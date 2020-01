Elkezdődött a Dózsa iskola kollégiumának felújítása

A diákok lakhelyéül szolgáló épület belső tereiben végzik el a lényegesebbnek ítélt rekonstrukciókat a következő hónapokban.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programból nyert forrás segítségével újítják fel a Bajai Szakképzési Centrum (BSZC) Kalocsai Dózsa György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma utóbbi egységét. A Vár a szakma! elnevezésű, a lemorzsolódás csökkentését célzó pályázat keretén belül, a diákok lakhelyéül szolgáló épület belső tereiben végzik el a lényegesebbnek ítélt rekonstrukciókat a következő hónapokban. A munka az elavult vizesblokkok bontásával kezdődött a napokban.

Valterné Pataki Gabriella, a BSZC főigazgatója a munkálatok kapcsán elmondta: az a cél, hogy a kollégista tanulók jól érezzék magukat azokban a helyiségekben, ahol tanulnak, étkeznek vagy foglalkozásokon vesznek részt a hét öt napján. Hangsúlyozta: a munkálatok során kiemelt fontossággal kezelik a közösségi terek fejlesztését, így ezeket a termeket modern informatikai eszközökkel és wifivel, valamint sport- és szabadidős eszközökkel is felszerelik.

– Több részelemet próbáltunk beiktatni a projektbe, hogy elvégezzük azokat a legszükségesebb átalakításokat, amelyekkel a tanulók mindennapi életét megkönnyíthetjük – vázolta Valterné. A vezető hozzátette: mivel ez egy védett épület, a belső terek felújítására koncentráltak.

– Az elöregedett vizesblokkok felújítása például a lányoknál megtörténik, valamint sor kerül a tantermek padlózatának és a melegítőkonyhának a felújítására is – emelte ki. Hozzátette: az épülethez tartozó parkot szintén felújítják azért, hogy sportolási lehetőségeket is teremtsenek. A rekonstrukciót az év első heteiben kezdték és várhatóan május-júniusban fejezik be. A főigazgató szerint a munkálatok nem zavarják majd a diákok mindennapi életét.

A beruházás egy közel két éve bejelentett program része. A BSZC még 2018 februárjában hirdette ki, hogy összesen 449 millió forintot nyert kollégiumfejlesztésre, technológiai, valamint infrastrukturális fejlesztésre, humán közösségi programokra, képzésekre és rendezvényekre. Az akkori sajtótájékoztató szerint a kollégiumfejlesztési célra elkölthető összeg ebből a keretből 80 millió forint, aminek 40 százaléka, mintegy 32 millió forint kerül Kalocsára, hogy fejlesszék belőle a Kunszt utcai épület belső tereit és udvarait.

A nagyjából két és fél éves megvalósítási időszakban sor kerül felzárkóztató és tanulásmódszertani foglalkozásokra, pályaorientációs és életpálya-tanácsadási szolgáltatások megvalósítására, pszichológiai és mentálhigiénés segítségnyújtásra, valamint a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló egyéb tevékenységekre is, mint például kirándulások, tematikus foglalkozások, szakkörök szervezése és tehetséggondozás.