Elismerték az egészségügyi dolgozók munkáját Kecskeméten

Az Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából rendezte meg pénteken a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház a XIX. Regionális Ápolási Konferenciát Kecskeméten az Ápoló Klubban. Az ünnepi rendezvénnyel azon az elhivatott ápolók és szakdolgozók munkáját ismerték el, akik a betegápolást, a gyógyítás hivatását választották életpályájuknak.

Az eseményt eredetileg májusban, Florence Nightingale, a modern ápolás alapjait megteremtő ápolási szakember születésének hónapjában tartották volna meg, de a járvány szükségessé vált elhalasztani. Az eseményen az elhivatott ápolókat, szakdolgozókat köszöntötték és a megyei kórház és telephelyeinek számos szakemberét díjaztak kiváló munkájáért. A konferencia előadásai a prevenció témája épültek.

A megnyitón Pap-Szekeres Anita, a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház köszöntötte a jelenlévőket. Az ápolási igazgató a járvány okozta rendkívüli helyzetről szólt. Mint mondta, a koronavírus-járvány váratlanul érte az egészségügyben dolgozókat.

– A félelemmel teli várakozás és a bizonytalanság szinte tapintható volt a kórház falai között. Munkatársaink közül legtöbben megacélozták magukat, maradtak és tettük, amit megkövetelt a helyzet. Költöztettünk, átszerveztünk, sokan más osztályon teljesítettek szolgálatot és vannak, akik a mai napig a belépőpontokon fogadják a betegeket. Köszönettel tartozunk azon munkatársainknak, akik ebben az új helyzetben helytálltak, tettre készen várták a feladatot és segítették a betegellátás átszervezését – mondta és hozzátette, hogy ilyen helyzetben mutatkozik meg milyen az ember igazán. – A vihar legerősebb fái mi vagyunk. Olykor meghajlunk, de el nem törünk – fogalmazott Pap-Szekeres Anita.

A kórház Medrigál kórusának műsora után Engert Jakabné, Kecskemét alpolgármestere mondott köszöntőt. – A konferencia kiváló alkalom arra, hogy idén is méltó lehetőséget biztosít az ápolók, szakdolgozók érdemeinek elismerésére és a hajdan volt ápolók, ápolónők előtti tiszteletadásra is – mondta Engert Jakabné és az elődök sorából kiemelte Kossuth Zsuzsanna, hazánk első főápolója nevét. Hangsúlyozta, hogy a vírusveszély miatt talán a megszokottnál is nagyobb szükség van a magyar ápolók, szakdolgozók áldozatos munkájára és helytállására, majd az önkormányzat nevében megköszönte az egészségügyi dolgozók munkáját és a város nagyrabecsüléséről, támogatásáról biztosította a megyei kórház valamennyi munkatársát.

Svébis Mihály, a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház főigazgatója köszöntőjében emlékeztetett, hogy az ápolók az egészségügyi ellátórendszerben végzett áldozatos munkájukkal mutatnak példát emberségre, a másik ember tiszteletére és az önzetlen szeretetre. – A legszebb emberi hivatás azért tenni, hogy egy gyermeket világra segítsünk, valakinek az életbe vetett hitét, egészségét visszaadjuk vagy akár az elmúlás méltóságát biztosítsuk. Köszönet mindazon dolgozóknak, akik kiemelkedő szakmai munkájuk eredményeként elismerésben részesülnek. És köszönet azoknak az ápolóknak, szakdolgozóknak, akik ma is ott vannak a betegek, a segítségre szorulók mellett és segítenek, ápolnak – méltatta munkatársait a főigazgató. A koronavírus támasztotta helyzettel kapcsolatban kiemelte, hogy a bizonytalanságban harcostársak lettek, harcolnak, védekeznek a láthatatlan ellenséggel szemben és megköszönte az áldozatos munkát. Hozzátette: a pandémia egyetlen pozitív hozadéka, hogy végre megkapta a megérdemelt elismerést az egészségügyi szakma a társadalomtól.

