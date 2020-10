Elmarad a Márton-napi mustra Soltvadkerten

Elmarad a Márton-napi bormust­ra Soltvadkerten, megnyitott a vírusfertőzés miatt bezárt bölcsőde. Figye­lik a műanyaggal tüzelőket, és az első figyelmeztetés után büntetnek is. Egyebek mellett ezekről is szó esett a legutóbbi soltvadkerti önkormányzati ülésen.

Az aktuális szüret számvetése Soltvadkerten az évek óta megtartott Márton-napi bormustra. Idén azonban ez elmarad a koronavírus-járvány miatt – hangzott el a legutóbbi vadkerti önkormányzati ülésen.

Soltvadkerten és a környékbeli két településen – Tázlár és Bócsa – tíz fő alatt van a betegek száma, és kevesebb mint harmincan vannak karanténban. Ez utóbbi korábban már a hetven főt is elérte – mondta Temerini Ferenc polgármester. Zsikla Győző szerint ennek a többszöröse lehet a vírushordozó, ha mindenkit tesztelnének, ez könnyen kide­rülne.

Az ülésen szóba került a bölcsőde is. Mint ismert, a vadkerti bölcsődét azért kellett bezárni szeptember 14-én, mert a kilenc dolgozónál elvégzett koronavírusteszt öt esetben pozitív lett. A hónap elején azonban egy teljes körű fertőtlenítés után újra megnyílt az intézmény öt gyermekkel – mondta a polgármester.

A város elöljárója arról is szólt, hogy a nyáron két önkormányzati ülést is tartottak. Egy pályázatot adtak be a Belügyminisztériumhoz, ebben a Bajcsy-Zsilinszky út második felének az aszfaltozásához nyertek támogatást. Megemlítette, hogy egy másik utca vízátemelési rendszerének a megoldását is kezdeményezték.

A polgármester arról is beszámolt, hogy lakossági panasz érkezett hozzá, miszerint túl későn kapcsolják fel a városban a közvilágítást, azaz már sötét van, mikor a fények kigyulladnak. Kiderítette, hogy 12 település tartozik egy olyan központi kapcsolóbázishoz, amelyet rádióhullámokkal irányítanak. Tíznaponta követi a rendszer az egyre korábbi naplementéket. Mint mondta, ha korábban kívánnák a világítást felkapcsolni, akkor egyeztetni kell más falvak vezetésével.

Az elöljáró megemlítette azt is, hogy a nyári vihar, amely lesodorta a malom tetejét, kidöntött egy platánfát a katolikus templom előtt. Ezt megelőzendő visszavágják a fák koronáját, mintegy 30 százalékkal. Majd a polgármester érintette a fűtés kérdését is. Mint mondta, elfogadhatatlan, hogy sokan műanyaghulladékkal fűtenek, amely káros az egészségre. A városháza munkatársai figyelik az ilyen háztartásokat, először csak figyelmeztetnek, majd másodjára szankcionálják az így tüzelőket.

A testületi ülésen Zsikla Győző a szüretről szólt. A helyi mezőgazdasági bizottság elnöke a két-három évvel ezelőtti felvásárlási árakat említette, melyek jobbak a tavalyiaknál, de még nem elég jók ahhoz, hogy kedve legyen a termelőknek szőlőzni. Emiatt is egyre többen gondolkodnak erdősítésen. Ő azonban azt javasolta, hogy aki tud, az a csemegeszőlőre álljon át, vagy inkább kettős hasznosítású gyümölcstermesztésre. Arról azonban nem szólt, hogy melyek azok a fajták, amelyeket érdemes lenne telepíteni.

Galántai Norbert képviselő is érintette a témát, mint mondta, ő is tanulmányozza a kérdést. Hangsúlyozta: fajtaváltásra lesz szükség belátható időn belül. A testület az önkormányzati ülésen egyebek mellett arról is döntött, hogy idén is csatlakoznak a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. Ehhez a város pénzéből kétmillió forintot különítettek el a városatyák.