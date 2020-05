64 éves korában elhunyt Király László György közgazdász, adótanácsadó, az APEH volt elnöke, a Corvinus Egyetem címzetes docense.

„Kedves barátaink, olvasóink! Van úgy, hogy az írás kín. Fájdalom. Mert csendben kellene lenni. Mint most. Nemrégiben kaptuk a felfoghatatlan hírt, hogy lapunk egyik szerkesztője, Király László György tragikus hirtelenséggel elhunyt. Személyében nemcsak kiváló közgazdászt, fotóst, de igaz embert is veszítettünk. Most csak a csend van velünk. Bennünk. Isten veled, drága barátunk!” – írta ki hétfőn közösségi oldalára a Mélymerülés utcalap, búcsúzva munkatársuktól.

Király László György 1956. december 24-én született Kecskeméten. Általános és középiskolai tanulmányait a Katona József Gimnázium matematika tagozatos osztályában végezte, majd a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Tervgazdasági szakán szerzett diplomát 1981-ben. Egyetemistaként a Rajk László Szakkollégium tagja volt. 1984-ben szerzett doktori címet az MKKE-n. 1996 és 1998 között elvégezte a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem posztgraduális képzését, és közigazgatási menedzser diplomát szerzett. Adótanácsadói képesítést 1999-ben szerzett, 2010 óta volt bejegyzett adószakértő.

Az egyetem elvégzése után Kecskeméten, a KSH Bács-Kiskun megyei Igazgatóságán helyezkedett el. Ezt követően az MSZMP Bács-Kiskun megyei Bizottságának állományába került. A gazdaságpolitikai osztály munkatársaként elsősorban a tervezési, területfejlesztési és munkaügyi elemzéseket, statisztikai feldolgozásokat készített. 1989-ben nevezték ki a Központi Statisztikai Hivatal Bács-Kiskun megyei Igazgatóságának vezetőjévé. Irányításával hajtották végre a megyében az 1990-es népszámlálást. 1996-ban megnyerte az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Bács-Kiskun megyei igazgató posztjára kiírt pályázatot. 2002-ben kinevezték az adóhivatal első emberévé, 2005-ig töltötte be a pozíciót.

Később adótanácsadóként tevékenykedett, és fotózott. 2006-ban választotta tagjai közé a Magyar Fotóművészek Szövetsége. 2011-től elnöke volt a Magyar Fotográfiai Múzeumot működtető alapítvány kuratóriumának. Kezdeményezője és egyik kurátora volt a Kecskeméti Fotószalonnak. Több fotográfiai tárgyú könyv kiadását segítette elő. 2011-ben szűkebb pátriája, Bács-Kiskun megye Művészeti Díjával tüntették ki.