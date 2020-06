Elpusztult az utolsó gemenci gólyafióka is

Szerda hajnalra a nagy figyelemmel övezett gemenci gólyapár utolsó kis fiókája is elpusztult.

Az aszályos tavasz, a dunai árvíz hiánya Európa legnagyobb összefüggő ártéri erdejében nehéz helyzetbe hozta a madárvilágot. Ahogyan arról már korábban írtunk az utóbbi napokban egyre nehezebben tudta a megfelelő élelmet biztosítani a Gemencen fészkelő közel negyven feketególya-pár a fiókáknak.

Az előző években többször is szomorú és fájdalmas események történtek a bekamerázott gemenci feketególya-fészekben. Mindezek az erdészeket, az ornitológusokat, a természetvédelmi szakembereket és az érdeklődőket is lelkileg megérinthették, ezért az erdőgazdaság múlt héten úgy döntött, hogy az internetes közvetítést megszünteti, ugyanakkor a szakemberek számára a természettudományos kutatást továbbra is biztosítja, a kamerák által közvetített képeket továbbra is rögzíti.

Az így készült felvételeken az volt látható, hogy a fióka már kedden is végig magára maradt, a felnőtt madár nem látogatta meg a fészket, az este és az éjszaka folyamán többször elázott, hajnalra pedig erősen legyengült és elpusztult. A Gemenc Zrt. korábban azt közölte, hogy a fiókák megmentésére, mesterséges táplálására sajnos semmi esély sem volt. A feketególyák tartanak az emberektől, ezért ha tudnák, se közelítenék meg a 20 m magasan lévő fészket, mert a beavatkozás a közelben lévő többi fészek lakóira is végzetes lehetne.

