Elkezdték a depó kialakítását a Budapest–Belgrád-vasútvonalon

A Budapest–Belgrád-vonal felújításának munkálataihoz szükséges depó kialakításához folyamatosan érkeznek az építőanyagok a kisszállási vasútállomásra.

Elkezdődött a vasútépítéshez a depó kialakítása a kisszállási vasútállomáson. A Budapest–Belgrád-vasútvonal Soroksár és Kelebia országhatár közötti szakaszát érintő előkészítő munkavégzés két hete kezdődött el a kiskunhalasi vasútállomáson az épülő vasútvonal alapkövének ünnepélyes letételével. Már ekkor elkezdődött az építkezéshez szükséges depó kialakítása a kisszállási vasútállomáson, ahova folyamatosan érkeznek a vasútépítéshez szükséges anyagok.

A vasútállomástól mintegy három kilométerre lévő településen is komoly várakozás előzi meg a betervezett vasútfejlesztést, az itt élők azt remélik, hogy a falu is profitál belőle. Egy helyi benzinkutas arról számolt be lapunknak, hogy ő már beszélgetett olyan munkásokkal, akik elmondták: több éven keresztül itt fognak majd dolgozni, és a településen már kerestek is maguknak kiadó házat.

– Egyelőre még nem tapasztalható komolyabb változás a falu életében a készülő vasútépítés kapcsán, de bízom abban, hogy például a helyi kereskedők, boltok forgalmában hamarosan érezhető lesz

– mondta megkeresésünkre Rozsnyai Attila polgármester, aki reméli, hogy a helyi és környékbeli szálláslehetőségeket használják majd az ide érkező munkások.

A Budapest–Belgrád-vasútvonal felújítása komoly lehetőségekkel kecsegtet valamennyi érintett település, így Kiskunhalas számára is, ahol azontúl, hogy az új vasúti pályának köszönhetően jelentősen felgyorsul majd a személyszállítás is, a vasútépítés során felújítják a vasútállomás épületét, de a város egyebek mellett logisztikai központ létrehozását is tervezi.