Elkészült az új turisztikai központ a Szelidi-tónál

Az üdülőfalu idei fejlesztéseinek összegzése mellett egy bejelentést is tett Dunapataj polgármestere. Dusnoki Csaba elégedetten nyugtázta, hogy a következő nyáron már üzemelni fog az új szabadtéri színpad és a hozzá tartozó kiszolgálóépület, valamint elárulta: magát a nagyközséget is fejlesztik, a csatornázás után útépítéssel.

Az új komplexum az egykori kertmozi omladozó épületének helyére került, a belterületi utakat pedig nagyszabású csatornázási program után kell helyreállítani.

– Turisztikai központot szerettünk volna létrehozni, hogy az attrakcióinkat megmutassuk az ide érkezőknek. A Szittyó tér felől most már térköves sétányon lehet megközelíteni a régi mozi épületét – mutatott rá Dusnoki Csaba, hozzátéve: a korábbi, lebontásra ítélt ingatlan még az 1960–70-es években készült, tehát a 21. században már nem lett volna alkalmas a funkciójára.

– Az új épületegyüttes megvalósítása érdekében határoztuk el, hogy minden lehetséges állami, uniós, vagy önkormányzati forrást ennek a komplexumnak az újraélesztésére fogunk fordítani – idézte fel az előzményeket.

Nem egy másik mozi épült, hangsúlyozta a polgármester, hanem egy sokkal összetettebb ingatlan, egy turisztikai központ, nagy rendezvénytérrel. Tartozik hozzá egy fedett, közel 100 négyzetméteres színpad, illetve egy részben, mintegy 400 négyzetméteres felületen fedett, szinteltolásos nézőtér, amit még a következő szezon előtt berendeznek padokkal, asztalokkal, székekkel. A színpad mögött emelkedő épület sok mindennek otthont ad: a kötelező öltözők és vizesblokkok mellett baba-mama és elsősegélynyújtó szoba, szuvenírbolt, információs pult, valamint egy büfé is helyet kapott benne. A nagy beruházás fő célja egyébként az, hogy elnyújtsák a tó szezonját, vagyis minél több vendéget csábítsanak ki tavasszal, majd az idény után ősszel, sőt télen is.

– A szeptember–októberi hónapoktól decemberig ma is látunk családokat, akik kijönnek a strandon álló fitneszparkba és a játszótérre. Az ő igényeik kielégítésére kell egy komplexum, ahol a gyerek ilyenkor is el tud menni mosdóba, tud venni egy üdítőt vagy ennivalót. Azt szeretnénk, ha úgy gondolnák ősszel, télen, tavasszal is, hogy „jó volt kijönni a Szelidi-tóra” – fogalmazott.

– Az első év nyilván azzal telik majd, hogy kitapasztaljuk, milyen igényt támasztanak felénk a vendégek, és ezt kell tudnunk finanszírozni, majd rentábilisan működtetni, mivel az épületnek nyilván magas lesz a fenntartási költsége – jósolta a polgármester. Hozzátette: lévén az új ingatlan mindenestül több száz ember kiszolgálására alkalmas, körülbelül 10–15 alkalmazott is kelleni fog az üzemeltetéséhez. Ezt a feladatot – főleg a büfé beindítását – vállalkozók bevonásával kívánják megoldani. Leszögezte: szeretnék, ha olyan személyek bérelnék a komplexumot, akik az önkormányzathoz hasonlóan eltökéltek abban, hogy a nyári szezonon kívül is növeljék a vendégforgalmat. Az ünnepélyes átadást május végén, pünkösdkor tartják, egy többnapos zenés és gasztronómiai programsorozat keretében.

A nagyközség vezetője emlékeztetett: a nagy szelidi fejlesztések részeként korábban már teljes felújítást kapott a Dunapataj kezelésébe tartozó, az üdülőfalun áthaladó közút. A tóhoz érkezők ugyanakkor továbbra is azt tapasztalják, hogy az állami, 5308-as nagyon leromlott állapotban van. Erre rövidesen lehet megoldás, sugallta Dusnoki Csaba, megemlítve, hogy már tervezés alatt van a szakasz felújítása, egy nagyobb útrekonstrukciós program részeként. Hozzáfűzte: a nagyközségen belül is várható egy nagy útfelújítási hullám, miután teljesen befejeződik a szennyvízberuházásuk, amely során több tucatnyi utca burkolatát kellett felbontani.

– Tavasztól helyreállítjuk az árkokat és a közterületeket, és szeretnénk új utakat is építeni. Ennek a munkának a közbeszerzése folyamatban van, így jövő év nyaráig nagyon sok utca kap új aszfaltburkolatot – jelentette be a polgármester. – Ez nem ötven-, vagy százmillió forint lesz, hanem több, de büszkén mondhatjuk, hogy a pénz nagy része már most rendelkezésre áll, ami pedig hiányzik hozzá, az jövő tavaszra meglesz – mondta, egyelőre nem említve a konkrét bekerülési költséget. Megjegyezte: a településen belül összesen 27 kilométernyi út fog megújulni.