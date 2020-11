Első helyezést értek el Marciék az országos családi olvasóversenyen

Első helyezést szerzett Marci édesanyjával az országos családi olvasóversenyen. Korábban az egyik osztálytársával, Madarász Pannával harmadik helyen végzett.

– Ez a kis sikertörténet még 2019. tavaszán kezdődött, amikor Marci az akkori harmadik osztály több tagjával együtt részt vett a Hebe Kft. által szervezett Madarak és Fák elnevezésű tanulmányi versenyen, Bodor Gabriella tanító néni támogatásával – meséli Sinka Anita, Marci édesanyja. – Erre a versenyre Marci mozaiktechnikával készített egy vörösbegyet, amivel különdíjas lett. Ennek nyereményeként ingyen vehettünk részt a kétfordulós, nyári, családi olvasóversenyen, ahol az olvasandó könyv Szabó Magda Tündér Lala című műve volt, és néhány pontnyira a dobogótól az ötödik helyen végeztünk. A következő lépés a 2020-as év három fordulós, tavaszi olvasóversenye volt, amelyen csapatban indultunk Madarász Pannával és édesanyjával, Mónival kiegészülve. Ezúton is köszönjük az Egészséges Ifjúságért Alapítványnak, hogy finanszírozta a kis csapat nevezési díját. A két választható könyv közül Berg Judit Rumini című regényét dolgoztuk fel. A karantén miatt megnehezedett közös munka során kellett például hajónaplót írni, társasjátékot tervezni, kishajót építeni és lapbookot készíteni. A helyzetre való tekintettel a Hebe Kft. nagyon rugalmasan bevezette a feladatlapok e-mail-ben való visszaküldését is.

Panna és Marci végül a képzeletbeli dobogó harmadik fokára állhatott fel.

Az elért siker után Marci és édesanyja kicsit gondolkodtak azon, hogy az otthontanulás nehézségei után bele merjenek-e vágni ismét a nyári olvasóversenybe. Miután meglátták, hogy az egyik lehetséges könyv Csukás Istvántól A nagy ho-ho-ho horgászverseny, nem haboztak tovább. Ez a mese nem túl hosszú, a feladatlapok viszont annál kreatívabbak voltak. Az igaz-hamis feladatoktól a szókeresőn és a rokon értelmű szavak keresésén át Csukás István élete és mesehősei mellett sok érdekesség szerepelt bennük. Az első fordulóban még egy horgászverseny plakátját is el kellett készíteni, míg a második forduló bevezetéseként Süsü kalandjaiból kellett rajzolni a gyerkőcöknek egy diafilmet. A csoportmunkák ezek voltak: közös horgászás, lapbook vagy olvasónapló, illetve egy halas étel elkészítése. A sok munkának meglett az eredménye, mert az első helyen végeztek.

– Nagyon szeretek olvasni és az is nagyon jó, amikor anyával közösen olvasunk klassz könyveket. Az olvasóversenyeken is ezért szeretek indulni. Őszintén szólva én ezt a részt jobban szeretem, mint a feladatokat megoldani utána, de abban is vannak nagyon ötletes dolgok. Az már csak hab a tortán, hogy már kétszer sikerült dobogós helyezést elérni, sőt legutóbb az első helyet megszerezni – mondta büszkén Marci.

Az ajándékcsomagban, amit kaptak, két könyv, füzet, ceruza, radír, órarend és egy kis édesség is érkezett. Amint azt elmondták, sok munka volt a feladatok kitöltésével, de megérte. Az ötödik osztályos tanuló egyébként az iskolába is visz magával könyvet és a szünetekben olvas. Ha buszon utaznak, akkor sem indul el könyv nélkül. A tanulás mellett általában három nap alatt olvas el egy könyvet. Marci arra biztatja édesanyját, hogy jövőre is induljanak a versenyen.