Élelmiszert küldenek a kalocsai családsegítőknek

Hazánk egyik legismertebb – kalocsai leányvállalattal is rendelkező – gabonatermékeket gyártó cége küldött csomagokat a Családsegítő Szolgálatnak – tudatta dr. Filvig Géza polgármester.

A társaság összesen hatmillió forint értékű élelmiszer-adományt ajánlott fel úgy, hogy havi egy szállítmányt küld fél éven át. A kedvezményezett a város szociális intézménye, amelynek munkatársai egységes csomagokra osztva adják tovább a támogatást helyi családoknak.

– Aljegyző asszonynak (dr. Látó Anita – a szerk.) köszönhetően a Cerbona Kft. felajánlást tett a kalocsai önkormányzat, ezen belül a Szociális Központ felé. Adományt minden hónapban kapunk, fél éven keresztül, havi egymillió forint értékben – számolt be Rumi László, az intézmény igazgatója. Elárulta: a dobozokban a felajánló cég termékei lapulnak, és ezekből állítanak össze különböző élelmiszerekből álló, egységes csomagokat, amelyeket rászoruló családoknak osztanak ki. – Nagyon örülünk, hogy ebben az időszakban is vannak felajánlások, mivel sok olyan család akad a városban, amelynek erre szüksége van. Előfordulnak olyanok is, akikről nincs tudomásunk, mert a látóterünkön kívül esnek. Őket valamilyen formában szintén igyekszünk felkutatni, és amennyire tudunk, segítünk, ha ezt igénylik – jelez­te.

A szintén a Szociális Központ által működtetett, a koronavírus-járvány idejére létrehozott krízisvonal forgalmával kapcsolatban Rumi László elmondta, a veszélyhelyzet eleje óta körülbelül kétszázan hívták fel. Közülük több mint százan kértek élelmiszer-beszerzést, mert a kockázati korcsoportba tartoznak (65 év felettiek és krónikus betegségekkel küzdenek). Az intézményvezető véleménye szerint volt és továbbra is van létjogosultsága a telefonszámnak, hiszen a dolgozóik segítségével megkímélhetik az időseket a felesleges kockázatvállalástól.

A vírusos időszak ráébreszthet akár önkormányzatokat, akár intézményeket, akár cégeket arra, hogy melyek azok a területek, amiken még lehet változtatni, vagy milyen új segélyezési formákra képesek – célzott arra, hogy a gabonatermék-gyártó mintájára örömmel vesznek hasonló felajánlásokat, akár veszélyhelyzeten kívül is.