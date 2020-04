Elkezdődött a fásítás Majsa főterén

A tarvágást követően holdbéli tájhoz hasonlított a város főtere, de csütörtökön megkezdődött a Petőfi tér betelepítése növényekkel.

Kamionokkal érkeznek azok a földlabdás, előnevelt fák, amiket sorra ültetnek el a megújuló főtéren. A templom főbejárata előtti térre négy darab Szent István-hárs került, de igen változatos lesz majd a park növényvilága.

A főtéren körülbelül nyolcvan darabból állt a faállomány, aminek helyére a beruházás végére több mint kétszáz darabot ültetnek. A fák között lesz a többi között: tatárjuhar, kőris, díszcseresznye, varázsfa, oszlopgyertyán, kis- és nagylevelű hárs, fanyarka, mezei juhar, vadgesztenye, vér- és gömbjuhar is.

A főtéri faleváltást – a hozzáértők szerint – már évtizedekkel ezelőtt meg kellett volna kezdeni, mert mostanra sok lett a beteg és életveszélyes fa. A képviselő-testület ezért döntött a tar­vágásról.

A felújítási munkák során az is kiderült, hogy a templom körüli zöldterület alig egyharmadát tudták eddig öntözni, de most ezt is megoldják.