklevelekre és érmekre Meleg Antal.

A kerekegyházi amatőr szakács több mint ötven esztendeje szorgoskodik szabadidejében a tűzhely mellett. Képzeletbeli étlapján számtalan étel szerepel. Nem csoda, hiszen folyamatosan képzi magát. Böngészi a szakácskönyveket, az internetet, és nézi a főzőműsorokat. Meleg Antal nem szégyelli megkérdezni a profikat sem. Specialitása, az aratók levese receptjéhez egy balatoni vendéglőben jutott hozzá.

– A zalai Gulya csárdában kóstoltam meg az aratók levesét, ízvilága olyannyira magával ragadott, hogy megkértem a pincért, hozzon össze az étterem séfjével. Az idős úr először kicsit vonakodott, ám végül kötélnek állt és elmondta, miből és hogyan készül a szokványosnak éppen nem mondható egytálétel. Természetesen a féltve őrzött részleteket nem árulta el, ám ez sem jelentett számomra gondot, mivel nagyon jó felismerőképességeim vannak. Alig vártam már, hogy végre hazaérjünk és a gyakorlatban is kipróbáljam a tanultakat. Az étel remekül sikerült, a fiam, aki maga is evett az eredetiből, annyit mondott: apa, a te levesed sokkal ízletesebb, mint amit a Balatonnál ettünk – tette hozzá Meleg Antal.

Meleg Antal keze alól sok finom étel került ki az elmúlt öt évtized alatt, a legbüszkébb a Karcagon elkészített birkapörköltjére és a közelmúltban, a helyi főzőversenyen díjazott pincepörköltjére.

– Az életem nagyon fontos szeletét jelenti a főzés, ám a mai napig nem bántam meg, hogy nem lett belőlem hivatásos szakács. Számításomat a kertészetben és a mezőgazdaságban találtam meg, a séfmesterség gyakorlása pedig a pihenést jelenti számomra. Büszkeséggel tölt el, hogy van, aki tovább vigye az apai örökséget. A lányom rendkívül jól süt és főz, tizenegy éves fiúunokám pedig már önállóan képes elkészíteni néhány ételt – fogalmazott Meleg Antal.

Aratók levese Meleg Antal módra

Az aratóleves fő alapanyaga a sertéslapocka és a füstölt szalonna. Az alapanyagok mellé sokféle zöldség, káposzta, zeller, gomba és csipetke tészta is kerül. A hagyományos fűszerek mellé pedig egy kis kakukkfüvet is tesz, ami elmondása szerint megadja az étel pikantériáját.