Életműdíjat kapott Egyed László bajai matematikatanár

A Magyar Tudományos Akadémia dísztermében adták át november végén a Rátz Tanár Úr Életműdíjat, amit nyolc pedagógusnak ítéltek oda. Idén tizenhetedik alkalommal jutalmazták a reál tárgyakban – matematika, fizika, biológia, kémia – az oktatás színvonalának emeléséért, a tehetségek gondozásáért dolgozó tanárokat. A díjat 2000-ben alapította a természettudományos oktatás támogatásában elkötelezett három vállalat, az Ericsson Magyarország, a Graphisoft SE és a Richter Gedeon Nyrt. A díj a XX. század egyik legnagyobb tanár­egyéniségének, a Fasori Evangélikus Gimnázium matematika-fizika tanárának, Rátz Lászlónak is emléket állít, ő számos világhírű tudóst – többek között Neumann Jánost, Wigner Jenőt és Harsányi Jánost – indított el a pályáján. Az idei díjazottak között volt Egyed László, a bajai III. Béla Gimnázium tanára.

– Nagy ünneplést csapott?

– Szerdán volt a díjátadó, csütörtökön tanítottam. Nem nagyon szoktam hiányozni az iskolából, talán, ha versenyekre megyek. Igyekszem mindenfelé segíteni, amit esetleg nem is látnak. Mert az ember dolgozik, tanít, de hogy amellett mit csinál, azt sokszor nem is tudni. Ebben az esetben ez az állítás nem állja meg a helyét, hiszen az iskola volt a kezdeményező.

– Második bajai, második bélás tanárként vehette át az elismerést.

– Valóban, korábban Mezeiné dr. Kopasz Mária részesült ebben az elismerésben a Bélából. Ezzel a díjjal általában nyugdíj közelében lévő pedagógusok munkáját szokták elismerni. Idén az is megesett, hogy a másik matekos díjazott – dr. Mezei István – a döntés és a díjkiosztó között elhunyt.

– Matek tagozatos középiskolás volt, már 15 évesen is tudta, hogy mi lesz, ha nagy lesz?

– Akkor még nem. Érettségi után sem, mert nem tanári pályára indultam, hanem műszakira. Ott viszont volt tagozatosként sokaknak segítettem, az Ybl Miklós Főiskolán rájöttem, hogy talán mégse az az én pályám. Az első féléves hat vizsgámat egy hét alatt letettem, aztán leadtam az indexet és elköszöntem, mert a szaktárgyak nem nagyon tetszettek. Akkoriban még jellemző volt, hogy a bélások visszajártak egy-két évig a gimnáziumba, így voltam én is. Ismerősök, barátok kértek segítséget. Egy ilyen alkalommal magyaráztam a táblánál, belépett a terembe Zagyva Tiborné tanárnő, aki annyit mondott: valakiből így lesz matektanár. Ez is lökést adott, jelentkeztem, felvettek és a következő tanévben kezdtem az egyetemet. A féléves kihagyás közben a postán dolgoztam kézbesítőként.

– Milyen volt visszatérni, zökkenőmentesen lett bélás diákból tanár?

– Meglepően zökkenőmentes volt, pedig egy picit féltem tőle. Akkor Bálint László volt az igazgató, fogadott, és azt mondta, hogy első évben nem kapok saját osztályt. Augusztus legvégén derült ki, hogy mégis lett osztályom. Nagyon jól kijöttem velük, a mai napig tartjuk a kapcsolatot. Egy túrázós osztály volt, érettségi után megegyeztünk, hogy minden évben május 1-jén találkozunk a vasútállomáson, és megyünk valahová túrázni, ezt öt évig tartottuk is. Most volt a 25 éves érettségi találkozójuk, mesélték, hogy a mai napig rengeteget túráznak. Érdekes volt látni, hogy az osztályon belül alakultak ki párok és megmaradtak, ráadásul közel 70 százalékuk tanár lett.

– Milyen tanárélményeket szerzett itt diákként, illetve milyen volt visszajönni kollégának?

– Nagyon sok volt tanárommal találkozhattam. Ozvald tanár úr volt például az osztályfőnököm, Bárány Laci bácsi is itt volt, vagy például Schmidt Lajos, mindenki azzal kezdte, hogy tegezzem, és ami még fontosabb volt, segített a pályán. Matekból engem itt Hegedűs József és Blandl Mátyás tanított, mindketten nagyon jó alapot adtak. Visszatérve ismertem meg Sipos Jánost, akit munkaközösség-vezetőként mentoromnak mondhatok, ő sokat lökött rajtam. Nagyon nagy szerencsém volt, akkor előttem pár évvel már jött a fiatalabb korosztály, egyfajta generációváltás zajlott a tantestületben.

– Mostanában is rettegett tantárgy a matek, vagy könnyű a helyzet, hiszen a legjobb diákok választják a gimnáziumot?

