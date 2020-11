Elmaradt a gyógykezelésre gyűjtő családi nap

Családi játszóházzal és süteményvásárral támogatta volna a hatéves Kunsági Amir gyógykezelését a Szívből Kalocsa Egyesület, de a rendezvényt a friss járványügyi rendelkezések miatt le kellett mondani.

Az eseményre nagy szükség lett volna ahhoz, hogy közelebb kerüljenek a 11 ezer eurós (körülbelül négymillió forintos) célhoz – ennyibe kerül ugyanis az autista kisfiú bécsi műtétje, amit csak magánklinikán végeznek el.

– Ez az alkalom rendezvénynek minősült volna, és a létszám nyilván meghaladta volna a tíz főt. Megpróbáljuk decemberben megtartani, ha nem hosszabbítják meg a járványügyi intézkedéseket. Ezt viszont sajnos senki nem tudja előre megmondani – jelezte Kunsági Kitti, Amir édesanyja.

– Adakozni továbbra is lehet a Szívből Kalocsa Egyesület számlájára, vagy az én saját számlámra. Mindkettő száma megtalálható a szervezet Facebook-oldalán. Nagy szeretettel várjuk és fogadjuk az utalásokat mindkettőre, és előre is hálásan köszönjük – mondta. A kisfiú javára egyébként licitálással is lehet adakozni, hiszen a fent írt egyesület régióbeli vállalkozók és magánszemélyek által felajánlott termékeket és szolgáltatásokat bocsátott árverésre a közösségi médiában.

A jótékonysági akciók első 24 napja után lélektani határhoz érkezett a bevétel, hiszen már hajszállal átlépte a kétmillió forintot, vagyis megvan a kívánt összeg több mint fele, erősítette meg Amir édesanyja. December 15-ig kell kifizetniük a beavatkozás előlegét, háromezer eurót. A fennmaradó nyolcezer összegyűjtésére valamivel több idő van, hiszen január 27-ig, a műtétet vállaló orvossal történő utolsó konzultációig kell rendezni, míg a beavatkozás másnap, január 28-án lesz.

A család – és most már egyre több támogató – abban bízik, hogy jelentős javulás állhat be Amir állapotában, akinek a betegsége miatt nem fejlődött ki megfelelően a járás- és beszédkészsége. Mivel a beavatkozást végző professzor igazi szaktekintélynek számít, van remény arra, hogy a kisfiú a gyógyulás útjára lép. Az eddigi vizsgálatok alapján legalább húszszázalékos állapotjavulás biztosan elérhető, és lehet remélni, hogy hosszú távon ennél is több lesz.