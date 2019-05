Előre jelzi az aszályt az új mérőállomás

Aszály-előrejelző állomást építettek ki a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium tangazdaságában.

Rózsa Pál iskolaigazgató a baon.hu-nak elmondta, azért is adtak helyet a létesítménynek, mert így az iskola diákjai is megismerhetik az aszálymonitoring-állomás működését, ugyanakkor nagy segítséget nyújt a környékbeli gazdáknak is. Azt is megtudtuk, hogy az országban már közel 50 megfigyelőállomást helyeztek üzembe a vízhiányos területeken, és további száz állomás kiépítése is tervben van. A mezőgazdasági termelők számára ugyanis az egyik legnagyobb kihívást az aszály elleni hatékony küzdelem jelenti.

A klímaváltozás hatására bekövetkező aszály és a vízhiány egyre nagyobb kihívás elé állítja a természeti és a gazdasági környezetet egyaránt. A megfigyelések alapján hazánk érintettsége várhatóan fokozódik, a vízkészletek mennyiségi és minőségi változásai az alkalmazkodáson túl megkövetelik a megelőzést és a tervszerű vízhasználatot. Az elmúlt két évtized tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy minden második évben közepes, minden harmadik esztendőben súlyos aszály okoz akár több száz milliárdos kárt a gazdaságnak. Az aszály okozta károk megelőzésében nyújt komoly segítséget az aszálymonitoring-hálózat, amely még a szárazság okozta károk megjelenése előtt konkrét információkkal szolgál a gazdáknak.

Az új rendszer képes a talajban felhalmozódott vízhiány mértékét meghatározni, így a vízgazdálkodást segíteni, továbbá megfelelő időelőnyt biztosítani a gazdáknak a kármegelőzéshez. A hálózat szolgáltatásait díjmentesen vehetik igénybe a gazdák, az aszalymonitoring.vizugy.hu oldalon.