– Félnek tőle, ez biztos. Az a baj – látva a helyesírásukat is –, hogy nagyon rossz alapokkal jönnek a gyerekek. Matematikából az a legnagyobb gond, hogy egyszerűen nem tudnak számolni. Még egész számokkal se, holott ez lenne az alap. A másik gond, hogy olyan tanárokkal találkoztak korábban, akik nem tudták megszerettetni velük a matematikát. Sokat számítana, ha a 4–5–6. osztályban azt sikerülne elérni, hogy ne féljenek tőle.

– Hogy kell azt csinálni?

– Sok minden másról kell amellett beszélni, hogy leadjuk az anyagot. Beszélgetni kell a gyerekekkel. Nálam néha matematikai feladványokkal, játékokkal, matematikai viccekkel dobunk fel órákat. A sablonos matematikát kell elfeledni. Egy volt csoporttársam például a Fővárosi Nagycirkuszba vitt el egy matekórát. Ezt az élményt mi Baján nem tudjuk biztosítani, de az élményszerűséget, a felfedezés örömét meg lehet teremteni.

– Soha nem akarta 30 év alatt másutt kamatoztatni tudását?

– Én megszerettem ezt. Egyre inkább élvezem a tanítást, illetve a foglalkozást a

diákokkal.

– Abból meg lehet élni?

– Régebben, az életpálya-modell bevezetése előtt sok mindent pluszba kifizettek, most van életpálya, megemelkedett az alapfizetés, minden mást elvettek gyakorlatilag.

– Gyakran hallani, tapasztalni, hogy az iskola túl sok dolgot tanít, pontosabban kér számon a diákokon. Erről mi a véleménye?

– Most én is sok úgynevezett sima csoportot tanítok, olyan gyerekeket, akik nem matematikával tanulnak tovább. Náluk is próbálom elérni, hogy ne a képleteket magolják be, hanem gondolkodjanak logikusan. Igyekszem ezt matematika-példákon keresztül elérni, viszont más tantárgyaknál, illetve az élet más területein is hasznukra válik. Szinte alig van olyan terület manapság, ahol nincs szükség matematikára, az orvostudományban, az informatikában is ott van. De a logikus gondolkodás és nem a képlet a fontos. Én se tudok minden képletet, az internet világában azt kell tudni, hogy mit hol keressünk. A számolási alapkészséget pedig az általános iskolából kellene hozni.

– Ehhez mi kellene?

– Tagja vagyok a Bolyai Matematikai Társulat oktatási bizottságának is, több felmérés eredményét ismerjük. Európában például a heti matekórák számát tekintve az utolsók között vagyunk, az megint más kérdés, hogy mit és hogyan tanítunk. Tehát alsó tagozaton, ahol meg kellene tanulni a számolást, mindennap szükség lenne matekórára, ami most nincs. Pedig meg kellene tanulni összeadni, kivonni, szorozni, osztani. Ugyanez a helyesírásra is igaz. Katasztrófa, amit tapasztal az ember, a napokban tizedikesek versenydolgozatait javítottam, és előfordult, hogy mindig helyett „mindik” szerepel. A szorzótábla, vagy a becslés egy vásárlásnál is jól jöhet, és nem verik át az embert 4–5 ezer forinttal. Én már mondtam pénztárosnak, hogy annyi nem lehet, mint amire jutott. Kiderült, hogy egyes tételeket többször ütött be. Vagy manapság a hitelek világában a kamatszámítást mindenki a bőrén, a pénztárcáján érezheti. Velem is megesett, hogy reklamáltam a bankban egy törlesztőrészlet miatt, és kiderült, hogy rosszul ütöttek be valamit. Tehát van a matematikának mindennapi haszna. Szoktak azzal jönni a gyerekek, hogy nincs térlátásuk. A műszaki főiskolán tanultam meg, hogy akinek nincs térlátása, az nem tud felmenni a lépcsőn. Tehát mindenkinek van, maximum nagyon rossz, ami fejleszthető.

– Pár év alatt négy díjat vehetett át. A következő évekre ugyanezt kéri még egyszer?

– Matematikából gyakorlatilag minden díjat megkaptam, amit Magyarországon meg lehet kapni. Az „ötéves tervemben”, pontosan 2022-ben egy nemzetközi matekverseny bajai megrendezése szerepel. Ez a Nemzetközi Magyar Matematika Verseny, 27 éve indult, magyar anyanyelvű diákok jönnek össze meghívás alapján öt régióból, több mint 200 diák részvételével, 3–4 napon át. Az erdélyi Bencze Mihály és a felvidéki Oláh György találta ki a rendezvényt, ami minden évben másik régióban zajlik, tavasszal Somorján voltunk. Mindent a rendezőknek kell állniuk, határon túli rendezés esetén ezt a magyar állam teljes egészében vállalja, határokon belül 2–3 millió az állami támogatás, a többit elő kell teremteni.

– Mi a siker mércéje egy tehetséggondozó tanárnak?

– Iskolája válogatja, egy jobb iskolában az OKTV és egyéb versenyeredmények számítanak. Egy kisebb városban – ahol vannak nagyon jók, nekem is volt tanítványom, aki négy éven át nyert – az a mérce, hogy az emelt szintű érettségit milyen százalékban írják meg. Ez a bélás diákoknál 80 százalék fölötti, többen 90 százalék fölöttiek.