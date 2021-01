Elkezdődött a Tündérszépek Bács-Kiskun megyei fordulójának fotózása

Hetekkel ezelőtt elkezdődött a jelentkezés a Mediaworks Hungary Zrt. országos szépségversenyére, a Tündérszépekre. Az online térben zajló megyei fordulóhoz a jelentkezők használhatnak saját képeiket, de akár a profi fotósunk által elkészített portfóliót is. Utóbbira nem kellett sokat várniuk a lányoknak, hiszen a szerdai nap folyamán elkezdődtek a Bács-Kiskun megyei fotózások, ezzel utat nyitva a 2021-es év legizgalmasabb szépségversenyének.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Izgatottan várta a szerdai napot az a hét Bács-Kiskun megyei jelentkező, akik profi fotósorozattal szeretnének nevezni a Tündérszépek országos szépségversenyre. A háromfordulós fotózás reggel 9-kor vette kezdetét, és magában foglalt egy sportos, egy elegáns és egy fürdőruhás öltözetet. A lányok nagy része kísérővel érkezett a helyszínre, melyet ezúttal is a Four Points by Sheraton Kecskemét Hotel és Konferenciaközpont biztosított. A fotózás remek hangulatban telt, még azoknak a jelentkezőknek is sikerült feloldódniuk, akiknek korábban még nem volt részük hasonlóban, vagy esetleg önbizalomhiánnyal küzdenek. Lelkes segítőink igyekeztek támogatni a lányokat pszichológiailag, de a beállásokat illetően is hasznos tanácsokkal látták el őket.

Néhányan megosztották velünk gondolataikat arról, miért jelentkeztek a versenyre és hogyan érezték magukat a fotózáson.

Illés Viktória

A 24 éves dávodi Illés Viktóriát egy fogadás és önmaga kipróbálása késztette a jelentkezésre. Barátai és ismerősei gyakran mondogatták neki, hogy biztosan nem mer jelentkezni, majd szilveszter reggel eldöntötte, igenis benevez, próba-szerencse alapon. Később azonban már ő maga is kíváncsi volt rá, meddig tud eljutni és mire képes egy szépségversenyen.

– Lovasversenyeken már többször bizonyítottam, hiszen nem egyszer indultam versenyzőként a Nemzeti Vágtán – válaszolta Viktória arra a kérdésre, hogy van-e bármilyen versenyrutinja. Később hozzátette, hogy az Agrár Világ Szépére is beadta a jelentkezését korábban, de onnan nem jeleztek vissza neki, ezért döntött végül a Tündérszépek mellett.

A fotózás során szembetűnő volt, hogy Viktória nem először áll kamerák előtt. Ebben meg is erősített minket, elmesélte, hogy fotós barátnője miatt gyakran vesz részt amatőr fotózásokon.

– Mondhatni, ő tanított ki.

A hajdobálás például egyértelműen az ő heppje,

hiszen imádja az ombre hajamat a napfényben fotózni – mesélte a képeken magabiztosan pózoló fiatal lány, aki látszólag, és elmondása szerint is nagyon élvezte a fotózást. – Nagyon jól éreztem magam, és nem okozott nehézséget a kamerák előtt állni. Nagyon kedves volt mindenki, a hangulat is kellemes volt, a helyszín pedig álomszép.

Viktóriát egyébként kifejezetten érdekli a modellvilág, ezért szívesen kipróbálná magát akár kifutófotózásokon is a későbbiekben. Egyelőre azonban még a következő fordulóba való bekerülés a célja és teljes erőbedobással erre koncentrál.

Iványi Léna

Iványi Léna teljesen más ambíciókkal érkezett. A 16 éves lányt az édesanyja kísérte el a fotózásra, aki mindvégig támogatta és támogatja őt. Léna sportos alkat, ami nem véletlen, hiszen versenyszerűen kézilabdázik a kecskeméti NKSE-nél. Mivel irányító poszton játszik, feltételezhetjük, hogy az önbizalmával nincs probléma, ám elmondása szerint

a pályán teljesen máshogy érzi magát, mint a kamerák előtt.

– Amikor játszom, nem érzek bizonytalanságot, ott magabiztos vagyok, de amikor több ember előtt kell megszólalnom, nyilatkoznom egy meccs után, akkor elpirulok és szégyenlős leszek. A barátaimmal könnyedén kommunikálok, de az idegenekkel még kissé félénk vagyok. Nagyjából így éreztem magam fotózás közben is. Ettől függetlenül nem okozott gondot. Amitől sokkal inkább tartok, az mások véleménye. Én első sorban nem a győzelem miatt jelentkeztem, vagy mert mutogatni szeretném magam, inkább csak szeretnék magabiztosabb lenni ezen a téren is, és leküzdeni azt, hogy ennyire meghatározzon mások véleménye – mondta.

Léna fotózáson még nem járt korábban, de szívesen kipróbálná magát a modellvilágban, ha úgy hozná az élet. A célja egyelőre azonban a továbbjutás, bízik benne, hogy a mentorok szimpatikusnak találják majd.

