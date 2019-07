Elindult az idei Grassroots Labdarúgó Európa Kupa Döntő

Idén tizennégy európai országból és hat magyarországi intézményből érkeztek állami gondoskodásban élő gyerekek Kecskemétre, a kedden kezdődő Gyermekotthonok Grassroots Labdarúgó Európa Kupa Döntőjére. A hétfő esti főtéri megnyitón az Edda Művekből Pataky Attila és Gömöri Zsolt adott élő koncertet.

1998-ban kezdett el egy pár főből álló társaság szabadidős programokat szervezni a kecskeméti gyermekvédelmi intézmények számára, Faragó Béla Sportnapok néven. Majd 2000-ben létrejött a kecskeméti székhelyű Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány, mégpedig azzal a céllal, hogy a hazai, később pedig már a nemzetközi gyermekotthonok lakóinak sportolási lehetőséget teremtsen és biztosítson. Az alapítvány kezdetben először csak Kecskeméten, majd Bács-Kiskun megyében szervezett tornákat az állami gondoskodásban élő gyermekek számára. Tizenkilenc évvel az indulás után most ott tart a rendezvény, hogy tizennégy európai országból és hat magyarországi intézményből érkeztek fiatalok Kecskemétre. A megnyitó ünnepség hétfőn este volt a főtéren, az Edda Művekből Pataky Attila és Gömöri Zsolt adott élő koncertet. A meccsek keddtől péntekig zajlanak a Széktói Stadionban. A mottó: Labdarúgás, a közös otthonunk!

Fokozatosan léptek előre

– A kezdet nem volt egyszerű, szinte a nulláról indult meg az építkezés. Mindig arra gondoltam, hogy ha jól végezzük a munkánkat, szép lassan, fokozatosan előre tudunk majd lépni. Igyekeztünk egyre többet nyújtani minőségben és mennyiségben is, de bevallom, nem hittem volna, hogy eddig eljutunk, ennyire kiforrott koncepcióval fogunk rendelkezni – mondta el a múltba kicsit visszatekintve Radics Kálmán, az alapítvány elnöke.

Az évenként júliusban sorra kerülő Grassroots Labdarúgó Európa Kupa Döntő ugyanis csak a legfelső szint. Az alapot a tizenegy régióban, általában 10-12 csapattal, azaz közel 1500 gyermek részvételével lebonyolított tornák jelentik. Ezek győztesei aztán a regionális döntőkben találkoznak január és március között. Szintén az alapítvány szervezi az Esély Fesztivált, melyen a látás- és hallássérült, tanulásban akadályozott, értelmi sérült gyermekfocisták és hajléktalanok is pályára lépnek (Budapesten, de egy alkalommal Kecskemét is otthont adott a rendezvénynek). Emellett minden évben háromszáz gyermeket táboroztatnak Tiszaújvárosban, itt szintén reggeltől estig pattog a labda.

Nagyon más ez, mint a profi labdarúgás

Az Európa Kupa Döntőt 2011 óta a Magyar Labdarúgó Szövetséggel közösen szervezi az alapítvány. Az MLSZ Grassroots Igazgatóságának szociális programja és annak támogatása tette lehetővé, hogy a tornán résztvevő nemzetek száma évenként növekedett. Az együttműködés eredménye, hogy 2013-ban az UEFA végrehajtó bizottsága az MLSZ és az alapítvány közös programját elismerte a „Legjobb Grassroots Projekt” Aranyfokozatú díjával (a grassroots jelentését úgy foglalhatnánk össze: minden, nem professzionális labdarúgó tevékenység, vagyis amatőr labdarúgás, örömfoci).

– A grassroots szociális vonása miatt teljesen más, mint a piaci alapon működő professzionális labdarúgás és az utánpótlás-labdarúgás. Szeretnénk, hogy több száz vagy akár másfélezer kilométerről is érdemes legyen Kecskemétre utazni a gyerekeknek az élmény miatt. Ugyanakkor soha nem siettettem a bővülést, addig nyújtózkodunk, ameddig a takarónk ér. Azt is szem előtt kell tartanunk, hogy a gyerekeken kívül a mellénk álló egyre több cég, az önkormányzat, a minisztérium is elégedett legyen, lássák, hogy ez egy támogatásra érdemes kezdeményezés. Így bízhatunk csak abban, hogy a következő évben újra meg tudjuk őket nyerni partnernek. Menet közben természetesen sokat tanultunk a tapasztalatokból, fejlődtünk az új impulzusok révén – folytatta Radics Kálmán. Hozzátette: a gyerekek imádják a tornákat, folyamatosan kérdezgetik, mikor focizhatnak legközelebb, de az Európa Kupa Döntő közeledtével a külföldi vendégek is naponta érdeklődnek.

Egy passz nemcsak a labda odarúgása

A rendezvénynek a sportolás mellett talán még fontosabb szerepe van a fiatalok személyiségének fejlődésében.

– A futball a sportok királya, és mint minden társas játék, építi a közösséget. El szoktam mondani a résztvevőknek, hogy egy passz a társnak nemcsak azt jelenti, hogy odarúgom a labdát, hanem azt is, hogy együttműködünk, elfogadjuk egymást. Aki ezt megteszi, annak a jutalma a gól, az emiatt érzett öröm pedig lelki folyamatokat indít el. Életre szóló barátságok alakulhatnak ki a labdarúgás révén. Arra is érdemes felhívni a figyelmet, hogy a nagy sztárok nemcsak remekül bánnak a labdával, hanem a csapatukat is összefogják, mint Messi a Barcelonát vagy Cristiano Ronaldo most a Juventust. A mozdulataik mellett a személyiségük is példamutató – hangsúlyozta az alapítvány elnöke.

Radics Kálmán szerint a korai évekre jellemző tartózkodást mára pezsgés váltotta fel, a résztvevő országok és csapatok között egyre szorosabb kapcsolatok alakulnak ki. Ez szintén örömteli fejlemény, hiszen a kupának az is a célja, hogy a különböző nemzetek nehéz sorsú gyermekei ismerkedjenek egymással.