Elhunyt Szűcs Károly művészettörténész

Életének 67. évében kiskunhalasi otthonában váratlanul elhunyt Szűcs Károly művészettörténészt. A fotós, publicista gazdag életművet hagyott hátra.

Szűcs Károly haláláról szóló hírt előbb a Kiskunhalasi Bringabarát Klub – amelynek tagja volt – tette közzé, később Fülöp Róbert, Kiskunhalas polgármestere közösségi oldalán is megjelent egy közlemény. – Még a tavalyi évben állapodtunk meg abban, hogy egy hiánypótló, kiskunhalasi fényképes kiadványt hozunk létre. A munkálatok szépen haladtak és haladnak. A Kiskunhalasi panorámák album 112 oldalon keresztül, Szűcs Károly 54 panoráma fotója segítségével mutatja be a városunk épített és természeti szépségeit, valamint életképeken keresztül a halasi mindennapokat. Az album már a nyomdában van. A könyvet 2019. augusztus 23-án 17 órakor a Thorma János Múzeumban mutatjuk be. Sajnos már nélküle – írta a város vezetője.

Szűcs Károly az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett diplomát, dolgozott a Magyar Nemzeti Galériában és a Képtárban. Később vissza került szülővárosába, Kiskunhalasra, a Közösségek Háza kulturális munkatársa volt, majd a Halas Galériát vezette, mindeközben a Petőfi Népében is jelentek meg alkalmanként főként kulturális és helytörténeti vonatkozású írása, cikkeit és kepeit a helyi lapok is közölték.

Szakértője és gondozója volt a város két Pro Urbe díjas művészének, Diószegi Balázs Munkácsy-díjas festő és Berki Viola életművének.

Számos Kiskunhalasról szóló kulturális és helytörténeti vonatkozású kiadvány írója, szerkesztője volt, a város építészeti és kulturális örökségét bemutató könyv társszerzője. A fotózás mellett a kerékpározás volt a szenvedélye, a Kiskunhalasi Bringabarát Klub tagjaként számos magyarországi és határon túli nemzetközi kerékpáros túra társszervezője és résztvevője volt.