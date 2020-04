Elismerést kaptak kiváló munkájukért

A városi kitüntetések átadási ünnepségét későbbi időpontra halasztották a koronavírus-járványhoz kapcsolódó intézkedések miatt.

Minden évben a beérkezett lakossági javaslatok alapján dönti el a képviselő-testület, hogy kik azok a köztiszteletben álló magánszemélyek és közösségek, akik/amelyek megkapják az elismeréseket az elmúlt időkben a város szellemi, anyagi gyarapodásáért végzett példaértékű munkájuk okán.

Ebben az évben emlékérmet kapott Ujvári Józsefné és néhai Ujvári József pedagógus házaspár, akik az 1950-es években kezdtek tanítani Solton. A helyi általános iskola volt az első és egyetlen munkahelyük. Kezük közül több száz gyermek került ki, akik jól megállták helyüket a későbbi tanulmányaik során, és a mai napig szívesen emlékeznek iskolás éveikre, tanítóikra.

Néhai Szabó István munkásságát is emlékéremmel ismerték el, aki Solt elöljárójaként hosszú éveken keresztül a településért és annak lakóiért fáradozott. Munkája mellett szenvedélye volt a természet, a vadászat, valamint a múlt értékeinek kutatását is szívén viselte. Több ma is meglévő muzeális intézmény létrehozásában működött közre.

Emlékéremmel ismerték el Miskolczi Gyuláné tevékenységét, aki több helyi közösségnek is tagja. Önzetlen munkájára mindig számíthatnak a Solti Református Egyházközségben és a nyugdíjasklubokban egyaránt.

Helyi közösségként a Solti Ifjúsági Fúvószenekar kapta meg a rangos kitüntetést. A tizenöt éves zenekar aktív közreműködője a város kulturális életének. Magyarország és Európa számos városában arattak sikert színvonalas műsorukkal, ezzel gyarapítva Solt jó hírnevét. Az emlékérmek átadására a veszélyhelyzet feloldása után, ünnepélyes keretek között, egy városi eseményen kerül majd sor.