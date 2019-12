Elkezdődtek Foktőn a földfelvásárlások

Elkezdődtek a földfelvásárlások Foktő környékén, a földterületeket a Duna-hídra vezető utak miatt vásárolják fel a helyi gazdáktól – vélekedik Bakai Károly, Foktő polgármestere.

Ezt ne hagyja ki! Halászlét főzne karácsonyra? Itt biztosan megtalálja a legjobb receptet!

Nem hivatalos előjele van annak, hogy kezdődik a Kalocsa–Paks Duna-híddal kapcsolatosan beharangozott útfelújítási hullám – jelentette be a majdani átkelő keleti hídfőjének otthont adó Foktő polgármestere. Bakai Károly elmondta: már több helyi gazdát megkerestek földvásárlási szándékkal, ami egyértelműen arra utal, hogy célegyenesbe fordult a program.

– Az elmúlt hetekben megjelent a faluban egy igazságügyi szakértő, aki egyeztetni kezdett az út nyomvonalán földdel rendelkező gazdákkal, hogy mennyiért adnák el az államnak a területet. Ha nem adják, akkor kisajátítják – mutatott rá Bakai Károly, aki a híddal kapcsolatos útépítések közvetlen előjelének tartja a megkereséseket. – A szakértőtől megkérdeztem, hogy az érintett foktői gazdák learathatják-e még a következő évi termést, amire nemleges választ kaptam. Azt mondta, zöldkárt fognak fizetni nekik, mert tavasszal valószínűleg elkezdődik a hídra felvezető út, majd a híd építése – nyugtázta.

A hídépítés aktuális fázisával kapcsolatban nemrég hírportálunk is megírta: Font Sándor országgyűlési képviselő a december 5-i kalocsai közmeghallgatáson jelentette be, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kiírta a közbeszerzést az átkelő kivitelezésére, amely a honatya szerint 2020 őszén kezdődhet el. A bonyolult építkezést korábbi nyilatkozatokban többen is másfél-két évre becsülték, így ha minden menetrend szerint halad, leghamarabb 2022 második félévében hajthatnak át az első járművek a Foktő mellett induló, majd a túloldalon Dunaszentgyörgy mellett partot érő, Kalocsa–Paks Duna-hídon.

A foktői községvezető elárulta: a Duna mentén sorakozó kistelepülések polgármesterei nemrég egyeztettek a közútkezelővel egy kecskeméti tárgyaláson, amelyen kiderült, hogy lassan elindul az 5106-os számú út Dunapataj–Ordas–Géderlak–Foktő vonalán haladó szakaszának felújítása is. – Nem egyszerűen új burkolatot kap majd a közút, hanem kiszélesítik és meg is erősítik, amivel párhuzamosan áthelyezik a mellette húzódó vízelvezetéseket és villanyoszlopokat. A közútkezelő a Foktő északkeleti határán lévő vasúti átjáróig végzi el a munkát, az ez után következő szakasz korszerűsítése, nagy teherbírásúvá tétele, valamint a rávezető utak megépítése már a hídépítő cég feladata lesz – vázolta Bakai Károly.

– Most már 90 százalékos biztonsággal merem mondani, hogy lesz Duna-híd Foktő és Dunaszentgyörgy között – fogalmazott a polgármester.