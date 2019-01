Elnyerték az örökös böllérkirályi címet a lakitelekiek

Tizenharmadik alkalommal rendeztek Böllérfesztivált a kárpátaljai Mezőgecsén, ahol ezúttal is a Lakiteleki Hurkalandorok csapata nyerte el a böllérkirályi címet. A háromszoros győztes csapat örökös böllérkirály is lett.

A Lakiteleki Hurkalandorok hetedik alkalommal vettek részt a mezőgecsei böllérfesztiválon, amelyet minden évben január utolsó szombatján rendeznek meg. Az esemény Kárpátalja második legnagyobb gasztronómiai fesztiváljának számít. Az alig több mint ezer főt számláló településre, nemcsak a Kárpátaljáról, de Erdélyből és Magyarországról is érkeztek csapatok, hogy megmérettessék magukat. A rendezvény népszerűségét bizonyítja, hogy közel ötezren látogattak ki az eseményre, hogy megkóstolják a csapatok által készített helyi specialitásokat. A versenyzőknek ugyanis a lakóhelyükön megszokott hagyományos recept alapján készült disznótoros ételeket kellett elkészíteniük. Előtte azonban fogópálinkával kínálták az öttagú zsűri tagjait, akik ezenkívül a forralt borokat és a különböző ételeket is minősítették.

A Hurkalandorok pénteken délután érkeztek a háromszáz kilométerre lévő testvértelepülésre, Mezőgecsére. A huszonegy fős csapat szombaton reggel öt órakor kelt, hogy időben hozzá tudjanak kezdeni a munkálatokhoz. Először a hagymás vér készült el, majd a pecsenye, amit velővel tálaltak. Természetesen nem maradt el a hurka, kolbász és a káposztás étel sem, mert ezeknek szerepelni kell a menüben ahhoz, hogy egy csapat elnyerhesse a böllérkirályi címet. A lakitelekiek ezenfelül készítettek még májpástétomot, sertéspörköltet, kisütötték a szalonnát, a tepertőt és a zsírt is eladták. Az eladott ételekből és italokból befolyt pénzt a Hurkalandorok átadták a polgármesternek. A lakitelekiek a megvásárolt sertés árának csaknem a dupláját árulták ki. Az összeget Kiss Anita, a záróvacsorán, adta át Mester Andrásnak.

A lakiteleki csapat tagjai között voltak olyanok, akik már több alkalommal is részt vettek a fesztiválon, de olyanok is akadtak, akik most bizonyítottak először. Ez azonban nem látszott meg a munkájukon. Mindenki tudta, hogy mi a feladata, és ennek megfelelően tették a dolgukat, aminek meg is lett az eredménye. A Hurkalandorok tevékenységét ugyanis kiválóra értékelték az ítészek. A legjobb hurkát ők készítették, a legesztétikusabb terítés is az övék volt. Valamennyi ételt fatányéron vitték a zsűri elé. A legszebb díszítésű sátort is a lakitelekiek állították. Mindezek következményeként a böllérkirályi címet is elnyerték. Mivel az elmúlt két évben is ők bizonyultak a legjobbnak – és korábban is volt már egy böllérkirályi címük – a három egymás utáni évben nyújtott teljesítményükért elnyerték az örökös böllérkirályi címet. Az eredményhirdetéskor az ezzel járó kupát Mester András polgármestertől, az oklevelet pedig Hanusz Árpádtól, a zsűri elnökétől vette át Kiss Anita, Lakitelek polgármestere.

– Egy böllérversenynek akkor van igaziból jelentősége, ha hagyományt ápolt. A mezőgecsei böllérversenynek is akkor lesz hosszú élete, ha meg tud újulni és mindig újabb és újabb csapatok érkeznek, akik elhozzák a Kárpát-medence jellegzetes ízeit – fogalmazott Hanusz Árpád, a zsűri elnöke.

– Nagyon nehéz volt az ételeket összehasonlítani, hiszen ez ízlés kérdése. Nem biztos, hogy mindenki szereti a köménymagot a hurkában, a különböző helyi fűszereket, de ettől érdekes az esemény. Azt kívánom polgármester úrnak, hogy vigye tovább ezt a hagyományt. Mert ha azt szeretnék, hogy Kárpátalja turizmusa fellendüljön, akkor azokat a hagyományokat kell újraéleszteni, amelyeket a globalizáció megsemmisít – hangsúlyozta a zsűri elnöke.

A borversenyen is dobogósak lettek

A böllérfesztivál keretében második alkalommal rendeztek borversenyt. Az öttagú zsűri harminc mintát bírált, amiből tizenhat fehér-, egy rozé és tizenhárom vörösbor volt. Az ítészek abban állapodtak meg, hogy a fehér és a vörös fajtákból is felállítanak egy sorrendet, és abból az első hármat díjazzák. A lakitelekiek nyolc mintát vittek, amiből Polyák Albert kékfrankos rozé bora a harmadik helyet szerezte meg.