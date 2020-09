Életműdíjat kapott dr. Svébis Mihály

Varga Ferenc díj a Magyar Kórházszövetség életműdíja a kórházszövetség ügyében kiemelkedő munkát végző személyiségnek. Az elismerést idén dr. Svébis Mihálynak, a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház főigazgatójának ítélték oda.

A díjat dr. Ficzere Andrea, a Magyar Kórházszövetség elnöke adta át a szakmai szövetség elnökhelyettesének.

– Teljes egyetértésben ítéltük oda a díjat dr. Svébis Mihály főigazgatónak, nagyon hálásak vagyunk az elmúlt évek munkájáért. Abban bízunk, hogy sokáig velünk marad és segíti az elnökség munkáját – mondta dr. Ficzere Andrea az átadáskor. Svébis Mihály úgy fogalmazott: meglepetésként éri az elismerés, az elmúlt húsz évben semmi mást nem tett, csak legjobb tudása szerint végezte, amire vállalkozott.

A Magyar Kórházszövetség elnöksége tiszteletét kifejezve a névadónak alapította meg a Varga Ferenc emlékdíjat, melyet 2018-tól a Magyar Kórházszövetség ügyeiben kiemelkedő munkát végző személyiségnek ítélnek évente. Dr. Varga Ferenc a magyar kórházügy kiemelkedő alakja, ikonja volt. Kezdetben Siófokon városi, majd járási főorvos, majd 36 éven keresztül a siófoki kórház igazgató főorvosa volt. Kétszer volt a Magyar Kórházszövetség elnöke, számos állami kitüntetés birtokosa.

Dr. Svébis Mihály 1972-ben érettségizett a kecskeméti Piarista Gimnáziumban. A Budapesti Semmelweis Egyetem Orvostudományi Karán 1980-ban vette át diplomáját. Ezt követően a Kecskeméti Megyei Kórház Sebészeti osztályára került, 1984-ben sebészetből, 1990-ben plasztikai és égési sebészetből szakvizsgázott. Egészségügyi menedzsment szakértői diplomát szerzett a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán 2010-ben Kecskemétre kerülése óta folyamatosan az Általános Sebészeti Osztályon dolgozik. 1988-ban adjunktusi, 1992-ben főorvosi kinevezést kapott. 2000-től 2012-ig az Általános Sebészeti Osztály osztályvezető főorvosa volt. 1996-2007 között az intézmény orvosigazgatói tisztségét töltötte be. 2007-től a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház főigazgatója, jelenleg is ezt a pozíciót tölti be. 2013-ban a Szegedi Orvostudományi Egyetemtől címzetes egyetem docens kinevezést kapott. 2016-2019 között a Magyar Kórházszövetség elnöke volt, jelenleg a szervezet elnökhelyettese.

Elismerései: Bács-Kiskun megye Egészségügyért (1999), Kecskemét város díszpolgára (2002), Pro sanitate (2005), Újhartyán Tiszteletbeli díszpolgára (2009), Bács-Kiskun Megyéért díj (2011), Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (2011), Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetés (2016), Semmelweis díj (2017), Szent-Györgyi Albert emlékérem és Jutalomdíj ezüst fokozata (2018).