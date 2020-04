Ellenőrizték a Kalocsai Szociális Központ felkészültségét

Van elég izolációs szoba és a személyzet is felkészült a vírus kezelésére.

Egyetlen szociális intézmény sem szeretne a fővárosi Pesti úti idősotthon sorsára jutni, ezért, ha kell, tovább szigorítanak

az intézkedéseken. Ahogy azt Müller Cecília országos tisztifőorvos néhány nappal ezelőtti bejelentéséből sejteni lehetett, ó hamar beindult az ellátó otthonok ellenőrzése, így már a Kalocsai Szociális Központot is megjárta az illetékes szakhatóság, amely mindent rendben talált, tudtuk meg az intézményegyüttes igazgatójától.

– Szerencsés helyzetben vagyunk, hogy időben elkezdtük feltölteni a raktárunkat fertőtlenítőszerekkel és védelmi felszerelésekkel, mint a kesztyű és a maszk – jelentette be az ellenőrzés kapcsán Rumi László. A központ vezetője hozzátette: ahogy az országban elkezdett terjedni a vírus, úgy vált mind nehezebbé a beszerzés, miközben egyre többet

használtak fel a készleteikből. – A hiány miatt egy darabig nem volt honnan vásárolni, de annyi maszkot és kesztyűt mindig

találtunk, amennyire épp szükség volt – summázta.

A lefolytatott ellenőrzés megállapította, hogy rendben működik az intézmény, és az igazgató szerint is jó a helyzet: egyetlen

dolgozójuknál, vagy gondozottjuknál sem merült fel a fertőzés gyanúja. Ennek ellenére sem ülhetnek ölbe tett kézzel, fel

kellett készülniük a betegség kezelésére. – Ha mégis megjelenne nálunk a vírus, arra az esetre külön izolációs szobáink vannak, és a betegszobán túl is kijelöltünk erre a célra helyiségeket. Van vészforgatókönyv is, ha egyszerre több ellátottnál merülne fel a betegség – szögezte le Rumi. – A vizsgálat azt mutatta ki, hogy felkészültünk. A dolgozók szintén tudják mi a dolguk, ha megjelenne az intézményünkben a vírus. Bízom benne, hogy nem kell élesben bizonyítaniuk – fűzte hozzá, hangsúlyozva: továbbra is a megelőzés a cél, ezért fenntartják a szigorú kijárási és látogatási tilalmat.

Borítóképünk illusztráció!