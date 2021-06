Elkészült a Duna-partra vezető híd felújítása Hartán

Felújították Hartán a Duna-partra vezető hidat. A kiemelkedő gyalogossávot a biztonságosság érdekében 65 centiméter szélesre növelték.

A helyiek, az idegenek, a turisták körében is egyre népszerűbb hartai Duna-partot egy negyedszázada épült hídon át lehet megközelíteni, melyen az idő vasfoga bizony komoly nyomokat hagyott, tönkrement a faburkolat, pallók, korlátok, tovább már nem lehetett halogatni a felújítást.

A munkák áprilisban kezdődtek, a hidat lezárták és felbontották. Mivel a szigeten állandó lakosok is élnek, és nyaralók, vállalkozók is vannak itt, arra is megoldást kellett találniuk, hogy ők is be tudjanak jutni a területre, sőt előfordulhat, hogy ha bármilyen baj történik, mentőnek, tűzoltóknak is valahogy meg kell közelíteniük a helyszínt. Az a döntés született, hogy a munkálatok idejére a sziget felső végénél lévő, korábban megnyitott kőgátat temették be ideiglenesen, hogy be lehessen jutni a szigetre.

Korábban Dollenstein László polgármester elmondta, hogy a munkákat házon belül végzik el, a felújításhoz szükséges mintegy 5,5 millió forintba kerülő faanyagot már tavaly megvásárolta az önkormányzat, hogy kellő száradás után tudják azt beépíteni. Minderre a forrást a helyi sajátosságokra épülő közmunkaprogram sikeres megvalósításáért a Belügyminisztériumtól kapott pénzösszeg egy része biztosította.

A pünkösdi hétvégére elkészültek a munkák, megnyitották a felújított hidat a forgalom előtt, mindössze olyan utómunkálatok maradtak, melyeket így is el tudnak végezni.

A híd megszélesítésére ugyan nem volt lehetőség, de a kétoldali, a szintből kiemelkedő gyalogossávot 50-ről 65 centiméter szélesre növelték a biztonságosabb közlekedés érdekében.

A hídfelület faborítása 2 centiméteres hézagokkal készült, a híd élettartamának hosszabbítása és a könnyebb tisztántarthatóság érdekében. Harta festői szépségű, az utóbbi időben látványosan fejlesztett Duna-partját így ismét a megszokott úton lehet megközelíteni.