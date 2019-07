Először nyert helyi lány a Tőserdő Szépén

A 17 éves Csordás Cintia lett a XXIV. Tőserdő Szépe szépségkirálynője. Első udvarhölgye a 19 éves budapesti Magosi Viktoria, a második udvarhölgye a szintén budapesti 22 éves Styaszni Dorina lett.

Huszonkét lány nevezet az idei Tőserdő Szépe versenyre, amit a hagyományokhoz híven, a Holt-Tisza partján lévő színpadon rendeztek meg. Az időjárás nem kedvezett a fürdőruhás fellépésnek, mert nagyon lehűlt a levegő és az eső is csepergett szombaton. Ettől függetlenül a lányok a kifutóra léptek, és megmutatták magukat a zsűrinek és a nézőknek. A fürdőruhás fellépés után alkalmi ruhába öltöztek. Az ítészek külön-külön pontozták mind a két bemutatkozást és a kettő összesítése alapján derült ki, hogy kinek a fejére kerülhet idén a korona. Az ítészek a 17 éves lakiteleki Csordás Cintiát találták a legszebbnek. Az első udvarhölgye, a 19 éves, budapesti Magosi Viktória, a második udvarhölgye pedig a szintén budapesti, 22 éves Styaszni Dorina lett.

– Édesanyám annak idején indult a Tőserdő Szépén, és szerette volna, hogy egyszer én is induljak a felnőtt versenyen is. 2014-ben ugyanis indultam már itt Lakiteleken a tini szépségversenyen, és akkor második udvarhölgy lettem – mondta az eredményhirdetést követően Csordás Cintia. – A tini szépségverseny után megtalált egy modellügynökség, és azóta náluk, nemzetközi szinten modellkedem. Nem régen Szankon indultam a Méz és Meggyfesztiválon, ahol negyedik lettem és a település háziasszonyának választottak. Ez adott önbizalmat, hogy elinduljak a Tőserdő Szépén – részletezte.

Cintia tudta azt, ő az első lakiteleki lány aki megnyerte a Tőserdő Szépe versenyt. Elárulta azt is, hogy nem nagyon verte nagy dobra, hogy öt éve modellként is dolgozik. Nem volt önbizalma ilyen téren. Cintia Kecskemétre a Németh László Gimnáziumba jár, és a barátja is támogatta abban, hogy induljon a versenyen. A folytatásról még semmi konkrétumot nem tudott mondani.

A Tőserdő Szépe előversenyeként pénteken délután bonyolították le a gyermek és tini szépségversenyt (erről bővebben itt írtuk). Gyermek kategóriában huszonhárman indultak, közülük a kilencéves, kiskunfélegyházi Kis Maja fejére került a korona. Első udvarhölgye az ötéves, lakiteleki Hajagos Hanna Lotti lett, második udvarhölgye pedig a négyéves, kecskeméti Hencz Rebeka lett. A tiniknél tizenhárman léptek a kifutóra. A zsűri a tizennégy éves, budapesti Molnár Petra Annát találta legszebbnek. Első udvarhölgyének a tizenkét éves kiskunfélegyházi Dora Zsanettet, második udvarhölgyének pedig a tízéves lakiteleki Födvári Korinát választották.