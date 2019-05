Elkezdődött a a jubileumi 40. Országos Borverseny Kecskeméten

A borszakma és a borbarátok számára Kecskemét lesz két napig az ország közepe, hiszen a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa a hírös városban rendezte meg kedden és szerdán a jubileumi 40. Országos Borversenyt, melynek a Four Points by Sheraton Hotel adott otthont. A verseny felmenő rendszerű, vagyis a hegyközségek és a 22 borvidék legjobbjai kerültek az 60 zsűritag szigorú érzékszerveinek megítélése alá. A neves hazai és külföldi szakértőkből álló zsűri 900 mintát értékel a két napban.

Frittmann János, a HNT alelnöke, a verseny házigazdája köszöntötte a borszakma képviselőit a Kecskeméten, a Four Points by Sheraton Hotelben megrendezett jubileumi 40. Országos Borversenyen. Frittmann János elmondta, hogy a nagy számú nevező arról árulkodik, hogy megjött az önbizalma a termelőknek, képesek elhinni, hogy nyerhetnek és nyernek is szerte a világban. Majd a borverseny céljáról szólt: – A borverseny fő célja, hogy a magyar borok presztízsét mind hazánkban, mind külföldön olyan szintre emeljük, hogy ne az alsó kategóriás borok jelenjenek meg az üzletek polcain. A borversenyek eredményei alapján pedig fel kell építenünk a magyar borok imázsát. Cél még a magyar borfogyasztás csökkenésének megállítása, ezt csak kiváló minőségű borokkal lehet elérni minden szegmensben – mondta Frittmann János és hozzátette, hogy a külföldi kereskedőket is meg kell erről győzni és e színvonalnak megfelelő áron kínálni borainkat, azonban ehhez új alapokra kell helyezni a bormarketinget hazánkban.

Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere köszöntőjében üdvözölte a versenyt, melyet abban a városban rendeznek meg, ahol Mathiász János, a magyar és a világ szőlészetének és borászatának megmentője végezte munkáját.

Ezt követően Font Sándor országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának elnöke mondott köszöntőt. Elmondta, hogy a jövőben elkerülhetetlen lesz a hazai szőlő- és bortermelők részéről egy marketing alap létrehozása, melyet eladott bor értéke után képeznének.

– Ne csak véletlenszerű és kiszolgáltatott szereplői legyünk az európai piacnak, hanem uraljuk a magyar piacot és foglaljunk pozíciót azokban az országokban, melyekben most kezd trendivé válni a borfogyasztás. Ilyen országok például Lengyelország és Románia. Érdemes lenne az újonnan jött borfogyasztók feltérképezése, megismerése és az, hogy megismertessük velük a magyar termékeket – mondta Font Sándor. Hangsúlyozta annak szükségességét, hogy a termelők megismertessék a borfogyasztás kultúráját a következő generációval. Ezzel kapcsolatban javasolta, hogy a termelők vegyenek részt a középiskolai ballagásokon és szervezzenek kínálást a ballagók számára saját termékeikből. Fontos még a borfogyasztás pozitív élettani hatásainak széleskörű megismertetése.

Kis Miklós Zsolt, az Agrárminisztérium földművelésügyi államtitkára tartott szakmai köszöntőt. Az államtitkár elmondta, hogy azon kell dolgoznia a szakmának, hogy a magyar bor egyre ismertebb legyen a nemzetközi színtéren. Az ágazat stabilitása érdekében az utóbbi időben komoly lépéseket tett a kormányzat mind szakpolitikai, mind támogatáspolitikai oldalról, így az lépésről lépésre egyre sikeresebb. A vidékfejlesztési program első pályázati körében több mint 500 borászat mintegy 35 milliárd forintra pályázhatott sikeresen. Terveik szerint a második körben emelik a pályázható összeget.

900 minta érkezett be a versenyre

Légli Ottó, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa elnöke elmondta, hogy a felmenő rendszerű borversenyre a 22 borvidék 262 birtokának 908 mintáját nevezték a termelők, melyből 900 futott be, ami 17 százalékos növekedést jelent az előző évi verseny számaihoz képest. Legnagyobb mintaszámmal a Tokaji, a Villányi és Kunsági, a Szekszárdi és a Balatonboglári Borvidék nevezett.