Elkeseredettek a szülők a kecskeméti Zrínyi iskola állapota miatt

Augusztus közepén leszakadt a vakolat a kecskeméti Zrínyi Ilona Általános Iskola külső oldalán, omlásveszély miatt elkerítették az érintett szakaszt. Nagy a felháborodás az iskolába járó gyerekek szülei körében az intézmény lehangoló állapota miatt, szombatra figyelemfelhívó tüntetést kezdtek szervezni. Az önkormányzat szeretné felújítani az épületet, biztosítaná is a szükséges forrást, de egy átfogó korszerűsítéshez az állam segítsége is kellene.

Lassan két hete, hogy szalaggal lezárták a Zrínyi iskola Bajcsy-Zsilinszky körút felőli oldalát. „Omlásveszély!!! Gyalogos forgalom a túloldalon!” – figyelmeztetnek a feliratok. Nem túl szép jubileum ez a sokat látott épületnek, amelyet éppen 120 éve, 1899. augusztus 10-én adtak át, 1911-ben a földrengés súlyosan megrongálta, és az első, majd a második világháborúban is hadikórház működött falai között.

A kecskemétiek körében eléggé közismert tény, hogy a jó hírű, eredményes iskola épülete nagyon rossz állapotban van. Még 2011-ben adtunk hírt arról, hogy a viharos szél hatására vakolatdarabok váltak le az udvart határoló tűzfalról. Éppen napközis gyermekek tartózkodtak alatta, de szerencsére nem történt nagy baj, egy kisgyermeknek sérült enyhén a szaruhártyája. Azóta sem volt az épületen átfogó, nagy felújítás, pedig az intézménybe járó gyerekek szülei már igencsak várják, és nem értik, hogy miközben más iskolák megszépültek, a Zrínyi miért maradt ki ebből.

Nagy Judit a lezárás, pontosabban az iskola leamortizáltsága miatti keserűségét nem is rejtette véka alá, hanem kiírta a közösségi oldalra, és a posztot aztán több százan meg is osztották.

– Ilyen körülmények közt tanulnak a gyerekek egész évben?! Miért nem történik semmi ezzel az iskolával?! – írta az édesanya, aki kérdésünkre hosszan sorolta, az elmúlt három évben – mióta kisfiát beíratta – milyen hiányosságokat, elmaradásokat tapasztalt. Hangsúlyozta: a bejegyzés csak azért született, hogy választ kapjon, mikor lesz végre az ígéretekből valóság.

Mint elmondta, főleg az ablakokkal van baj: a régi fa nyílászárók elkorhadtak, rosszul zárnak-szigetelnek, és az üvegek sem állnak benne túl szilárdan (az udvar felől van olyan ablak is, ahol hiányzik is az üveg, máshol furnérlappal van pótolva). Az épületről sok helyen potyog a vakolat, kívül-belül.

– A WC-k, mosdók borzalmas állapotban vannak, folyamatosan eldugulnak. A régi vízvezetékek már régen nem látják el azt a funkciót, amit kellene. Volt olyan, hogy két-három napig nem volt víz az iskolában. Felhívott a tanító néni, hogy vigyem haza a kisfiamat, mert fáj a hasa, de nem tudja kiengedni mosdóba, mert nincs víz. A fűtésrendszer gyötrelmes, szintén régiek a csövek és a fűtőtestek! Tavaly két hétig nem volt fűtés, szülők vittek be plédeket és hősugárzókat, hogy meg ne fázzanak a gyerekek, illetve kérték, hogy aki meg tudja oldani, inkább ne is vigye a gyereket – folytatta az édesanya.

Szerinte a lépcsők is balesetveszélyesek, a kopás miatt ugyanis nagyon csúsznak. Az osztálytermeket a szülők próbálják rendben tartani, parkettát csiszolnak, lakkoznak, ablakokat mázolnak, glettelnek, függönyt mosnak, dekorálnak.

– Az udvar belső állapota is szörnyű. A focikapuk ingatagok, az aszfalt tele van puklikkal, emiatt a gyerekek jó időben sem mehetnek szandálban, csak zárt cipőben, mert rendre felbuknak. Nem egy sérülés származott már ebből. Tavaly az udvar közepén egy felsővezeték is leszakadt, a gyerekek két-három napig kint voltak az iskola előtti parkban. Az ebédlőben a burkolatok, és a bútorzat is régi, öreg, kopott. Ajtók mindenhol el vannak vetemedve – sorolta Nagy Judit.

– Nagyon szeretném, hogy ne essen senkinek baja. Időben kell még cselekedni és kivédeni az esetleges baleseteket – jelentette ki végül az édesanya, aki bevallotta: mindez nagyon megviseli, nem jó érzés így otthagynia gyermekét az iskolában.

