Elmúlt a feszültség a kalocsai idősotthonokban

Rég nem látott oldott hangulat jellemzi a kalocsai idősotthonokat, mivel a bent lakók nem tűrték jól a bezártságot.

A Kalocsai Szociális Központ intézményei erre a hétre szinte az összes korlátozó intézkedést feloldották: szabad a kijárás és a látogatás, de az óvatosságot mindenkitől elvárják. Tartva a második hullámtól marad a készültség, ahogy a kötelező szájmaszkviselés is.

– Eltörölték a látogatási és a kijárási tilalmat. Előbbiről már korábban meghatározták, hogy milyen feltételekkel lehet megvalósítani: csak korlátozásokkal lehetett látogatni a lakókat, most viszont ezt is feloldották, így gyakorlatilag majdnem az a helyzet állt elő, ami a vírust megelőzően volt. Bárki jöhet bármikor, csak két kikötés van: a maszk viselése és a kézfertőtlenítés – emelte ki Rumi László. A központ igazgatója aláhúzta: fertőtlenítőszert biztosítanak a bejáratnál, maszkról viszont mindenkinek gondoskodnia kell, e nélkül ugyanis tilos a szabad mozgás az épületekben. – Lehetőség van csomagok behozatalára is. Ez új, a múlt héten még nem volt lehetséges – fűzte hozzá.

Az intézményvezető örül a szabadabb mozgásnak, de a fertőzésveszélyes „területekről” érkező hozzátartozókat továbbra is arra kéri, hogy halasszák el a látogatást. Ezt azért hangsúlyozta ki, mert a veszélyhelyzet feloldása óta nem kötelezik nyilatkozattételre a belépőket, tehát hivatalosan nem tudják, hogy ki mekkora kockázatot jelent. Rumi szeretné, ha a lakókra látványosan jó hatást gyakorló enyhítések hosszú távon is fenntarthatók maradnának, magyarán el akarja kerülni, hogy egy felelőtlen látogató miatt újra zárlatot kelljen elrendelni. Elárulta: a járvány „példátlan helyzetbe” hozta őket, és „nagyon nehéz dolguk volt”, mivel a zömmel 80 év feletti lakók nem viselték jól a bezártságot.

– Egyébként is nehéz nekik, hogy intézményben, a családoktól elzárva élnek, és most hónapokig nem fogadhattak látogatót. Mi mindent megtettünk, hogy könnyebbé tegyük számukra ezt a három hónapot, de mindenki tudja: a családot nem lehet pótolni – érvelt az igazgató. – A dolgozóknak szintén nehéz volt: még jobban oda kellett figyelni a lakókra, és megnövekedett az igény a mentálhigiénés beszélgetésekre is. Otthon szintén jobban kellett vigyázniuk magukra, nehogy vírushordozó legyen a közelükben és miattuk terjedjen el a betegség. Azt gondolom, hogy ez az időszak mindenkit nagyon megviselt a szociális szférában – összegezte, hangsúlyozva: a készültséget és az óvatosságot fenn kell tartani, nehogy egy őszi második hullám alkalmával járvány törjön ki a falak között.

Nem tűrték jól a bezártságot

A Bem Apó utcai otthonban járva volt szerencsénk néhány szót váltani a mostanra kifejezetten oldottnak tűnő lakókkal, akik alátámasztották az intézményvezető által elmondottakat: nem tűrték jól, de elfogadták a bezártságot, és most már nagyon örülnek a lazuló a szabályoknak. Ez nemcsak azért örömteli, mert újra láthatják a hozzátartozókat, hanem azért is, mert érezhetően oldódott a feszültség az intézményben: mindenki kiegyensúlyozottabb hangulatban van.