Ezt követően átadták a Kórházért Elismerő Okleveleket, a Kiváló kórházi dolgozó kitüntetéseket, a Kiváló ápoló és Kiváló asszisztens elismerő címeket és a főigazgatói elismeréseket, illetve az Év gyakorlatvezetője díjat.

A díjazottak:

BÁCS-KISKUN MEGYEI OKTATÓKÓRHÁZ elismerései:

KÓRHÁZÉRT ELISMERŐ OKLEVÉL kitüntetésben részesülnek:

Filep Lajosné asszisztens, Arc-, Állcsont, Szájsebészeti és Fül-orr-gégészeti osztály

Csuka Piroska ápoló, Kiskunfélegyházi Telephely, Mozgásszervi Rehabilitáció

FŐIGAZGATÓI DICSÉRETBEN részesülnek:

Bori János vezető ápoló, Arc-, Állcsont, Szájsebészeti és Fül-orr-gégészeti osztály

Szabadiné Tamás Andrea vezető gyógytornász, Kalocsai Telephely, Általános szakrendelő

Widuchowski Tamás műtőssegéd, Központi műtő

KIVÁLÓ KÓRHÁZI DOLGOZÓ kitüntetésben részesülnek:

Szabó Lászlóné anaesthesiológiai szakasszisztens, Kp. anaesthesiológiai és intenzívterápiás osztály

Kotroczóné Galgóczi Mária ápoló, Pszichiátriai osztály

Tóth Anita orvosírnok, Rendelőintézet

KIVÁLÓ ÁPOLÓ és Kiváló Asszisztens elismerő címet kapnak:

Kiváló Ápoló:

Nagyné Lajkó Erika ápoló, Speciális rehabilitációs osztály

Zsikla Andrea Zsuzsanna csecsemő és gyermekápoló, Újszülött részleg

Szentkirályiné Angyal Zsuzsanna ápoló, Tüdőbelgyógyászati osztály

Dobai Istvánné ápoló, Onkoradiológiai központ

Csapó Imréné ápoló, II. belgyógyászati osztály

Kiváló asszisztens:

Gazdag Jánosné asszisztens, Nukleáris medicina

Bodroghalmi Noémi asszisztens, Bőr-, és Nemibeteggondozó

Nyúl Mihályné fiziotherápiás asszisztens, Fizio,- és Mozgásterápiás osztály

Majoros Zoltánné asszisztens, Kiskunfélegyházi Telephely, Sürgősségi fogadóhely

Juhász Miklósné szakasszisztens, I. belgyógyászati osztály, Központi EKG.

Ötödik alkalommal kerül sor az Év Gyakorlatvezetői díj átadására. Az Év Gyakorlatvezetője 2019/2020. évben:

Juhász Éva és Rácz Sára, Tüdőbelgyógyászati osztály.

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Elismerései:

Semmelweis Díj:

Varga Istvánné Rendelőintézet

Erdős Beáta Neurológiai osztály

Deliné Győri Krisztina II. belgyógyászati osztály

Kótiné Veres Sára Általános sebészeti osztály

Megyéért Díj:

Besze Ildikó Szülészet-nőgyógyászati osztály

Bodor Ibolya Covid Manual osztály

Bogainé Bécsi Erika Kp. radiológiai osztály

Gera Lászlóné, Szekér Marietta Kp. laboratórium

Kárász Viktória Haemodinamikai részleg

Barna Zsolt Kiskunfélegyházi Telephely

Takácsné Kurucz Gréta Kiskunfélegyházi Telephely

Mácsai Edit Kiskunfélegyházi Telephely

Szivós Etelka, a kalocsai telephely főigazgató-helyettes asszonya, a díjat korábbi ápolási igazgatóhelyettesi tevékenységéért kapja,

Magyar Ápolási Egyesület elismerései:

Az Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából a Magyar Ápolási Egyesület Országos Vezetősége a mai napon ELISMERŐ DÍSZOKLEVÉL KITÜNTETÉST ÉS EZÜST KITŰZŐT adományoz a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház Ápolási Igazgatójának PAP-SZEKERES ANITÁNAK.

Elismerő díszoklevél kitüntetésben részesül még a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórházból GAZDIK JUDIT ápolásfejlesztő, intézeti szakoktató.