Információink szerint az utcafront lezárása ugyancsak vakolatomlás miatt vált szükségessé, a műszaki felmérés megtörtént, a helyreállítás szeptember elején kezdődik meg. Közben az elégedetlen szülők elkezdtek szervezkedni, csendes tüntetést terveznek augusztus 31-re a Városháza elé, a Kossuth szoborhoz, és azokat a szülőket várják, akik „szeretnék, ha az iskola felújítását nem halogatnák tovább, mert egyre veszélyesebbé válik az oda járó gyermekek és tanárok számára”. Eddig közel ötvenen jelezték részvételüket.

Az önkormányzat kérte a minisztériumot az átfogó felújításra

Az iskolák fenntartása 2013-tól, működtetésük 2017. január 1-jétől nem önkormányzati hatáskör. Az iskolák épülete – így a Zrínyié is – ugyan a város tulajdonában van, de még a vagyonkezelői jog is a tankerülethez került. Az önkormányzat a jogszabályok szerint így is fizet évente közel egymilliárd forint szolidaritási hozzájárulást az iskolák működtetésére.

– Az önkormányzat évekkel ezelőtt eldöntötte, hogy él a pályázati lehetőséggel, elvégzi az iskola energetikai felújítását. A városvezetés ehhez tartotta és tartja magát még azt követően is, hogy a hatáskörök teljesen megváltoztak – mondta el Takács Valentina, az önkormányzat kommunikációs vezetője kérdésünkre.

Mint megtudtuk, a felújításhoz 200 millió forint támogatást nyertek el. Ez viszont messze nem elegendő az energetikai korszerűsítéshez. Az építőipari árak nagyon megnövekedtek, ezért az összeghez az önkormányzatnak további 327 millió forint önerőt kell biztosítania. Mint Takács Valentina elmondta, a város ezt vállalja, erről már korábban megszületett a döntés, „a szándék és a forrás sem kérdéses”.

Hogy akkor miért nem dolgoznak még munkások a Zrínyinél? A szabályozás szerint első körben csak akkor lehet sikeres a kivitelezésre kiírt közbeszerzés, ha az ajánlati árak nem lépik túl a pályázati fedezetet. A Zrínyinél pedig messze meghaladták, ezért újabb közbeszerzést kell kiírni.

– Az előkészítést az önkormányzat haladéktalanul megkezdte, de minden igyekezet mellett is nyilvánvaló volt, hogy a kivitelezést az idei nyári szünidőben végrehajtani nem lehet. Mivel a munkálatok döntő többségét képtelenség elvégezni a tanítási időszakban, ezért áll elő az a kényszerű helyzet, hogy meg kell várni a 2020-as nyári szünidőt – magyarázta Takács Valentina.

Azt is kiemelte, hogy a pályázat, amin sikerült forrást elnyerni, az épület energetikai állapotának javítására biztosít pénzt, így a tervezett felújítás is erre irányul. Azaz korszerűsítik, cserélik a homlokzati nyílászárókat, hőszigetelik a padlásfödémet, és az udvari homlokzatot. Korlátozó tényező az is, hogy az épület helyi védelem alatt áll, ezért az utcai homlokzaton utólagos hőszigetelést nem szabad végezni.

Az utcafronti ablakok külső szárnyai az eredetinek megfelelően lesznek legyártva, a belső szárnyak készülnek hőszigetelő üvegezéssel, míg az udvari oldalon korszerű faablakokat építenek be, az eredetivel egyező megjelenésben. Az udvari homlokzatra 16 centiméter vastag polisztirol hőszigetelő lemezt tesznek, hőszigetelő vakolattal, de előtte az épület nedvesedése miatt utólagos falszigetelés is szükséges. A projekt keretében elvégeznék a fűtéskorszerűsítést is, és az akadálymentesítés egy részét.

Takács Valentina hangsúlyozta: az épületenergetikai korszerűsítés azonban a szükséges teljes felújításnak csak egy része, nem érinti például a meglévő mosdókat, de a helyi védelem miatt még a homlokzatot sem. Ahhoz, hogy a Zrínyi iskola felújítása teljes egészében megvalósuljon, a mostani 527 millió forinton felül becslés szerint további mintegy 600 millió forint szükséges.

– A város vezetése jelezte a szaktárca felé, hogy célszerű volna, ha az önkormányzat épületenergetikai beruházásával párhuzamosan megvalósulhatna a teljes épület rekonstrukciója, és kértük, hogy ehhez biztosítsák a hiányzó igen tetemes összeget a tankerület számára – jelentette ki Takács Valentina.