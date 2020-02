Előremutató Kiskunfélegyháza idei költségvetése

A képviselő-testület tíz igen, három nem és egy tartózkodás mellett csütörtöki ülésén elfogadta Kiskunfélegyháza idei költségvetését. A rendelet értelmében az önkormányzat mintegy 8 milliárd forintból gazdálkodik ebben az évben.

Mintegy nyolcmilliárd forintból gazdálkodik az önkormányzat ebben az évben, ebből a keretből több mint egymilliárd forintot fordít a tavaly elindult városépítő munkák befejezésére a város – nyilatkozta lapunknak Csányi József polgármester. A költségvetési számok tükrében az idei évet a meglévő beruházások befejezése, lezárása, használatba adása, és a jövő fejlesztéseinek tervezése, előkészítése jellemzi. – Szeretnék minél előbb elérni, hogy a félegyháziak végre élvezhessék az új játszótereket, utakat, közparkokat, melyekre harminc térfigyelő kamera vigyáz a jövőben – hangsúlyozta a polgármester.

Mint mondta, a költségvetés összeállításakor ezúttal is kiemelt figyelmet fordítottak az egészségügy, az oktatás és a szociális ellátás területére. Így az önkormányzat idén is jelentős összeggel támogatja a városi kórházat, illetve a gyermekorvosi szakrendelés fenntartását és a várólisták csökkentését. Mindemellett ösztöndíjjal segítik a szakorvosok idecsábítását és itt tartását. Ugyanakkor továbbra is kórházjáratot tart fenn a város annak érdekében, hogy a félegyházi betegek a lehető legegyszerűbben jussanak el a megyei kórházba – sorolta a polgármester. Arról is beszámolt, hogy az új egészségközpont üzemeltetésére és fenntartására 100 millió forintot meghaladó összeget fordítanak, és hasonló nagyságrendben költenek a minőségi gyermekétkeztetésre is.

Azt is elmondta, hogy a Zöld város befejezésre ebben az évben még 446 millió forintot költ Félegyháza, a Móravárosban épülő bölcsőde megépítése pedig mintegy 400 millió forintba kerül. Nyertes pályázat alapján 125 millió forint állami támogatásból megépül a Csólyosi út belterületi szakasza, és ezzel befejeződik a selymesi tanyás térség összekötése a város belterületével.

Csányi József arról is beszámolt, hogy idén befejeződik a rendelőintézet felső két szintjének a felújítása is, amire 290 millió forintot fordít a város. Új hidegvizes kutat fúrnak a strandon, ami nem csak a strand, hanem a kórház fürdőrészlegének a vízellátását, illetve a termálvíz hűtését szolgálja. Az így kitermelt vízzel végül pedig a Zöld város projektben telepített több mint félmillió növényt öntözőzik a jövőben.

A város történetének egyik legnagyobb iparfejlesztési projektje, az 1,4 milliárd forintból megvalósuló Ipari Park 2 is lezárul 2020-ban, ami újabb félegyházi vállalkozói telephelyek megteremtéséhez kínál lehetőséget a befektetőknek mintegy 30 hektáron. A beruházás során a teljes közművesítés mellett a kapcsolódó út- és közvilágításépítés is megvalósul, illetve az ipari park előtt a kerékpárutat is felújítják.

Mindezek mellett a Petőfi lakótelep és a Kossuthváros közösségi parkjainak a befejezésére további 125 millió forintot fordítanak, a tavasz beköszöntével ebben a két közparkban is megújult zöldfelületeket vehetnek birtokba a városlakók – összegezte a polgármester.

Az ellenzék nem támogatta a költségvetést

A Veled a Városunkért Egyesület ellenzéki képviselőcsoportja nem fogadta el a város idei költségvetési rendeletét. Horváth Tamás, Kis-Szeniczey Kámán és Nagy Lajos nemmel szavazott, míg Kollár László tartózkodott. A napirend tárgyalásakor Horváth Tamás szocialista képviselő elmondta, a Veled a Városunkért Egyesület 42 pontban foglalta össze városfejlesztési elképzeléseit, ebből azonban alig 5 százalék érvényesül a költségvetésben. Hangsúlyozta, azt szerették volna elérni, hogy a város zöldebb és gondoskodóbb legyen. Hogy nagyobb hangsúlyt kapjanak a szociális és környezetvédelmi ügyek. Szorgalmazták a bérlakás-állomány növelését is. Az ellenzéki képviselők szerint sokkal több bérlakásra lenne szükség Félegyházán. Ugyanakkor azt is javasolták, hogy tágítani kellene a szociális támogatások körét, mert a meglévők nincsenek kellően kihasználva.