Hajnal Edina

A 19 éves orgoványi lány, Hajnal Edina hasonlóan viszonyul saját magához és mások véleményéhez. Lénához hasonlóan ő sem elég magabiztos, ráadásul

nagyon zavarja egy korábban kapott kritika, miszerint túl vékony.

Bikiniben félénken állt ki fotósunk elé, de elmondása szerint ki tudott lépni a komfortzónájából és összességében jól érezte magát a fotózáson.

– Azért jelentkeztem, mert kíváncsi vagyok, milyen véleményt kapok az ismerőseimtől, illetve idegen emberektől. Számomra ez fontos és meghatározó, mert ha pozitív kritikát kapok, akkor a későbbiekben szívesen foglalkoznék modellkedéssel, főként a tv show-k világa érdekel, ilyen téren is kipróbálnám magam.

Ha bejutna a következő fordulóba, Edina szeretné megtanulni a mentoroktól, hogyan kell pózolni, beszélni és mozogni a kamera előtt. Szeretne több önbizalmat szerezni, és ehhez nagy szüksége van a szakmabeliek véleményére.

Csányi Brigitta

Csányi Brigitta Városföldről érkezett, 22 éves és családja, illetve barátai biztatására jelentkezett a versenyre. Úgy gondolta, egy próbát megér, veszítenivalója nincs, így hát miért ne?

Elmondása szerint érdekli a modellvilág, és szeretné megtanulni a szakma csínját-bínját. Főként a reklámfilmek érdeklik, úgy gondolja, a kifutó nem az ő világa.

Brigi szereti, ha fotózzák és fényképész ismerősei ezt gyakran meg is teszik,

hiszen rendkívül fotogén. Ennek ellenére a fotózás elején kicsit félénk volt, ám később felszabadultan pózolt a kamera előtt.

– Jelenleg eladóként dolgozom, nem olyan régen jöttem haza Amerikából. A verseny egyfajta kiugrási lehetőség lenne számomra, szívesen dolgoznék később ebben a szakmában. Úgy gondolom, ezzel a versennyel csak nyerhetek, ha nem kerülök be a következő fordulóba, akkor legalább lesznek új, profi fotóim és az addigi úton is rengeteg élménnyel gazdagodhatok.

Taba-Farkas Petronella

A szerdai fotózás résztvevője volt a 24 éves Taba-Farkas Petronella is, aki Érsekcsanádról érkezett és két gyermek büszke édesanyja. A gyönyörű, és kifogásolhatatlan alakkal rendelkező hölgy a barátnői biztatására jelentkezett a versenyre, és azért most, mert korábban egy ismerőse megjegyezte, ő 24-25 évesen lesz majd a legszebb, ez pedig megmaradt az emlékezetében, és most jött el az említett időszak.

– Tavaly is szerettem volna jelentkezni, de akkor született meg a második gyermekem, ezért nem volt rá lehetőségem. Az idei versenyről szóló hirdetések folyamatosan megtaláltak engem, és mikor szilveszter este már sokadik alkalommal kattintottam rá az egyikre, végül beadtam a derekam, és elküldtem a jelentkezést. Kíváncsi voltam, milyen adatokat és képeket kell feltölteni, így először csak ezzel a szándékkal töltöttem ki a jelentkezési lapot, egy ideig nem is voltam benne biztos, hogy valóban sikerült a jelentkezés. Két hét után azonban felhívtak és fotózásra invitáltak, aminek nagyon megörültem, így hát itt vagyok.

A fiatal édesanya bár örült, amikor megkeresték a szervezők, félt attól, hogyan mondja el férjének, hogy jelentkezett. Szerencsére jól fogadta a hírt, sőt, még biztatta is kedvesét: legyen a szemed előtt a döntő!

Petronella igyekezett elengedni magát a fotózás során, és elmondása szerint sokat segített neki, hogy korabeli segítők munkálkodtak a háttérben, és a fotós is laza és kedves volt. Egyébként is szereti ezt a világot, és szívesen foglalkozna ezzel a későbbiekben, azonban nem szeretné, hogy beképzeltnek gondolják, vagy elítéljék őt.

– Szívesen tanulnék a mentoroktól, hiszen nagyon szeretem nézni a szakmabeli lányokat. Olyan szépen mozognak, gyönyörű a testtartásuk, szívesen megtanulnám a szakma fortélyait, és akár reklámfilmekben is szerepelnék, ha a férjem beleegyezne. Egyedül az tartana vissza, hogy egy kis faluban élünk, ahol gyorsan terjednek a hírek, és

nem szeretném, hogy az itt élők rossz véleménnyel legyenek rólam, vagy félreértsék a jelentkezésem okát.

A kérdésre, hogy hogyan sikerült ilyen formában maradnia a várandósságát és a szülést követően is, azt válaszolta, hogy főként az ételre való odafigyelés, ami segíti a fittségét. Nem eszik lisztet, cukrot és üdítőket sem iszik, emellett pedig január óta edzeni is jár.