Elindulhat a sportcsarnok világítás-korszerűsítése Kalocsán

A járványveszély miatt bezárt sportcsarnokban végre befejezheti két évvel ezelőtt elnyert pályázati projektjét a Kalocsai Kézilabda Club (KKC).

A csapat egyesületként fogott hozzá a létesítmény fűtés- és világítás-korszerűsítéséhez, amit eredetileg a tavalyi év végén akartak elkezdeni. A csarnok zsúfolt programnaptárja miatt nehézségeket okozott a munka ütemezése, hiszen hosszabb ideig üresen kell állnia ahhoz, hogy a teljes rendszercseréket megoldják. Bár ne ilyen apropóból történt volna, de a koronavírus miatt bezárt épületben végül indulhat a beruházás előkészítése, jelentette be az egyesületvezető.

– Két futó pályázatunk zajlik a sportcsarnokban: a világítás- és fűtés-korszerűsítés. Sok fejtörést okozott, hogy melyik lesz az az időszak, ami megfelel a kivitelezőnek, de közben a csarnokban ne legyen esemény – vázolta a dilemmáikat Hartman János. A klubelnök hozzáfűzte: végül a járványveszély adott lehetőséget a tender elindítására, és az ölükbe hullott időt arra is kihasználják, hogy átalakítsák a projekt technikai részleteit.

– Elég szűkös időn belül kellett volna a pályázatot megvalósítani, de most, hogy a Városi Sportcsarnok zárva van, viszonylag kényelmes pozícióban tudjuk előkészíteni – summázta Hartman, megjegyezve: a kényszerű zárvatartásnak számukra egyetlen előnye van, nevezetesen az, hogy nem „száguldó intercityvonat” sebességével kell lezavarni a fejlesztést. – Jobban átbeszéltük, újragondoltuk a világítás-korszerűsítési projektünket és arra jutottunk, hogy próbálunk egy kicsivel jobb technológiát beépíteni. Ehhez most megfelelő idő áll rendelkezésre, nem kell vele kapkodni – mondta.

Az elnök elárulta: korábban azzal számoltak, hogy halogén világítótestekkel szerelik fel a csarnokot, de végül úgy döntöttek, hogy inkább még korszerűbb, LED-világítással látják el, mert ezzel sem növekszik a beruházás keretösszege. Az épület tetejét egy korábbi projekt keretében napelemekkel látták el, most ezek is elnyerik végső funkciójukat: csaknem ugyanannyi energiát fognak termelni, mint amekkora a küzdőtér világításának fogyasztása, szemléltette Hartman.

A most előkészítés fázisába lépett projekt összértéke közel harmincmillió forint.