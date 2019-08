Elromlott a kártya, nem tud dolgozni a teherautó-sofőr

Több mint egy hónapja nem ülhet volán mögé egy kecskeméti teherautó-vezető, mert nem működik a tachográf kártyája, az új típusúak gyártása pedig még nem kezdődött el.

A Petőfi Népét megkereső – de névtelenséget kérő – kamionsofőr egy nemzetközi fuvarokat is vállaló megyei cégnél dolgozik. Pontosabban, jelenleg tétlenségre van kárhoztatva, mert mint azt elmondta, még július 1-jén váratlanul, minden előjel nélkül elromlott a digitális tachográfhoz való kártyája: a készülék hibakódokat írt ki, és le se olvasta a plasztiklapot. A tachográf a teherautókon és buszokon használt menetíró, amely rögzíti a jármű sebességét, a megtett út hosszát, az indulási és megállási időpontot, és méri, hogy a sofőr mennyit vezetett, milyen hosszú pihenőt tartott.

Az úr állítása szerint már másnap bement a kecskeméti járási hivatal közlekedési főosztályára, kifizette az új kártya kiállításának díját, 7700 forintot, viszont közölték vele, hogy egy ideig biztos várnia kell, mert most nyáron van az átállás a második generációs digitális tachográf kártyákra, és a gyártásuk még nem kezdődött el. Ez a várakozás viszont lassan másfél hónapja tart, ami elég nagy probléma, tekintve hogy a kamionos így nem tud dolgozni. Mint elmondta, az a nagy szerencséje, hogy munkáltatója korrekt módon áll a dologhoz, és nem mondott fel neki – úgy véli, ez a magatartás a mai világban nagyon ritka, de példaértékű. A teherautó-vezető azt is sérelmesnek tartja, hogy ha végre megérkezik, új kártyája nem öt évre fog szólni, mint szokás, hanem csak addig, amíg az elromlott is érvényes lett volna, azaz 2021 júniusáig – holott ő kifizette a teljes díjat. A kényszerszünet keresetkieséssel jár, ezért ügyvédjén keresztül kártérítést kért az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól. Egy kollégája teljesen hasonló cipőben jár, neki is tönkrement a kártyája, és most várja a telefonhívást, végre mikor érkezik meg az új.

Új uniós rendelkezések értelmében június 15-e után kizárólag új típusú, második generációs digitális tachográf kártyákat adhatnak ki a tagállamok hatóságai. Ez azért vált szükségessé, mert az EU intelligens menetíró készülékek bevezetését írta elő, amelyek kapcsolódnak a globális navigációs műholdrendszerhez, és csatlakozni tudnak az intelligens közlekedési rendszerekhez is.

A változás országszerte több ezer sofőrt érint, és nyár elején sok volt a bizonytalanság, mikorra valósulhat meg az átállás. A minisztérium május végén azt jelezte a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének (MKFE), hogy várhatóan szep­temberig nem tudnak majd második generációs kártyát kiadni, ezért a három hónapon belül lejáró kártyákat június 15. előtt meg kell újítani. Az MKFE fel is hívta tagjai figyelmét, hogy ellenőrizzék a foglalkoztatott gépkocsivezetők kártyáinak érvényességi idejét, és szükség esetén haladéktalanul vegyék fel a kapcsolatot a kormányhivatallal, foglaljanak időpontot.

Megkeresésünkre a megyei kormányhivatal is közölte: a közlekedési hatóság az ügyfélfogadás során személyesen, valamint az interneten keresztül is figyelmeztetett a határidőre, és a nyilvántartásuk alapján érintett sofőröket telefonon is igyekeztek értesíteni.

Ez nem vigasztalja túlzottan a szerkesztőségünket megkereső urat, akinek nem lejárt, hanem használhatatlanná vált a kártyája. A tárcától megkérdeztük, hogy ideiglenesen az ilyen sofőrök nem kaphattak volna még régi típusút, de nem kaptunk választ, miként arra sem, számíthat-e valamekkora kártérítésre, tekintve hogy hetekre kiesett a munkából. Egyébként az MKFE is átmeneti megoldást javasolt a minisztérium illetékeseinek, amely ideiglenesen biztosította volna a tachográf kártya nélkül maradt teherautó-vezetők folyamatos munkavégzését.

Szerencsére úgy tűnik, megoldódik az ügy, tisztázódik a helyzet: a kormányhivatal ugyanis arról tájékoztatta lapunkat, hogy megkezdődött (eszerint a vártnál korábban) az új kártyák gyártása, a június 15-e után beérkezett igények teljesítése várhatóan a 32. hét végéig (azaz pénteken) befejeződött. Nemrég az egyesület honlapján is erről jelent meg egy hír, így jövő héten talán már minden, ilyen-olyan okból „kártyátlan” sofőr útnak indulhat.