Elkezdődött a 10. Helyi Termék Ünnep Kecskeméten (videó)

A Kecskemét City Balett Piros Aranyok és Erős Pisták című produkciójával kezdődött el pénteken a jubileumi, X. Helyi Termék Ünnep – Hungarikum Fesztivál Kecskeméten, a nagytemplom mögötti téren és a Deák téren az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület szervezésében. A három napos, évről évre bővülő fesztivál kiállításain, színpadi műsorain és gasztronómiai bemutatóin a hungarikumok egész sorával találkozhatnak az érdeklődők. Idén már látványfőzéseken és az azt követő kóstolókon ismerhetik meg a vendégek a kiállító települések specialitásait.

A szervező egyesület célja, hogy felhívják a közönség figyelmét a hungarikumokra, a nemzeti értékekre, melyek kifejezik a magyar életérzést és közösséget formálnak.

A rendezvényen 65 éves jubileumi bemutatkozását tartotta Ballószög, mely kiemelt településként jeleníti meg a Ballószögi Értéktár különlegességeit. A közönség a település néptánccsoportjának és kórusának műsorát is megtekinthetik a fesztiválon. A Kép-letesen Ballószögről című tárlat keretében mutatkoznak be a helyi festők, Ambrus Lajos és Gróf Zoltán a Hírös Agórában. Nem csak megyei értékekkel találkozhatnak a kilátogatók, hiszen az ország szinte összes régiójából érkezik kiállító a fesztiválra. A Nemzeti Művelődési Intézet Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága meghívására idén először mutatkoznak be Tolna megye, Hévíz, Tard és Mohács értékei. Visszatérő vendégek a Kalocsai Hagyományőrzők, Békéscsaba városa, a Hollóházi Porcelángyár, a kiskőrösi János Vitéz Látogatóközpont, a kiskunhalasi Százszorszép Föld Egyesület, az egri Petrényi Vinery és a Tiszakécske-Kerekdombi Termálfürdő.

A hungarikumok között szerepel a Magyar Védőnői Szolgálat mint nemzetközileg is egyedülálló, tradicionális ellátási rendszer, ezért idén bemutatkozik az Anyatejgyűjtő Állomás, mellyel az anyatejes táplálás fontosságára hívják fel a figyelmet.

Hamzáné Lakó Judit, a szervező egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket és Lezsák Sándor országgyűlési képviselő, a Hungarikum Bizottság elnöke, a rendezvény fővédnöke nyitotta meg a fesztivált.

– Hét éve született meg a magyar hungarikumról szóló törvény és az elmúlt hét esztendőben sikerült tartalommal megtölteni azt. Mára a hungarikum mozgalom kinőtte magát a Kárpát-medencében, több mint ezer helyi értéktárral, melyekből az elszakított területeken is sok alakult – mondta Lezsák Sándor és hangsúlyozta, hogy helyi érték nélkül nincs hungarikum, nincs magyar csúcsteljesítmény.

Lezsák Sándor elmondta, hogy jövő hét kedd reggeltől lesz érvényes az a pályázat, melyet a Földművelésügyi Minisztérium írt ki magyar értékek és hungarikumok témakörében 230 millió forint értékben, melyen egymilliótól négymillióig lehet pályázni.

Ezt követően Somogyi Lajos, Ballószög polgármestere mutatta be a települést, majd Szabó Sándor tárogatóművész műsora következett. Bemutatkozik a színpadon a Bodzavirág Énekkar, a ballószögi Kossuth Lajos Általános Iskola, a Líra Zeneiskola és a Ballószögi Hagyományőrző Népdalkör. Este a 100 Tagú Cigányzenekar Kamarazenekara koncertjét láthatják a fesztiválozók Radics Sándor cimbalomművésszel és Kökény Tamás nagybőgő művésszel.

A program három napja a színpadi és gasztronómiai programok mellett hungarikum játszóházzal, kvízjátékkal, népi kismesterségekkel, népjátékokkal, pecsétgyűjtő játékkal, állatsimogatóval és kézműves foglalkozással várják a vendégeket.

Sokféle finomságot kóstolhatnak a kilátogatók

Aki ellátogat a rendezvényre, megkóstolhatja az Erős Pistát, a Piros Aranyat, a tiszai halászlevet, a gulyáslevest, a debreceni páros kolbászt, a csabai kolbászt, a szürkemarha termékeket, a Gundel palacsintát, a kürtőskalácsot, az akácmézet, ihatnak fröccsöt, pálinkát, Törley pezsgőt, Tokaji Aszút, Egri Bikavért és Unicumot.