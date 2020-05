Két hónappal a határidő előtt elkészült Kecskeméten a Levendula Idősek Otthona a Műkertvárosban. A járványügyi helyzet miatt még nem költöztetik ide a hetényi Platán otthon lakóit, hanem azokat az időseket különítik el, akik mostanában kórházi kezelésre szorultak.

Az önkormányzat már régóta tervezte, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő műkertvárosi Platán Otthon mellett kialakítanak egy, a város által működtetett idősotthont. Ide szeretnék átköltöztetni a Belsőnyírben lévő Hetényi Idősek Otthona lakóit, az intézménynek helyet adó egykori nyári kastély állapota ugyanis nagyon leromlott. A beruházás el is indult, 400 millió forintos önkormányzati forrásból egy használaton kívüli épületet újítottak fel. Ekkor robbant be a koronavírus-járvány, és a városi operatív törzs úgy döntött, hogy amint elkészül, az új 26 férőhelyes részleg – a Levendula Idősek Otthona – eszközbeszerzését a veszélyhelyzet miatt azonnal kezdjék meg.

Ez azért volt fontos, hogy szükség esetén ebben az épületben is el lehessen különíteni két hétre azokat az időseket, akik az önkormányzat fenntartásában működő Margaréta Otthonból, a hetényi otthonból vagy az Őszirózsa Időskorúak Gondozóházából kerülnek valamilyen ok miatt kórházba, és a műtét, kezelés után őket onnan elbocsátják. A Margarétában korábban kijelöltek számukra betegszobákat, általában kettő-négy volt foglalt, de az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága (ESZII) a biztonság kedvéért fel kívánt készülni egy olyan helyzetre is, amikor több idős izolációjára van szükség. Ezért úgymond a Levendula egyfajta tartalék-épület lett most.

Kérdésünkre dr. Pataki Mariann, az ESZII igazgatója elmondta: ugyan most már úgy engedik el az időseket a kórházból, hogy végeznek rajtuk koronavírus-tesztet, ennek ellenére véleménye szerint szükség van egy plusz biztonsági intézkedésre, két hetes elkülönítésre, amíg az esetleges lappangási időszak elmúlik tünet nélkül.

Szemereyné Pataki Klaudia hétfőn tartott bejárást az ESZII vezetőjével a Levendula otthonban, ennek során kiemelte a kivitelező gyors munkáját, hiszen a határidő előtt két hónappal sikerült átadni az intézményt. Azért május elejére kérték a befejezést, mert az előrejelzések szerint ekkor volt várható a járvány tetőzése. Mint megtudtuk, a berendezés egyelőre ideiglenes, kifejezetten az ideérkezők elkülönítésére szolgál. Ameddig erre van kapacitás, minden idős külön szobában lesz. A veszélyhelyzet elmúltával nyílik lehetőség arra, hogy a Levendula Otthon betöltse eredeti funkcióját, és valódi idősotthonként működjön. A hetényi intézmény a lakók átköltözése után megszűnik, de a Műkertvárosban sokkal komfortosabb körülmények várják őket. A felújított, világos épületben ugyanannyi férőhelynek több szoba áll rendelkezésre, és itt már csak két szobánként lesz lesz közös fürdő.

Korábban megegyezés született arról is, hogy ha kell, a Kecskeméti Szakképző Centrum a Nyíri út 32. szám alatti kollégium alsó szintjén levő hét helyiséget biztosítja az ESZII-nek, szintén elkülönítés céljára. Dr. Pataki Mariann mindezek okán kijelentette: felkészültek, ha több idős gondozottnak kell izolációs helyiséget biztosítani.