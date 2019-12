Elismerést kapott az életmentő polgárőr

Nemrégiben, a karácsony előtti kisvárosi forgatagban egy példaértékű eset történt Jánoshalma központjában. Egy járókelő és egy polgárőr megmentette egy mozgássérült férfi életét, aki eszméletlenül ült az utcán a kerekesszékében. Az utolsó pillanatban érkezett hozzá a segítség.

Egy helyi rendőr hívta fel szerkesztőségünk figyelmét a nem mindennapi életmentő történetre.

A közelmúltban, egy hétköznap délelőtt, a kisváros központjában található üzletsoron éppen szolgálatot teljesített Horváth Ferenc polgárőr, aki az ilyenkor szokásos forgatagban vigyázta a közrendet. Ahogy az üzleteket járta végig, egyszer csak egy feldúlt állapotban lévő középkorú hölgy rohant oda hozzá és kért segítséget, mert a közelben egy kerekesszékes, idős férfi rosszul lett.

– A férfira egy darabig senki sem figyelt fel, előrebukott fejjel ült a tolókocsiban, mintha aludt volna – mesélte hírportálunknak a történteket Teschné Bobár Mónika, aki próbálta szólítgatni a mozgássérült férfit, de nem reagált semmire.

– Ezután rohantam Feri bácsihoz segítségért, aki éppen a közelben teljesített szolgálatot – folytatta a történetet az asszony, aki a polgárőrrel közösen azonnal megkezdte az elsősegélynyújtást a magatehetetlenül ülő férfinál, közben értesítették a mentőket és a közeli orvosi ügyeletet is.

A mentők rövid időn belül a helyszínre érkeztek és átvették a férfi egészségügyi ellátását. Mint utóbb kiderült, a mozgássérült férfi súlyos cukorbetegségben szenved és cukorkómába esett. A mentőknek hosszas vizsgálat és ellátás után sikerült stabilizálni az idős férfi állapotát, majd kórházba szállították. Később kiderült az is, hogyha a polgárőr és a bejelentő hölgy nem cselekszik ilyen gyorsan és szakszerűen, akkor nem biztos, hogy a mentőszolgálat kiérkező szakemberei meg tudták volna menteni a rosszul lett férfi életét.

Kerékgyártó Miklós, a kerekesszékes férfi a történtek után néhány nappal személyesen is köszönetet mondott megmentőinek, Horváth Ferenc polgárőrnek és Teschné Bobár Mónikának. A férfi elmondta, hogy sajnos az utóbbi időben többször is előfordult hasonló rosszullét, legutóbb éppen a találkozás előtt néhány órával. Akkor szerencsére éppen otthon volt a lánya, ő hívta az orvost és segített neki.

– Nem tudok elég hálás lenni a megmentőimnek, ha ők nincsenek a közelben, valószínűleg már nem élnék – mondta Miklós, akinek mindkét lábát korábban amputálni kellett a betegsége miatt.

Az életmentő jánoshalmi polgárőr gyors helyzetfelismerését és intézkedését a napokban elismeréssel díjazta dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) elnöke. Horváth Ferenc az Országos Rendőr-főkapitányság Teve utcai épületében vehette át az elismerést. Horváth Ferenc elmondta, hogy a kezdetek óta tagja a polgárőrségnek, sok érdekes történetről tudna mesélni. Az OPSZ több tanfolyamán, képzésén is részt vett, az ott tanultakat több alkalommal hasznosította, a bűnmegelőzés, a vagyonvédelem mellett az elsősegélynyújtásról szóló ismereteit is.