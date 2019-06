Elkezdődött a jubileumi ünnepségsorozat Jánoshalmán

A Jánoshalmi Napok ünnepségsorozat csütörtök délután kezdődött az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár termeiben. Idén jubilál a település, hisz harminc éve nyilvánították várossá.

A Díszítőművész Kör kiállításának megnyitója volt az első a rendezvények sorában. A kiállított munkák között egyebek mellett csipketerítők, gobelinek, papírból hajtogatott virágok és magyar hímzéses ruhadarabok is láthatók.

A jubileumi programok keretében csütörtökön mutatták be Magyari László Jánoshalmi Fotótár anyagából készült, több mint nyolcszáz fényképet tartalmazó Jánoshalmi Képeskönyvet, melyet Czeller Zoltán polgármester ajánlott az közönség figyelmébe. – Nagyon szeretném, ha mi, jánoshalmaiak összetartó közösség lennénk és megpróbálnánk a jó dolgokra koncentrálni, ahogyan Magyar Laci is tette. Nyugdíjas éveiben összegyűjtött rengeteg fotót, ezzel is közösséggé formálva bennünket – mondta a polgármester.

A pályázati forrás támogatásával megvalósuló képeskönyvben a város jellegzetes épületei, az utcaképek változásai, fontos életesemények és jánoshalmi emberek családi fotói is láthatók. – Öt évnyi munka után egy közösségi oldalon létrehoztuk a Jánoshalmi Fotótárat, ahová hetvenkétezer fotónegatívot és papírképet digitalizáltunk. Az itt található képek válogatásából készült a könyv – mondta Magyari László.

Az érdeklődők az ünnepségsorozat első napján meghallgathatták a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület szervezésében Vári Tibor Misszióban jártam című előadását. A nap záró rendezvénye pedig a Mithras Pedagógus Kórus koncertje volt.