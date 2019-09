Elindult az üveggyűjtő kampány, lehet szelfizni a konténereknél

Üveggyűjtő kampány indult kedden Kecskeméten, már tíz helyszínen vannak kihelyezve konténerek. Aki az üveg kidobásakor készít egy szelfit, értékes nyereményt is elvihet. De nyer az egész város, mert a hulladékkezelő cég 3 defibrillátort ajánl fel egy-egy helyi közintézménynek.

Életmentő Üveg címmel indította el üveggyűjtő kampányát Kecskeméten a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., az önkormányzat támogatásával és közreműködésével.

A szervezők szeretnék felhívni a figyelmet a háztartásokban keletkező csomagolóanyagok, kiváltképp az üveghulladék szelektív gyűjtésének és hasznosításának fontosságára. A cél, hogy a kampány keretében legalább 700 tonna üveghulladék gyűljön össze a városban. Ez jó alkalom arra, hogy a kecskemétiek megszabaduljanak a háztartásukban felgyülemlett üvegektől, egyúttal támogassák a hulladék újrahasznosítását.

A DTkH Nonprofit Kft. az akció keretében három félautomata defibrillátort adományoz a városnak, a készülékek egy-egy kecskeméti közintézményben lesznek.

A kampányban résztvevőkre értékes nyeremények is várnak. Ehhez elég elvinniük a nem használt üvegeket valamelyik gyűjtőpontra, az üveggel a kézben készíteni egy szelfit, majd ezt a fotót kell feltölteni a www.dtkh.hu oldalra. Az eredményhirdetés és a nyereményjáték sorsolás a kampány zárórendezvényén, október 4-én 10 órakor a Budai utcai piaccsarnokban (Budai u. 2/a) lesz.

A kampány beharangozó sajtótájékoztatóját kedden délelőtt tartotta Agatics Roland, a DTkH ügyvezetője, Szemereyné Pataki Klaudia polgármester és dr. Nagy András, a megyei kórház kardiológus főorvosa, és mint támogatók megjelentek Forray Gábor vezetőedző vezetésével a KTE férfi kosarasai is. Agatics Roland hangsúlyozta, az olyan cégeknek, amelyek közérdekű szolgáltatással foglalkoznak, kötelezettsége is a társadalmi felelősségvállalás, ennek jegyében ajánlották fel a három defibrillátort. Mint mondta, ha ezekkel akár csak egy ember életét meg lehet menteni a jövőben, akkor már megérte az összefogás, amelyben sok kecskeméti kis és közepes vállalkozás is részt vesz a nyeremények felajánlásával.

Dr. Nagy András nagy örömmel csatlakozott a hirtelen szívhalál leküzdését szolgáló kezdeményezéshez. Mint elmondta, a laikusok által is könnyen kezelhető defibrillátorokkal duplájára növekedhet azoknak a száma, akik mondjuk egy infarktust és utcai, munkahelyi összeesést követően eljutnak a kórházig, és azoké is, akik megfelelő agyi, mentális funkciókkal hagyhatják el azt.

– Nagyon sok jó ember jó célért ismét összefog Kecskeméten – összegezte a kampányt Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, úgy folytatva, hogy bízik abban, hogy az üzenet még sokkal többekhez eljut, akik szeretnének tenni a környezetért, közösségért és az egészségért.