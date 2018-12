Élelmiszert vásároltak a rászorulóknak az orgoványi tűzoltók

Nehéz anyagi és szociális körülmények között élő helyiek karácsonyát aranyozták be az Orgoványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai pénteken, amikor házhoz vitték azt a két élelmiszercsomagot, melyet maguk állítottak össze.

A tűzoltók saját erőből vásároltak olyan tartós élelmiszereket, halat és kacsahúst, melyek nem csak az ünnepek idejére, de tovább is kitartanak. Az ötletgazda Szabó Zsolt parancsnok, aki szeretne hagyományt teremteni az idei gesztussal, s minden évben újabb rászorulónak kívánnak ilyen módon segítséget nyújtani. Mint mondta, célja, hogy a megye többi önkéntes tűzoltó egyesülete is felbuzduljon példájukon és minél több idősnek, rászorulónak teremtsenek szebb karácsonyt.

Szabó Zsolt parancsnok elmondta, hogy az ötlet akkor pattant ki a fejéből, amikor két idős beszélgetését hallotta, akik arra panaszkodtak, hogy ha kiváltják az összes felírt gyógyszert, nem marad pénzük a csekkek befizetésére és élelmiszert vásárolni. – Bizony élnek olyan mélyszegénységben helyiek, hogy komoly nehézségekbe ütközik számukra az alap élelmiszerek beszerzése is. Akkor fogalmazódott meg bennem az ötlet, hogy néhány rászorulónak szép karácsonyt varázsoljunk, amikor olyan minőségi étel is az asztalukra kerülhet, melyet nem engedhetnek meg maguknak. Ezt egészítettük ki tartós élelmiszerekkel – mondta Szabó Zsolt. Nem sokkal később kezdték megvásárolni az élelmiszereket és az önkormányzat javaslata alapján választották ki a rászorulókat.

Vámos Imréné férje, gyermekei meghaltak, már csak egy unoka maradt számára, aki azonban távol él tőle és ritkán jut el hozzá, így egyedül éldegél kicsi, de rendezett házában. – Nemigen jön hozzám már senki. Ha most elcsúsznék az udvaron, nem tudnék felkelni, lehet, hogy csak egy hét múlva találnának rám – mondta Baráth Imréné, érzékeltetve az egyedüllét miatti kiszolgáltatottságát. Lánya autóbalesetben hunyt el, fiát pedig akkor veszítette el, amikor maga is kórházban feküdt, miután elgázolta egy busz. Összezúzott lába miatt azóta is fájdalmas neki a járás. Örömtől könnyes szemmel fogadta az ajándékokat, legjobban a halnak örült, hiszen idén sem lett volna pénze arra, hogy megvásárolja a halászléhez való pontyot. – Nagy kedvencem a halászlé, de nem engedhetem meg magamnak. Évek óta először idén ez a hagyományos ünnepi étel az asztalomra kerülhet szenteste és lehet, hogy még rántani is marad belőle – mondta örömteli hangon.

Baráth Zsigmond és testvére, Katalin nagy szegénységben élnek egy alsójárási tanyán, ahová sem villany, sem víz nincs bevezetve. Baráthék meghatódtak a gesztustól. A tűzoltók karácsonyi ének kíséretében adták át ajándékaikat.

