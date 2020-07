Elkezdik felújítani a kecskeméti Zrínyi iskolát

A közbeszerzés elhúzódása miatt a Free Line Kft. valószínűleg nem végez a tantermi munkálatokkal az őszi iskolakezdésre, de meg fogják oldani, hogy az oktatást ne zavarják.

A Zrínyi iskola épületének állapota tavaly nyáron a kecskeméti közélet egyik legfelkapottabb témája lett. Sok szülőnél telt be végleg a pohár, amikor augusztus közepén leszakadt a vakolat az épület külső oldalán, akkor az omlásveszély miatt elkerítették az érintett szakaszt. A szülők felháborodásuknak először a közösségi oldalon adtak hangot, majd a tanévkezdés előtt tüntetést szerveztek a főtérre.

Közel egy év telt el, az iskola rég várt felújítása most végre megkezdődhet. Nyílt közbeszerzési eljáráson a Free Line Kft.-t választották ki a munkálatokra, melyek összköltsége az önkormányzat közlése szerint 543 millió forint. Király Józseftől, a cég ügyvezető-tulajdonosától megtudtuk: az ő megbízásuk leghangsúlyosabb része az udvari homlokzati falak és a padlásfödémek hőszigetelése, valamint a homlokzati nyílászárók korszerűbbre cserélése (az utcafronton és belül is). Emellett a pincefalak talajnedvesség elleni szigetelését is megoldják egy speciális technológiával, furaton keresztül juttatnak vegyi anyagot a téglába, vízzáró felületet hozva így létre. Gépészetileg korszerűsítik a hőközpontot, a tornacsarnok tetejét is szigetelik és újrafedik, valamint akadálymentesítést is végeznek.

Ezen a héten még bejárásokat tartanak, de valószínűleg egyes feladatokat, így például az állványozást már a napokban el tudják kezdeni, jövő héttől pedig már nagyobb létszámmal felvonulnak. Király József hozzátette, nagy gondot jelent, hogy elhúzódott a közbeszerzési eljárás, így hiába szeretnék, várhatóan nem fognak végezni az osztálytermeket és folyosókat érintő munkálatokkal, azaz az ablakok kicserélésével. Kijelentette ugyanakkor azt is, szeptembertől úgy fogják szervezni a felújítást, hogy ne zavarják az oktatást, azaz esetenként késő délután vagy hétvégéken fognak dolgozni. Az udvaron természetesen szükség lesz az építési terület elkerítésére. A befejezési határidő április 30-a, a beruházásból 292 millió forintot az Európai Unió finanszíroz, a további 251 millió forintot az önkormányzat biztosítja.

A Free Line ügyvezetője elmondta, szeretne a felújításról az igazgatóval, a tanári karral és a szülői munkaközösséggel is egyeztetni, hogy minden érintett fél megkapja a szükséges információkat.

Az épület külső, utcai homlokzatának felújítása nem a Free Line feladata lesz, ez több más mozzanattal együtt – díszítőelemek restaurálása, vakolat javítása és festése, a tető felújítása, bádogozás, az udvari tűzfal megerősítése – egy másik projekt keretében történik majd. Erre is kiírtak egy meghívásos közbeszerzést, de mint arról beszámoltunk, eredménytelenül zárult, mert ugyan három cég is adott be pályázatot, de hiányosan töltötték fel a dokumentumokat az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerbe, a hiánypótlást pedig nem teljesítették. Új közbeszerzési eljárást írt ki a Kecskeméti Tankerület, de ennek az eredménye még nem ismert.

Információink szerint az iskola állapota és az erről megjelent hírek nem tettek jót a Zrínyi eddigi jó hírnevének: úgy tudjuk, most tavasszal még a negyvenet sem érte el a beíratott gyerekek száma, pedig korábban mindig száz fölött volt. A más iskolákba fel nem vett gyerekek közül viszont többen kezdhetik meg tanulmányaikat a Zrínyiben.