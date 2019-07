Elismeréseket adtak át a Paradicsom fesztivál ünnepén

Hetedik alkalommal rendezték meg a Paradicsom fesztivált és faluhetet az elmúlt napokban a 145 éves fennállását ünneplő Jászszentlászlón. A négynapos rendezvényen gazdag programkínálat várta a szórakozni vágyókat. Már hagyomány, hogy ezen az eseményen adják át a községi kitün­tetéseket, melyeket idén két dolgozói közösség kapott.

A település ünnepét tartották a hétvégén Jászszentlászlón. A faluhét alkalmat teremt arra, hogy a helyiek szórakozzanak, beszélgessenek, együtt ünnepeljenek és megnézzék a helyi művészeti csoportok előadásait.

– Ilyenkor meghívjuk a barátainkat is, akik segítenek, ha baj van, és örülünk, ha együtt ünnepelhetünk – fogalmazott a szombati ünnepségen Nagy András polgármester.

– Szent Pál apostol azt mondta, ne azt keressétek, ami széthúz és megoszt benneteket, hanem azt, ami összeköt. A mi kis falunk is így gondolkodik. Ennek az összefogásnak az eredménye a hetedik alkalommal megrendezett Paradicsom fesztivál és faluhét is.

Boldogságunk kulcsa a saját kezünkben van, gondolatainkban és tetteinkben gyökerezik. Mindenkinek hozzá kell tennie valamit képessége és tudása szerint az egyéni és közös boldoguláshoz. Úgy érzem, hogy itt, Jászszentlászlón hozzá is tesz mindenki – mondta a településvezető.

„Csak az tudja, hogy meddig mentünk, aki azt is látta, hogy honnan indultunk el” – idézte Jókai Mórt a polgármester.

– Sok szépet és jót értünk el az elmúlt évek alatt, de vannak még terveink az elkövetkezendő évekre is. Azt itt jelenlévők tudják, hogy honnan indultunk és remélem, hogy a céljaink is közösek – hangsúlyozta Nagy András, aki szerint Jászszentlászló olyan település, amely az itt dolgozó emberek munkájával, tisztességével tiszteletet vívott ki a megyében és az országban is.

Már hagyomány, hogy a falunapi ünnepség keretében adják át a községi kitüntetéseket is. Előtte köszöntötte a polgármester Csíkos Etelka és Lantosné Török Tünde tanárnőket, akik kimagasló pedagógusi munkájuk elismeréseként miniszteri elismerésben részesültek a közelmúltban. Köszönetet mondott még Szatmáriné Bazsa Rózsa védőnőnek is, aki negyvenéves munka után nyugállományba vonul.

A Jászszentlászlóért kitüntetést idén a Szentlászló Alapszolgáltatási Központ kollektívája vehette át elsőként. Az indoklás szerint az alapszolgáltatási központ közel két évtizede végzi magas színvonalú munkáját. Nemcsak az intézmény húsz lakóját ápolják, hanem a faluban sok-sok ember életét könnyítik meg nap mint nap. Munkájuk széles körű és összetett: a gyermekjóléttől a családgondozásig, a házi segítségnyújtásig, a napközis ellátásig és a benti gondozásig mindenben kimagasló teljesítményt nyújtanak. Ezt a munkát szeretné elismerni a képviselő-testület a kitüntető oklevéllel és emlékéremmel – mondta Nagy András, akitől Péntek Rita intézményvezető vette át a díjat.

Jászszentlászlóért kitüntetést adományozott a képviselő-­testület a Fókusz Takarékszövetkezet dolgozói kollektívájának is. A takarékszövetkezet az elmúlt ötven évben minden olyan kezdeményezést, rendezvényt felkarolt és támogatott a faluban, amely Jászszentlászlót országszerte elismertté tette – sorolta a polgármester. A díjat Sebestyén István, a Fókusz Takarék­szövetkezet ügyvezető igazgatója vette át.