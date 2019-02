Elkezdődött a halasi kórház felújítása

Új nyílászárókat és külső szigetelést kap a halasi Semmelweis kórház főépülete. A munkálatok az elmúlt napokban kezdődtek el a tizedik emeleten, az ablakok cseréjével.

Az ablakok cseréjével kezdődött a halasi kórházban az az energetikai korszerűsítés, amit kormányzati forrásból finanszíroznak. A munkák az intézmény legfelső emeletén indultak el, de már megkezdték az állványzat építését a külső homlokzat felújításához is.

A mostani felújítás egy újabb fejlesztés első üteme, amely elsősorban energetikai korszerűsítést jelent. A munkaterületet – az eredményes közbeszerzési eljárást követően – már múlt év decemberében átadták a kivitelező cégnek, a munka látványos része azonban csak az elmúlt napokban kezdődött el. Előbb az épület nyugati oldalán építettek fel egy speciális felvonót és a szükséges biztonsági korlátokat, hogy megkezdjék az elavult, negyvenéves, fakeretes ablakok műanyag nyílászárókra való cseréjét.

A kórház legfelső szintjén, a tizedik emeleten – ahol a könyvtár és a tanácskozóterem található – már be is építették az új ablakokat. Időközben az épület északi oldalán is megkezdődtek az ablakcserék, valamint a külső homlokzat felállványozása. A felújítás során több mint 350 nyílászárót cserélnek le újakra és mintegy 4500 négyzetméternyi felületen kap szigetelést és új burkolatot a fal. Ezzel eltűnik a négy évtizede megszokott, szocreál jellegű, apró csempés burkolata a főépületnek. Helyette egy új, a városképbe jobban illeszkedő arculatot kap az egészségügyi intézmény külseje, amely, információink szerint, tört fehér színű lesz.

Szigetelik mintegy ezer négyzetméternyi felületen a tetőszerkezetet is, az újabb energetikai korszerűsítésektől közel harmincszázalékos energiamegtakarítást remél a kórház vezetése. Az épület hőmegtartó képessége jobb lesz, jelentősen javul majd a kórtermekben a betegek és a kórházi dolgozók komfortérzete. A következő ütemben korszerűsítik a fűtésrendszert is, és valamennyi szinten önállóan lehet majd szabályozni a fűtést.

Folyamatos a betegellátás a munkák idején is

A felújítási munkálatok ideje alatt is folyamatos a betegellátás, azonban kisebb-nagyobb átszervezések szükségesek lesznek. Az intézmény vezetése igyekszik úgy ütemezni a felújítási munkálatokat, hogy az a legkevésbé zavarja az osztályokon a gyógyító munkát és a kórházban lévő betegeket. Az épület főbejárata közelében a kivitelezési munkálatok miatt kisebb területet kordonnal zártak el a civilek elől, a főbejárat azonban továbbra is jól megközelíthető, a lezárás nem érinti a mentőbejáratot sem. Ugyanakkor a kórházba gépjárművel érkezőknek fontos információ, hogy akinek nem okoz nagyobb gondot, lehetőleg a Semmelweis téren kialakított parkolóban hagyja az autóját, ezzel is csökkentve a gépjárműforgalmat a kórház közvetlen közelében.